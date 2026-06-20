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    BİM marketler GeForce RTX 3050 ekran kartlı oyun bilgisayarı satacak

    24 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster ABRA A7 V16.2.11, Monster ABRA A5 V21.5.7 ve Monster TULPAR TD3 V1.2.3.3 oyuncu bilgisayarları yer alıyor. 

    24 Haziran BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketlerin hafta için aktüel kataloğunda oyun bilgisayarlarından oyuncu koltuklarına, 3D tarayıcılardan lazer gravür cihazına ve oyuncu masasına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    24 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    24 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyuncu bilgisayarları yer alıyor. 17.3 inçlik Full HD 144Hz ekran, Intel Core i7-13700HX işlemci, GeForce RTX 5050 8GB ekran kartı, 12GB DDR5 4800MHz RAM, 1TB M.2 SSD, Windows 11 Home SL işletim sistemi özellikleri ile ABRA A7 V16.2.11 oyuncu dizüstü bilgisayarı 63900TL.

    Diğer taraftan 15.6 inçlik Full HD 144Hz ekran, Intel Core i5-12450H işlemci, GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı, 8GB DDR4 3200MHz RAM, 500GB M.2 SSD, Windows 11 Home SL işletim sistemi özellikleri olan ABRA A5 V21.5.7 oyuncu dizüstü bilgisayarı 40900TL.

    Son olarak AMD Ryzen 8400F işlemci, 16GB DDR5 4800MHz RAM, 500GB M.2 SSD depolama, AMD Radeon RX 7600 8GB ekran kartı, Windows 11 Home SL işletim sistemi olan TULPAR TD3 V1.2.3.3 oyuncu kasası ise 50990TL olarak satılacak.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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