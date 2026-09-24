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    A101 marketler iPhone 18 Pro Max 2TB satıyor

    24 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan iPhone 18 Pro Max 2TB ve iPhone 18 Pro 2TB akıllı telefon modelleri yer alıyor.            

    24 Eylül A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri ile iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri de zamlı fiyatlardan satışa sunuldu.

    24 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    24 Eylül A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan iPhone 18 Pro serisi yer alıyor. İlk lansman olduğu için şimdilik Apple Store ile fiyatlar aynı. 6.9 inçlik LTPO+ ekran, 2nm Apple A20 Pro yonga seti, Apple C2 modem, 16GB RAM, 2TB kapasite, 48MP Fusion ana sensör, 18MP ön kamera, 5391mAh kapasiteli batarya, Wi-Fi 7 gibi özelliklerle iPhone 18 Pro Max modeli 255999TL.

    Diğer taraftan 6.3 inçlik Super Retina XDR ekran, 2nm Apple A20 Pro yonga seti, Apple C2 modem, 12GB RAM, 2TB kapasite, 48MP Fusion ana sensör, 18MP ön kamera, 4056mAh kapasiteli batarya, Wi-Fi 7 gibi özelliklerle iPhone 18 Pro modeli 243999TL olarak satılacak.

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