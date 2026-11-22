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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BİM marketlerinde bu hafta sonu geniş bir teknoloji ürünü yelpazesi müşterileri bekliyor. 22 Kasım aktüel kataloğunda öne çıkan HP Smart Tank kablosuz yazıcı, dakikada 12 sayfa siyah-beyaz ve 5 sayfa renkli baskı hızı sunuyor. Doldurulabilir deposuyla 6000 sayfaya kadar baskı imkanı sağlayan bu cihaz, 7 bin 450 liradan satışa sunuluyor. Katalogda ayrıca akıllı televizyonlardan retro oyun konsollarına kadar birçok fırsat yer alıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda kablosuz yazıcılardan masaj aletlerine akıllı televizyonlardan tıraş makinelerine ve retro oyun konsollarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

22 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri

22 Kasım BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait Smart Tank 581 hepsi bir arada kablosuz yazıcı modeli yer alıyor. Wi-Fi 2.4G üzerinden bağlantı kuran yazıcıda USB 2.0 girişi de kullanılabiliyor.

15 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Dakikada 12 sayfa beyaz ISO, 5 sayfa renkli ISO baskı alabilen yazıcı 6000 sayfa renkli ve siyah-beyaz kapasiteye sahip. Tanklar yeniden doldurulabiliyor. 100 sayfalık tepsisi olan yazıcının fiyatı 7450TL olarak belirlenmiş.

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22 Kasım BİM Aktüel kataloğunda neler var?

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