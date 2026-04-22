ŞOK marketler TCL akıllı çocuk saatleri satıyor

22 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
22 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait akıllı çocuk saatleri yer alıyor. TCL Movetime Watch 2 modeli 2MP çözünürlükte kamera, 4GB depolama, 4.5G bağlantısı, 2 günü çıkartabilen batarya, 1.54 inçlik ekran, Bluetooth 4.2, GPS, canlı konum takibi gibi özelliklerle 5999TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan Movetime Family Watch MT46X modeli 1.3 inçlik ekran, 2 güne kadar kullanım süresi, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, GPS, konum takibi, güvenli alan takibi, görüntülü görüşme gibi özelliklerle 5499TL. Son olarak Movetime MT40X modeli ise 1.3 inçlik ekran, 0.3MP kamera, 1.5 güne kadar kullanım, 4.5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, görüntülü görüşme, konum takibi, güvenli bölge gibi özelliklerle 4999TL olarak satılacak.