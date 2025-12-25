Giriş
    A101 marketler akıllı araç içi kamera ve güvenlik kamerası satıyor

    25 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Lingdu markasına ait akıllı araç içi kamera ve Xiaomi’nin popüler akıllı kamerası C302 yer alıyor.              

    25 Aralık A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, araç içi kameralardan güvenlik kameralarına ve kablosuz yönlendiricilere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    25 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    25 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Lingdu markasına ait akıllı araç kamerası yer alıyor. Ön, arka ve iç kısımlara parçaları yerleştirilen kameranın iç kısım modülü 4K diğer modüller de 1080p kayıt yapabiliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth ile aktarım yapabilen kamerada 64GB hafıza kartı yer alıyor. Gece görüşü de olan kameranın özel uygulaması da mevcut. Fiyatı 4599TL. 

    Xiaomi’nin popüler akıllı kamerası C302 ise 2304x1296 piksel çözünürlük, 256GB’a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth, nesne algılama, bebekler için sanal sınır, hayvan takibi gibi özelliklerle 1749TL fiyat etiketine sahip. 
     

