BİM marketler makaslı platform ve jakuzili spa eti satacak

22 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
22 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Saraylı markasına ait makaslı yükseltme platformu yer alıyor. 12 metreye kadar uzayabilen platform en uzun halinde 125Kg kapasite taşıyabiliyor. 4 adet 6V 240Ah aküden gücünü alan platform 3 dereceye kadar eğimi de destekliyor. Fiyatı 875000TL.
Diğer taraftan Intex markasına ait jakuzili spa seti 4 kişilik kapasite, 40 dereceye kadar sıcaklık, 795 litre su kapasitesi, enerji tasarruflu spa örtüsü, kireç önleme sistemi, dijital kontrol paneli, 120 hava kabarcık seti gibi özelliklerle 34750TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: