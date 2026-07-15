BİM marketler makaslı platform ve jakuzili spa eti satacak

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Tam Boyutta Gör BİM marketlerin yeni hafta aktüel kataloğunda makas platformundan jakuzili spa setine, portatif infrared saunadan basınçlı su yıkama makinesine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

22 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

22 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Saraylı markasına ait makaslı yükseltme platformu yer alıyor. 12 metreye kadar uzayabilen platform en uzun halinde 125Kg kapasite taşıyabiliyor. 4 adet 6V 240Ah aküden gücünü alan platform 3 dereceye kadar eğimi de destekliyor. Fiyatı 875000TL.

19 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 3 gün önce eklendi

Diğer taraftan Intex markasına ait jakuzili spa seti 4 kişilik kapasite, 40 dereceye kadar sıcaklık, 795 litre su kapasitesi, enerji tasarruflu spa örtüsü, kireç önleme sistemi, dijital kontrol paneli, 120 hava kabarcık seti gibi özelliklerle 34750TL fiyat etiketine sahip.

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