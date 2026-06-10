248 bin dolarlık uçan taksisinin seri üretimi başladı

Karbon fiber gövde ve 12 pervaneli tasarım
AirCab'ı benzer konsept projelerden ayıran en önemli noktalardan biri, aracın artık yalnızca bir prototip olmaması. GAC tarafından paylaşılan bilgilere göre ticari operasyonlar için gereken tüm sertifikasyon süreçleri tamamlandı ve hava aracı kapsamlı bir çarpışma testi programından başarıyla geçti.
Bu tercih, hava aracının ağırlığını azaltarak enerji verimliliğine katkı sağlıyor. Kabinden dışarı uzanan altı ayrı kolun her birinde ikişer pervane bulunuyor. Toplamda 12 pervaneden oluşan sistem, dikey kalkış ve iniş ile havada dengeli şekilde hareket edebilmek için gerekli kaldırma kuvvetini sağlıyor.
Şirket, menzil konusunda henüz resmi bir rakam paylaşmasa da AirCab'ın şehirler arası ulaşım yerine kısa mesafeli operasyonlar için tasarlandığı düşünülüyor. GAC'ın daha önce yaptığı açıklamalara göre hava aracında yüksek enerji yoğunluğuna sahip silindirik bataryalar kullanılıyor. Bu bataryaların en önemli avantajı ise hızlı şarj kabiliyeti. Şirket, tam şarj işleminin yaklaşık 25 dakika sürdüğünü belirtiyor.
İlk hedef turizm sektörü
Öte yandan AirCab aynı zamanda gelişmiş otonom sistemlerle de donatılmış durumda. GAC'ın açıklamalarına göre model, Seviye 4 otonom uçuş özelliklerini destekliyor.
Bu seviye, belirli koşullar altında hava aracının insan müdahalesi olmadan operasyon gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor. Başka bir ifadeyle, AirCab'ın kullanımında geleneksel anlamda bir pilot ihtiyacının ortadan kalkması hedefleniyor.
Fiyatı yaklaşık 248 bin dolar
Gelişmiş teknolojiler ve havacılık standartları, AirCab'ın fiyatına da yansımış durumda. GAC, uçan taksinin başlangıç fiyatını 1,68 milyon Çin yuanı olarak açıkladı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 248 bin dolara karşılık geliyor.
Fiyatın yüksek olması da AirCab'ın bireysel kullanıcılar yerine neden ticari operasyona öncelik verdiğini gösteriyor. Özellikle turizm şirketlerinin bu araçları kullanarak premium fiyatlandırmaya sahip kısa mesafeli hava turları sunması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: