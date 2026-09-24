A101 marketler iPhone 18 Pro Max 2TB satıyor

24 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri
24 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan iPhone 18 Pro serisi yer alıyor. İlk lansman olduğu için şimdilik Apple Store ile fiyatlar aynı. 6.9 inçlik LTPO+ ekran, 2nm Apple A20 Pro yonga seti, Apple C2 modem, 16GB RAM, 2TB kapasite, 48MP Fusion ana sensör, 18MP ön kamera, 5391mAh kapasiteli batarya, Wi-Fi 7 gibi özelliklerle iPhone 18 Pro Max modeli 255999TL.
Diğer taraftan 6.3 inçlik Super Retina XDR ekran, 2nm Apple A20 Pro yonga seti, Apple C2 modem, 12GB RAM, 2TB kapasite, 48MP Fusion ana sensör, 18MP ön kamera, 4056mAh kapasiteli batarya, Wi-Fi 7 gibi özelliklerle iPhone 18 Pro modeli 243999TL olarak satılacak.
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