25 ışık yılı uzaklıkta yaşama elverişli olabilecek yeni bir gezegen keşfedildi

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Tam Boyutta Gör Gökbilimciler Dünya'dan yalnızca 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve yaşama elverişli olma ihtimali taşıyan yeni bir ötegezegen keşfetti. GJ 3378b adı verilen gezegen, Zürafa (Camelopardalis) takımyıldızındaki sönük bir kırmızı cüce yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alıyor.

California Üniversitesi Irvine kampüsünden gökbilimci Paul Robertson, 25 ışık yılının büyük görünmesine rağmen Samanyolu'nun yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde olduğunu hatırlatarak GJ 3378b'nin kozmik ölçekte "hemen yanı başımızdaki komşulardan biri" sayılabileceğini ifade etti.

İlk tahminlerden çok daha Dünya benzeri çıktı

GJ 3378b ilk olarak 2024 yılında, Mauna Kea'daki Canada-France-Hawaii Teleskobu ile çalışan Fransız araştırmacılar tarafından keşfedildi. Ancak ABD'li araştırmacıların farklı teleskoplarla yaptığı yeni gözlemler, gezegenin sanılandan çok daha farklı özelliklere sahip olduğunu ortaya koydu.

İlk analizlerde gezegenin Dünya'nın 5,26 katı kütleye sahip olduğu hesaplanmış ve bu nedenle büyük ölçüde gazdan oluşan mini Neptün sınıfına girebileceği düşünülmüştü. Yeni ölçümler ise gerçek kütlenin Dünya'nın yalnızca 2,3 katı olduğunu gösterdi. Bu sonuç, GJ 3378b'nin gaz devi yerine kayaç yapılı bir süper Dünya olma ihtimalini güçlendirdi.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar ayrıca gezegenin yıldızı etrafındaki dolanım süresinin 25 gün değil, 21 gün olduğunu da belirledi. Bu yeni hesaplama, GJ 3378b'nin yıldızına daha yakın konumlandığını ancak buna rağmen yaşanabilir bölgenin içinde bulunduğunu gösteriyor. Eğer yeterince yoğun bir atmosfere sahipse, yüzeyinde sıvı suyun var olabileceği sıcaklık koşulları oluşabilir.

Robertson'a göre gezegen, ev sahibi yıldızından Dünya'nın Güneş'ten aldığı ışınımın yaklaşık %90'ını alıyor. Bu da onu yaşanabilirlik açısından oldukça elverişli bir konuma yerleştiriyor.

Atmosferin varlığı belirsiz

Bilim insanlarının önündeki en büyük belirsizlik ise gezegenin atmosferini koruyup koruyamadığı. Kırmızı cüce yıldızlar, güçlü yıldız rüzgarları ve yüksek enerjili radyasyon patlamaları üreterek yakınlarındaki gezegenlerin atmosferlerini zamanla yok edebiliyor.

Şimdilik GJ 3378b'nin atmosfere sahip olup olmadığını doğrulamanın bir yolu bulunmuyor. Bunun en önemli nedeni, gezegenin yıldızının önünden geçmemesi. Bu nedenle gökbilimciler, gezegeni yıldız ışığını engelleyerek inceleyen geçiş spektroskopisi yöntemini kullanamıyor.

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Bunun yerine GJ 3378b, radyal hız yöntemi ile keşfedildi. Araştırmacılar, gezegenin kütle çekiminin yıldızında oluşturduğu küçük salınımları ve bunun yıldız ışığında meydana getirdiği Doppler kaymasını ölçerek gezegenin varlığını belirledi.

Kesin yanıt için 2040'lar beklenebilir

NASA'nın geliştirmeyi planladığı Habitable Worlds Observatory (Yaşanabilir Dünyalar Gözlemevi) görevinin 2040'lı yıllarda fırlatılması hedefleniyor. Araştırmacılar, bu gözlemevinin GJ 3378b'nin atmosferini inceleyerek gezegenin gerçekten yaşanabilir olup olmadığını ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

Gökbilimciler GJ 3378b'nin kırmızı cüce yıldızların yoğun radyasyonunun en yıkıcı etkilerinin görüldüğü bölgenin sınırında yer aldığını değerlendiriyor. Dolayısıyla bilim insanları umutlu. Gezegen eğer tmosferini koruyabildiyse, gelecekte yapılacak gözlemlerde yalnızca atmosfer değil, yaşamın kimyasal izleri de tespit edilebilir.

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25 ışık yılı uzaklıkta yaşama elverişli yeni gezegen keşfedildi

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