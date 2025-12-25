A101 marketler akıllı araç içi kamera ve güvenlik kamerası satıyor

25 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri
25 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Lingdu markasına ait akıllı araç kamerası yer alıyor. Ön, arka ve iç kısımlara parçaları yerleştirilen kameranın iç kısım modülü 4K diğer modüller de 1080p kayıt yapabiliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth ile aktarım yapabilen kamerada 64GB hafıza kartı yer alıyor. Gece görüşü de olan kameranın özel uygulaması da mevcut. Fiyatı 4599TL.
Xiaomi’nin popüler akıllı kamerası C302 ise 2304x1296 piksel çözünürlük, 256GB’a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth, nesne algılama, bebekler için sanal sınır, hayvan takibi gibi özelliklerle 1749TL fiyat etiketine sahip.