-25 derecede elektrikli araçlar test edildi: Ne kadar menzil kaybı yaşandı?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük otomotiv platformu olan Autohome, 2025 yılına ait kış testlerinin sonuçlarını yayımladı. Testler, İç Moğolistan’daki Yakeshi bölgesinde, -10°C ile -25°C arasındaki aşırı soğuk koşullarda gerçekleştirildi. Araçlar; menzil, enerji tüketimi, hızlı şarj, klima performansı, otomatik acil fren, hızlanma ve arazi kabiliyeti olmak üzere yedi farklı başlık altında değerlendirildi.

Bu organizasyon, Autohome’un bugüne kadar yaptığı en kapsamlı kış testi oldu ve Guinness Dünya Rekorları tarafından “En büyük ölçekli saha kış otomobil testi” olarak resmen tescillendi.

Testlere, 60 bin yuan (8.500 dolar) seviyesinden 2 milyon yuanın (284.000 dolar) üzerindeki modellere kadar uzanan geniş bir fiyat aralığındaki otomobiller dahil edildi. İşte sonuçlar.

Kış menzili testi sonuçları

Tam Boyutta Gör Kış menzili testinde Xpeng P7 (AWD), %53,9 menzil gerçekleşme oranıyla zirvede yer aldı. Onu BYD Yangwang U7 (AWD) %51,8 ile, Zeekr 001 (AWD) ise %49,6 ile takip etti. Tesla Model Y (AWD) %35,2 ile 31. sırada yer alırken, listenin en altında Li Auto i8 (AWD) %34,8 ile kaldı.

Tayvan'dan küresel elektrikli araç hamlesi: Foxtron Bria 2 gün önce eklendi

Enerji tüketim değerleri

Tam Boyutta Gör 100 km başına enerji tüketiminin ölçüldüğü testte, beklendiği üzere küçük hatchback modeller öne çıktı. Birinciliği BYD Seagull 23,5 kWh/100 km değeriyle aldı. Geely Xingyuan çok yakın bir sonuçla ikinci olurken, üçüncülük BYD Seal 06'nın oldu. Xiaomi YU7, 33,7 kWh/100 km tüketimle 20. sırada yer aldı. Tesla Model Y ise 34,9 kWh ile hemen arkasından geldi.

Hızlı şarj testi

Tam Boyutta Gör Hızlı şarj performansı, %30’dan %80’e dolum süresi üzerinden değerlendirildi. Bu kategorinin sürpriz kazananı, sadece 15 dakikada bu seviyeye ulaşan Avatr 06 oldu. Onu Nevo 06 ve menzil uzatıcıya sahip Fulwin A9L (EREV) izledi. Xiaomi YU7 SUV, 31 dakikalık süresiyle 39. sıraya, Tesla Model Y ise 35 dakika ile 44. sıraya yerleşti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

-25 derecede elektrikli araçlar ne kadar menzil kaybediyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: