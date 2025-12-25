A101 marketler akıllı araç içi kamera ve güvenlik kamerası satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, araç içi kameralardan güvenlik kameralarına ve kablosuz yönlendiricilere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

25 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri

25 Aralık A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Lingdu markasına ait akıllı araç kamerası yer alıyor. Ön, arka ve iç kısımlara parçaları yerleştirilen kameranın iç kısım modülü 4K diğer modüller de 1080p kayıt yapabiliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth ile aktarım yapabilen kamerada 64GB hafıza kartı yer alıyor. Gece görüşü de olan kameranın özel uygulaması da mevcut. Fiyatı 4599TL.

25 Aralık A101 aktüel kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

Xiaomi’nin popüler akıllı kamerası C302 ise 2304x1296 piksel çözünürlük, 256GB’a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 6, Bluetooth, nesne algılama, bebekler için sanal sınır, hayvan takibi gibi özelliklerle 1749TL fiyat etiketine sahip.



