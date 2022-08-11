241 km menzile sahip elektrikli kargo aracı: REE P7-B

Tam Boyutta Gör

Binek araç tarafında işler elektrikli modeller için yolunda giderken teslimat araçlarında da çeşitlilik giderek artıyor. REE Auto isimli bir firma da yeni P7-B ismini verdiği elektrikli kamyonunu tanıttı.

Şirketin kendi geliştirdiği modüler P7 platformunu kullanan aracın şehirlerarası uzun yollarda değil de orta ve kısa mesafeli dağıtımlarda kullanılması hedefleniyor. Fotoğraflardan görüldüğü üzere aracın sürücü kabini yere oldukça yakın konumlandırılmış. Bu özellik büyük ön cam ve çoğunluğu cam panellerden oluşan kapılarla birleştiğinde sürücü için geniş bir görüş alanı sağlıyor.

Makyajlı 2023 Kia Ray'in tasarımı ortaya çıktı 6 sa. önce eklendi

Elektrikli P7-B'nin arkasındaki kargo bölmesi 23 metreküp hacme sahip ve 2 tona kadar yük taşıyabiliyor. Performans tarafında ise elektrikli aracın dört tekerlekten çekişli olarak 536 hp güç ve 545 Nm tork değerlerine sahip olduğunu görüyoruz. Son hızı 120 km/s olan P7-B'nin tek şarjla sürüş menzili de 241 kilometre. Tam olarak belirtilmemiş ancak menzil değerinin aracın yüklü haline göre verildiğini umuyoruz.

Tam Boyutta Gör

Söz konusu aracın bir diğer öne çıkan özelliği de arka aks yönlendirme sistemine sahip olması diyebiliriz. Düşük hızdaki manevralarda birbirinin zıttı yönde açılanan ön ve arka tekerlekler P7-B'nin dönüş çapının 6 metreye kadar düşmesini sağlıyor. Bu boyutlardaki bir araç için oldukça iyi olan bu değer, özellikle şehir içi kullanımda büyük fayda sağlayabilir.

Tüm bunların yanı sıra rejeneratif fren sistemi, yokuş kalkış desteği, tork yönlendirme ve uzaktan güncelleme gibi özelliklere de sahip olan elektrikli P7-B'nin kabinini göremiyoruz ancak bu alanında sürücü odaklı ve konforlu olduğu belirtiliyor. Söz konusu araç henüz bir konsept olarak nitelendirilse de şirket yüksek talep nedeniyle üretim versiyonunu çıkarmayı düşünüyor. Üretimin 2023'ten itibaren ABD ve Birleşik Krallık'ta başlaması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

241 km menzile sahip elektrikli kargo aracı: REE P7-B