Çinli GAC'ın Land Cruiser rakibi Yue 7'si 24 bin dolara ön satışta

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasında son dönemin yükselen trendi olan köşeli SUV kervanına Çinli üretici GAC da katıldı. Markanın Trumpchi kanadı altında geliştirdiği ilk sert offroad SUV modeli Trumpchi Yue 7, düzenlenen lansmanla Çin’de resmi olarak ön satışa açıldı.

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Dört farklı donanım paketiyle sahneye çıkan araç; lansmana özel indirimli ön satış avantajıyla yaklaşık 24.000 dolar ile 30.500 dolar arasında değişen oldukça rekabetçi fiyat etiketleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Arazi odaklı tasarım ve ayarlanabilir süspansiyon

Tam Boyutta Gör Kaslı yapısını dikey yerleştirilmiş üçlü LED gündüz farları ve kapalı ön panjuruyla birleştiren Yue 7, kaputunun altındaki gücü dış görünüşüne de yansıtıyor. Tavana entegre edilen LiDAR ve çamurluklardaki sensörler, aracın en zorlu arazi şartlarında bile gelişmiş otonom sürüş yeteneklerini kullanacağını gösteriyor.

GAC mühendisleri aracın yaklaşma açısını 30°, uzaklaşma açısını ise 33° olarak belirlemiş. Ancak üst donanımlarda sunulan havalı süspansiyon tercih edildiğinde bu açılar 35° seviyesine kadar çıkıyor. Üstelik yerden yüksekliği de ihtiyaca göre 180 mm ile 270 mm arasında anlık olarak ayarlanabiliyor. 5 metreye yaklaşan uzunluğu ve 2.900 mm'lik aks mesafesi ise kabinde ferah bir alanın habercisi.

Sektörde bir ilk: Qualcomm QCM8838 işlemci ve dev ekran

Tam Boyutta Gör Kabin tarafına geçtiğimizde bizleri 1.1 metre genişliğe sahip devasa bir panoramik ekran karşılıyor. ADiGO 7.0 "Star River" adı verilen bu arayüz, gücünü otomotiv sektöründe ilk kez kullanılan Qualcomm QCM8838 amiral gemisi çipsetinden alıyor.

Bu işlemci, sadece multimedya sistemini akıcı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka destekli sürüş asistanlarının tüm hesaplamalarını anlık olarak üstleniyor. İç mekandaki 170 mm elektrikli kayar raylara sahip bağımsız koltuklar ise uzun yolculuklarda üst düzey konfor vadediyor.

544 beygir güç

Tam Boyutta Gör Yue 7’nin kalbinde, GAC imzalı "Star Source GMC 3.0 Thunder Edition" şarj edilebilir hibrit (PHEV) mimarisi yatıyor. 168 beygir gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motor; güçlü elektrik motoru ve P4 arka elektrikli aksla birleşerek ortaya tam anlamıyla bir performans canavarı çıkarıyor.

Toplam 400 kW (544 beygir) güç ve 1.000 Nm tork sunan araç, entegre gömülü şasi yapısıyla 38.000 Nm/° burulma direncine sahip. Üstelik ön ve arka mekanik diferansiyel kilitlerine ek olarak merkezi kilit de standart. Yapay zeka destekli arazi sistemi de 9 farklı zemin koşuluna otomatik uyum sağlayarak offroad kabiliyetini artırıyor.

Üç farklı batarya seçeneği

Günlük şehir içi kullanımları da düşünen GAC, aracı üç farklı batarya kapasitesiyle sunuyor:

28.3 kWsa: 116 km saf elektrikli menzil (CLTC)

116 km saf elektrikli menzil (CLTC) 38.88 kWsa: 180 km saf elektrikli menzil (CLTC)

180 km saf elektrikli menzil (CLTC) 45.97 kWsa: 188 km saf elektrikli menzil (CLTC)

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24 bin dolara Land Cruiser rakibi: Çinli GAC Yue 7 ön satışta

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