A101 marketlere evde spor ürünleri geliyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, fitness aletlerinden tırmanma duvarına ve tabletlere ve kol saatlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

22 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

22 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Walke markasına ait hareketli tırmanma duvarı yer alıyor. 295cm ye kadar uzunluğu olan duvar AC 220V güç kaynağı ile besleniyor. 180Kg taşıma kapasitesi olan ürün 300Kg ağırlığa sahip.

22 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

1.1kW değişken frekans kontrollü redüktörlü motoru olan duvarda 10.1 inçlik dokunmatik ekran ile tüm kontroller sağlanabiliyor. 2 yıl garanti ile gelen Premium Climbing Pro tırmanma duvarı 949990TL fiyat etiketine sahip.

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