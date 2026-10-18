A101 marketlerde nakliye mopedi satılacak

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda nakliye işiyle ilgilenenler için Volta markasına ait elektrikli kamyonet satışı yapan A101 marketler bu kez de daha uygun fiyata yine aynı markanın moped şeklinde nakliye aracını kataloğuna koydu.

22 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

22 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta VT7 Pro üç tekerlekli elektrikli moped yer alıyor. 40Km/s maksimum hız, 2000W azami net güç, 654Kg taşıma kapasitesi, 20 derece yokuş kalkış kabiliyeti gibi özelliklerle 179990TL.

15 Ekim A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan 25Km/s azami hız, 85Kg taşıma kapasitesi, 42Km menzil, LED far, LED gösterge özellikleri olan Volta VM2 moped modeli 69990TL iken geri sürüş modu, 58Km menzil, 3 kademeli güç motoru, dijital gösterge, LED aydınlatma gibi özellikleri olan Volta VM5 Neo moped modeli de 84990TL fiyat etiketine sahip.

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22 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var?

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