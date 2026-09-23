Şok marketlerde Grundig ürün geçidi var

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Tam Boyutta Gör Şok marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlarda kahve makinelerine, şarj ekipmanlarından dijital fotoğraf makinelerine kablosuz kulaklıklara kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

23 Eylül Şok Aktüel teknoloji ürünleri

23 Eylül Şok Aktüel teknoloji ürünleri arasında Grundig markasına ait farklı ürünler yer alıyor. 75 inçlik QLED Ultra HD ekran, 250 nit parlaklık, 2GB RAM, 16GB depolama, Google TV desteği gibi özelliklerle 75 GQ 750A akıllı televizyon modeli 45999TL.

15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 ay önce eklendi

65 inçlik QLED Ultra HD ekran, 3GB RAM, 16GB depolama, 300 nit parlaklık, Google TV desteği olan 65 GQ 850A modeli 40999TL fiyat etiketine sahip. 55 inçlik QLED 4K ekran, 3GB RAM, 16GB depolama, Google TV, HDMI 2.1 gibi özellikleri olan 55 GQ 850A modeli 32999TL.

Son olarak 10 çeşit kahve seçeneği, renkli dokunmadık LED panel, bardak ısıtma, 2L şu tankı, 0.6L su haznesi gibi özelliklerle KVA 7230 Delisia espresso makinesi 15499TL ve 1.5L geniş şu tankı, tek seferde 6 fincan kahve, indüksiyon teknolojisi gibi özelliklerle TCM 7061 D kahve makinesi de 7699TL.

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