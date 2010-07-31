24TB depolama alanı sunan taşınabilir bilgisayar: Acme Comrade

Farklı meslek grupları için alternatif bilgisayar tasarımlarına imza atan Acme, endüstriyel uygulamalar, saha çalışmaları ve askeri uygulamalar başta olmak üzere değişik meslek gruplarını hedef alan yeni mobil bilgisayarlarını duyurdu. Comrade ve Adamant kod adlarını taşıyan yeni sistemler, donanım özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyorlar.

Acme'nin yeni sistemlerinden Comrade'a, 6 çekirdekli Intel Core i7-980X işlemcisi güç veriyor. 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17-inç ekrana sahip sistem, darbeye dayanıklı 16 adet sabit diske ev sahipliği yapabiliyor. Toplamda 24TB depolama kapasitesi sunan aistem aynı zamanda 24GB DDR3 bellek kapasitesine sahip.

Yüksek performanslı ekran kartları (Tesla & Quadro FX3800) ve Blu-ray sürücü gibi detaylara sahip olan sistem, özel kasa tasarımıyla farklı ortamlarda çalışmaya müsait bir yapı sunuyor. Acme'nin yeni sistemlerinden Adamant ise 5100 konfigürasyonunda 16 adet disk ile toplamda 16TB depolama alanına ve Intel Xeon L5410 işlemcisine sahip.

Sistemlerin detayları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.