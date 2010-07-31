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24TB depolama alanı sunan taşınabilir bilgisayar: Acme Comrade

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,5b
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15
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Farklı meslek grupları için alternatif bilgisayar tasarımlarına imza atan Acme, endüstriyel uygulamalar, saha çalışmaları ve askeri uygulamalar başta olmak üzere değişik meslek gruplarını hedef alan yeni mobil bilgisayarlarını duyurdu. Comrade ve Adamant kod adlarını taşıyan yeni sistemler, donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Acme'nin yeni sistemlerinden Comrade'a, 6 çekirdekli Intel Core i7-980X işlemcisi güç veriyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekrana sahip sistem, darbeye dayanıklı 16 adet sabit diske ev sahipliği yapabiliyor. Toplamda 24TB depolama kapasitesi sunan aistem aynı zamanda 24GB DDR3 bellek kapasitesine sahip.

Yüksek performanslı ekran kartları (Tesla & Quadro FX3800) ve Blu-ray sürücü gibi detaylara sahip olan sistem, özel kasa tasarımıyla farklı ortamlarda çalışmaya müsait bir yapı sunuyor. Acme'nin yeni sistemlerinden Adamant ise 5100 konfigürasyonunda 16 adet disk ile toplamda 16TB depolama alanına ve Intel Xeon L5410 işlemcisine sahip.

Sistemlerin detayları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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mehmetgirgin 9 yıl
bilim adamları için mükemmel bi bilgisayar olur heralde.
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celalcaner2 9 yıl
film çekimleri için kullanılıyor sanırım

ama bu sisteme göre bile fazla büyük olmamış mı sizce?
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mgedik06 9 yıl
Taşınabilir monitorlü server desek daha yeri olur, lap-top tarzı birşey değil anakart arkadaki kasanın içinde, klavyenin alında bir aksam yok...
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xense 9 yıl
adamlar buna taşınabilir demişler. demekki yanında forklift hediye edecekler. 24tb yanımda taşısam ne olur taşımasam ne olur? bu boyda olduktan sonra.
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Towarscke 9 yıl
su patentlerimi bir alsam gosterecem su sistemcilere de.. ah ah...

boyle bilgisayar mi olur ya..? Tank'in ici kac derece oluyor yazin...
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Towarscke 9 yıl
Dandik...
Teknoloji kuculte kuculte ve soguta soguta anca bu kadar ileri gidebildiyse yazik olmus.. sahsen su gecirmez, pilli bilgisayar bekliyorum..
al kasayi, al laptopu, al donanimi.. sok laptop paneli ile klavyesini, cak kasanin uzerine bide uzerine guzel plastik doktur cevresine.. al sana tasinabilir bilgisayar..
bildigimiz kasa var alette.. evet 30 kilo ama tasinabiliyor.. "hadi daga cikiyoruz, telefon baz istasyonu kuracaz." desek 3 kilometre yuruyecek yolumuz olsa, yanima almam bu aleti.. her kilometrede 10 kilo... kusura bakmayin ama sacmaaaaa......
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Temren 9 yıl
taşınabilir denmiş ama öyle olması için bataryası olması lazım, ki bataryası ups ebatlarında bir şeydir onla beraber 40 kilo felan çeker heralde
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AtiMX4 9 yıl
Adamlar yapmış beee bence bu laptobu film yönetmenleri için yapmışlar
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FightForBeer 9 yıl
taşınabilir server deseler daha doğru olurdu.. bunu kim taşır orası meçhul xD
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StreamRolleR 9 yıl
soğutma ceramik ile sanırım
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Kam1kaze 9 yıl
Böyle bir sistemin fiyatı nedir acaba birde acme'nin bombaları meşhur ya çizgi filmlerde :P
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doomcreeper 9 yıl
Bu Acme neymiş çok merak ediyordum. Çizgi filmlerde çok dikkat çekiyodu. Özellikle Coyote'nin kullandığı araç-gereçlerle. :D Resimdeki cihazı da merak ettim helal olsun :D
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