Yapay Zeka Özeti:
- BİM marketlerinde bu hafta sonu geniş bir teknoloji ürünü yelpazesi müşterileri bekliyor. 22 Kasım aktüel kataloğunda öne çıkan HP Smart Tank kablosuz yazıcı, dakikada 12 sayfa siyah-beyaz ve 5 sayfa renkli baskı hızı sunuyor. Doldurulabilir deposuyla 6000 sayfaya kadar baskı imkanı sağlayan bu cihaz, 7 bin 450 liradan satışa sunuluyor. Katalogda ayrıca akıllı televizyonlardan retro oyun konsollarına kadar birçok fırsat yer alıyor.
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22 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri
22 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait Smart Tank 581 hepsi bir arada kablosuz yazıcı modeli yer alıyor. Wi-Fi 2.4G üzerinden bağlantı kuran yazıcıda USB 2.0 girişi de kullanılabiliyor.
Dakikada 12 sayfa beyaz ISO, 5 sayfa renkli ISO baskı alabilen yazıcı 6000 sayfa renkli ve siyah-beyaz kapasiteye sahip. Tanklar yeniden doldurulabiliyor. 100 sayfalık tepsisi olan yazıcının fiyatı 7450TL olarak belirlenmiş.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: