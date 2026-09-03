Çinli GAC'ın Land Cruiser rakibi Yue 7'si 24 bin dolara ön satışta

Dört farklı donanım paketiyle sahneye çıkan araç; lansmana özel indirimli ön satış avantajıyla yaklaşık 24.000 dolar ile 30.500 dolar arasında değişen oldukça rekabetçi fiyat etiketleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.
Arazi odaklı tasarım ve ayarlanabilir süspansiyon
GAC mühendisleri aracın yaklaşma açısını 30°, uzaklaşma açısını ise 33° olarak belirlemiş. Ancak üst donanımlarda sunulan havalı süspansiyon tercih edildiğinde bu açılar 35° seviyesine kadar çıkıyor. Üstelik yerden yüksekliği de ihtiyaca göre 180 mm ile 270 mm arasında anlık olarak ayarlanabiliyor. 5 metreye yaklaşan uzunluğu ve 2.900 mm'lik aks mesafesi ise kabinde ferah bir alanın habercisi.
Sektörde bir ilk: Qualcomm QCM8838 işlemci ve dev ekran
Bu işlemci, sadece multimedya sistemini akıcı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka destekli sürüş asistanlarının tüm hesaplamalarını anlık olarak üstleniyor. İç mekandaki 170 mm elektrikli kayar raylara sahip bağımsız koltuklar ise uzun yolculuklarda üst düzey konfor vadediyor.
544 beygir güç
Toplam 400 kW (544 beygir) güç ve 1.000 Nm tork sunan araç, entegre gömülü şasi yapısıyla 38.000 Nm/° burulma direncine sahip. Üstelik ön ve arka mekanik diferansiyel kilitlerine ek olarak merkezi kilit de standart. Yapay zeka destekli arazi sistemi de 9 farklı zemin koşuluna otomatik uyum sağlayarak offroad kabiliyetini artırıyor.
Üç farklı batarya seçeneği
Günlük şehir içi kullanımları da düşünen GAC, aracı üç farklı batarya kapasitesiyle sunuyor:
- 28.3 kWsa: 116 km saf elektrikli menzil (CLTC)
- 38.88 kWsa: 180 km saf elektrikli menzil (CLTC)
- 45.97 kWsa: 188 km saf elektrikli menzil (CLTC)
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: