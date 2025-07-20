A101 marketler 3 farklı elektrikli araç satacak

24 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri
24 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait EV1 elektrikli mini araba modeli yer alıyor. 45Km/s azami hıza ulaşan araç 63Km civarında menzil sunuyor. 4.7 inçlik TFT gösterge paneli olan araçta Bluetooth desteği de var. Fiyatı 229990TL.
Volta üretimi olan APEC APT4 üç tekerlekli elektrikli moped modeli ise 215Kg taşıma kapasitesi, LED ön far, 25Km/s maksimum hız, 1000W gücünde motor, 41Km civarında menzil özellikleri ile birlikte 49990TL olarak satılacak.
Son olarak 40Km menzili olan ve taşınabilir bataryaya sahip Volta VSM elektrikli bisiklet 12990TL iken 45Km/s maksimum hız ve 50cc motor barındıran ReVolt RS4 moped modeli ise 44990TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: