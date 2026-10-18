A101 marketlerde nakliye mopedi satılacak

22 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
22 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta VT7 Pro üç tekerlekli elektrikli moped yer alıyor. 40Km/s maksimum hız, 2000W azami net güç, 654Kg taşıma kapasitesi, 20 derece yokuş kalkış kabiliyeti gibi özelliklerle 179990TL.
Diğer taraftan 25Km/s azami hız, 85Kg taşıma kapasitesi, 42Km menzil, LED far, LED gösterge özellikleri olan Volta VM2 moped modeli 69990TL iken geri sürüş modu, 58Km menzil, 3 kademeli güç motoru, dijital gösterge, LED aydınlatma gibi özellikleri olan Volta VM5 Neo moped modeli de 84990TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: