A101 marketlerde Go Kart aracı ve elektrikli kaykay var

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda elektrikli scooter modellerinden elektrikli go kart araçlarına, elektrikli kaykay modellerinden güç kaynaklarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

23 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri

23 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Segway markasına ait Ninebot Go Kart Pro elektrikli yarış aracı yer alıyor. 40Km/s maksimum hıza ulaşabilen araç 25Km maksimum menzile sahip ve 4800W maksimum güç tüketiyor. 100Kg maksimum taşıma kapasitesi olan ürün 149999TL olarak satılıyor.

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Diğer taraftan Laiser markasına ait HB305 elektrikli kaykay modeli 6000mAh batarya kapasitesi ile 15Km/s maksimum hıza ulaşırken 15Km de maksimum menzil sunuyor. 250W motor gücü olan elektrikli kaykay 9999TL fiyat etiketine sahip.

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