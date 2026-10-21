BİM marketlerde piyasa fiyatının altına kablosuz kulaklık var

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan kablosuz kulaklıklara, ısıtıcılardan hava üfleme cihazlarına ve silikon tabancalarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait H692BT Pro kulak üstü kablosuz kulaklık modeli yer alıyor. 40mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık katlanabilir tasarıma sahip ve 43 desibele kadar gürültü engelleme yapabiliyor.

18 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

Fiziksel tuşları olan cihaz Bluetooth 6.0 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor ve 3.5mm jak girişi de mevcut. 1000mAh kapasiteli bataryası ANC kapalı 100 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Havit H692BT Pro kulak üstü kablosuz kulaklık modeli 1290TL ile piyasa fiyatının oldukça altında satılacak.

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25 Ekim BİM aktüel kataloğunda neler var?

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