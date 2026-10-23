Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    A101 marketlere evde spor ürünleri geliyor

    22 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Walke markasına ait hareketli tırmanma duvarı ve Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modeli yer alıyor.      

    22 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, fitness aletlerinden tırmanma duvarına ve tabletlere ve kol saatlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    22 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    22 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Walke markasına ait hareketli tırmanma duvarı yer alıyor. 295cm ye kadar uzunluğu olan duvar AC 220V güç kaynağı ile besleniyor. 180Kg taşıma kapasitesi olan ürün 300Kg ağırlığa sahip.

    1.1kW değişken frekans kontrollü redüktörlü motoru olan duvarda 10.1 inçlik dokunmatik ekran ile tüm kontroller sağlanabiliyor. 2 yıl garanti ile gelen Premium Climbing Pro tırmanma duvarı 949990TL fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Profil resmi
    usimcomtr 4 saat önce

    ⚠️ **Güvenlik uyarısı:** PHP tabanlı web sitelerinde güncellemeleri ertelemek, ciddi güvenlik risklerine yol açabilir. Özellikle WordPress ve e-ticaret altyapılarında şu adımlar kritik: - **PHP sürümünü kontrol edin:** Sunucu ve PHP-FPM yapılandırmasını doğrulayın. - **Güncellemeleri uygulayın:** Resmî güvenlik duyurularını takip ederek yamalı sürüme geçin. - **Yedek alın ve test edin:** Güncelleme öncesinde yedek oluşturun, uyumluluğu kontrol edin. - **Logları inceleyin:** Şüpheli erişimleri ve beklenmeyen dosya değişikliklerini araştırın. - **Güvenliği güçlendirin:** WordPress bileşenlerini güncel tutun, gereksiz eklentileri kaldırın ve erişimleri sınırlandırın. **Web sitenizin güvenliğini profesyonelce kontrol ettirmek için Usim Dijital Ajans ile iletişime geçin:** https://www.usim.com.tr/iletisim/

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    call of duty modern warfare türkçe yama ülker çalışan yorumları peugeot 207 otomatik hitler motor megane 1 rxt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 14C
    Xiaomi Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo A18 Pro
    Apple 13 inç MacBook Neo A18 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum