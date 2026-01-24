ŞOK marketlerde araç bakım ve destek ürünleri satıyor

24 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
24 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Power Tuning markasına ait araç destek ürünleri yer alıyor. Akıllı algılama, çoklu koruma, nabız onarımı, bilgi ekranı gibi özellikleri olan akü onarım cihazı 599TL.
Diğer taraftan Full HD video kaydı, 2MP kamera, kaza anı kayıt sensörü, akıllı park gözetimi, 128GB'a kadar hafıza kartı gibi özellikleri olan araç içi kamera 1290TL iken kısa devre koruması, 12V giriş 220V çıkış, yüksek akım koruması gibi özellikleri olan dönüştürücü ise 799TL olarak satılacak.