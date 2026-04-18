A101 marketler akıllı iç mekan ekranı ve Xiaomi sinyal güçlendirici satacak

23 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait akıllı iç mekân ekranı yer alıyor. 55 inçlik Full HD OLED dikey panele sahip olan ekranda 60Hz tazeleme hızı, 2GB RAM, 32GB depolama, Android 10 işletim sistemi şeklinde özellikler 45999TL fiyat etiketine sahip.
Bunun yanında JBL markasına ait 57 saate kadar kullanım süresi sunan Tune 527BT kablosuz kulak üstü kulaklık modeli 1899TL ve 2.4GHz sinyali 300Mbps seviyesine kadar güçlendiren çift antenli Xiaomi Extender Pro Wi-Fi güçlendirici 799TL fiyat etiketi ile satılacak.
