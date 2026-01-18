Giriş
    BİM marketler LG Nanocell akıllı televizyon ve Redmi 15C akıllı telefon satacak

    23 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait olan NanoCell akıllı televizyon ve Xiaomi markasına ait Redmi 15C akıllı telefon modeli yer alıyor. 

    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, tuşlu telefonlardan masaj aletlerine ve fitness ekipmanlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    23 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri

    23 Ocak BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait olan NanoCell akıllı televizyon modeli yer alıyor. 65 inçlik 4K çözünürlüğünde ekranı olan televizyonda 8. nesil a7 4K AK işlemci, HDR10, yapay zekâ akustik ayarlama gibi özellikler yer alıyor. 3x HDMI girişi ve 2x USB girişi olan televizyon 34990TL.

    Diğer taraftan 6.9 inçlik 1600x720 piksel ekran, Dimensity 6300 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 5G, 50MP ana sensör, 8MP ön kamera, 6000mAh batarya, 33W hızlı şarj özelliklerine sahip Xiaomi markasına ait Redmi 15C akıllı telefon modeli 3490TL olarak satılacak.

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

