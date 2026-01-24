Giriş
    ŞOK marketlerde araç bakım ve destek ürünleri satıyor

    24 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Power Tuning markasına ait akü onarım cihazı, araç içi kamera ve araç içi dönüştürücü ekipmanları yer alıyor.      

    24 Ocak ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda araç bakım ve destek ürünlerinden araç içi düzenleyicilere, akülerden giyim eşyalarına, ayakkabılara ve oyuncaklara kadar farklı ürünler bulmak mümkün. 

    24 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    24 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Power Tuning markasına ait araç destek ürünleri yer alıyor. Akıllı algılama, çoklu koruma, nabız onarımı, bilgi ekranı gibi özellikleri olan akü onarım cihazı 599TL.

    Diğer taraftan Full HD video kaydı, 2MP kamera, kaza anı kayıt sensörü, akıllı park gözetimi, 128GB'a kadar hafıza kartı gibi özellikleri olan araç içi kamera 1290TL iken kısa devre koruması, 12V giriş 220V çıkış, yüksek akım koruması gibi özellikleri olan dönüştürücü ise 799TL olarak satılacak. 
     

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

