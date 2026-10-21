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    BİM marketlerde piyasa fiyatının altına kablosuz kulaklık var

    25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait H692BT Pro kulak üstü kablosuz kulaklık modeli piyasa fiyatının oldukça altına satılacak.     

    25 Ekim BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan kablosuz kulaklıklara, ısıtıcılardan hava üfleme cihazlarına ve silikon tabancalarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri

    25 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Havit markasına ait H692BT Pro kulak üstü kablosuz kulaklık modeli yer alıyor. 40mm dinamik sürücüler barındıran kulaklık katlanabilir tasarıma sahip ve 43 desibele kadar gürültü engelleme yapabiliyor.

    Fiziksel tuşları olan cihaz Bluetooth 6.0 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor ve 3.5mm jak girişi de mevcut. 1000mAh kapasiteli bataryası ANC kapalı 100 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Havit H692BT Pro kulak üstü kablosuz kulaklık modeli 1290TL ile piyasa fiyatının oldukça altında satılacak.

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