A101 marketlere evde spor ürünleri geliyor

22 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri
22 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Walke markasına ait hareketli tırmanma duvarı yer alıyor. 295cm ye kadar uzunluğu olan duvar AC 220V güç kaynağı ile besleniyor. 180Kg taşıma kapasitesi olan ürün 300Kg ağırlığa sahip.
1.1kW değişken frekans kontrollü redüktörlü motoru olan duvarda 10.1 inçlik dokunmatik ekran ile tüm kontroller sağlanabiliyor. 2 yıl garanti ile gelen Premium Climbing Pro tırmanma duvarı 949990TL fiyat etiketine sahip.
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