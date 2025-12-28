Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    -25 derecede elektrikli araçlar test edildi: Ne kadar menzil kaybı yaşandı?

    Çin’in en büyük otomotiv platformu Autohome, bugüne kadarki en kapsamlı kış testini gerçekleştirdi. Peki -25 derecedeki testte elektrikli araçlar ne kadar menzil kaybetti?

    -25 derecede elektrikli araçlar ne kadar menzil kaybediyor? Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük otomotiv platformu olan Autohome, 2025 yılına ait kış testlerinin sonuçlarını yayımladı. Testler, İç Moğolistan’daki Yakeshi bölgesinde, -10°C ile -25°C arasındaki aşırı soğuk koşullarda gerçekleştirildi. Araçlar; menzil, enerji tüketimi, hızlı şarj, klima performansı, otomatik acil fren, hızlanma ve arazi kabiliyeti olmak üzere yedi farklı başlık altında değerlendirildi.

    Bu organizasyon, Autohome’un bugüne kadar yaptığı en kapsamlı kış testi oldu ve Guinness Dünya Rekorları tarafından “En büyük ölçekli saha kış otomobil testi” olarak resmen tescillendi. 

    Testlere, 60 bin yuan (8.500 dolar) seviyesinden 2 milyon yuanın (284.000 dolar) üzerindeki modellere kadar uzanan geniş bir fiyat aralığındaki otomobiller dahil edildi. İşte sonuçlar.

    Kış menzili testi sonuçları

    -25 derecede elektrikli araçlar ne kadar menzil kaybediyor? Tam Boyutta Gör
    Kış menzili testinde Xpeng P7 (AWD), %53,9 menzil gerçekleşme oranıyla zirvede yer aldı. Onu BYD Yangwang U7 (AWD) %51,8 ile, Zeekr 001 (AWD) ise %49,6 ile takip etti. Tesla Model Y (AWD) %35,2 ile 31. sırada yer alırken, listenin en altında Li Auto i8 (AWD) %34,8 ile kaldı.

    Enerji tüketim değerleri

    -25 derecede elektrikli araçlar ne kadar menzil kaybediyor? Tam Boyutta Gör
    100 km başına enerji tüketiminin ölçüldüğü testte, beklendiği üzere küçük hatchback modeller öne çıktı. Birinciliği BYD Seagull 23,5 kWh/100 km değeriyle aldı. Geely Xingyuan çok yakın bir sonuçla ikinci olurken, üçüncülük BYD Seal 06'nın oldu. Xiaomi YU7, 33,7 kWh/100 km tüketimle 20. sırada yer aldı. Tesla Model Y ise 34,9 kWh ile hemen arkasından geldi.

    Hızlı şarj testi

    -25 derecede elektrikli araçlar ne kadar menzil kaybediyor? Tam Boyutta Gör
    Hızlı şarj performansı, %30’dan %80’e dolum süresi üzerinden değerlendirildi. Bu kategorinin sürpriz kazananı, sadece 15 dakikada bu seviyeye ulaşan Avatr 06 oldu. Onu Nevo 06 ve menzil uzatıcıya sahip Fulwin A9L (EREV) izledi. Xiaomi YU7 SUV, 31 dakikalık süresiyle 39. sıraya, Tesla Model Y ise 35 dakika ile 44. sıraya yerleşti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor yağ kaçağı masrafı paslı çiviye bastım ne yapmalıyım i5 mi i7 mi rks newlight 125 yorumlar elektrik teknikeri maaşları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum