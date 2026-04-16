Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bir mühendis 250 bin dolarlık sistemlere rakip radar sistemi geliştirdi

    Faslı mühendis Nawfal Motii’nin geliştirdiği açık kaynak Aeris-10 radar sistemi, 20 km menzil ve düşük maliyetiyle dikkat çekti. Sistem, 250 bin dolarlık çözümler alternatif olabilir.

    Faslı elektronik mühendisi Nawfal Motii tarafından geliştirilen ve tamamen açık kaynak olarak yayımlanan Aeris-10 radar sistemi, savunma ve ileri elektronik teknolojileri alanında dikkat çeken bir projeye dönüştü. GitHub üzerinden tüm tasarım dosyalarıyla erişime açılan sistemin piyasadaki bazı ticari radar çözümlerine kıyasla yaklaşık yüzde 95 daha düşük maliyetle benzer kabiliyetler sunduğu belirtiliyor. Sektördeki bazı profesyonel faz dizinli radar sistemlerinin 120 bin ila 200 bin dolar ve üzeri fiyatlara satıldığı biliniyor.

    20 kilometreye uzanan menzil

    Aeris-10 iki farklı modelle geliştirildi. Daha temel versiyon olan 10N Nexus modeli 3 kilometreye kadar algılama yapabilirken gelişmiş versiyon 10E Extended ise 20 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu sayede sistem, hem kısa hem de orta mesafeli kullanım senaryolarına hitap ediyor.

    Radarın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise farklı yönlere doğru tarama yapabilmesi. Sistem, hem yatay hem dikey eksende belirli açılar arasında hareket ederek çevresini tarayabiliyor. Bu da onu daha esnek ve kullanışlı hale getiriyor.

    Aeris-10’un çekirdeğinde XCA7A50T FPGA yer alıyor. Bu birim, radarın temel hesaplama yükünü üstlenerek FFT işlemleri, Moving Target Indicator (MTI) fonksiyonları, Doppler etkisiyle hız tahmini ve CFAR yanlış alarm kontrol mekanizmasını yönetiyor.

    250 bin dolarlık sistemlere rakip: Açık kaynaklı radar sistemi! Tam Boyutta Gör
    Sistemin kontrol omurgasını ise STM32F746xx mikrodenetleyici oluşturuyor. Bu yapıfrekans sentezleyiciler, ADC ve DAC birimleri, GPS modülü, barometre, step motorlar ve soğutma sisteminin koordinasyonundan sorumlu çalışıyor. Bu bütünleşik mimari, radarın hem donanım hem yazılım katmanında senkron bir şekilde işlemesini sağlıyor.

    Daha basit ifadeyle Aeris-10’un içinde yer alan elektronik sistemler, yalnızca nesneleri algılamakla kalmıyor, aynı zamanda hareket eden hedefleri ayırt edebiliyor ve hızlarını tahmin edebiliyor. Bu özellik, özellikle araçlar veya dronlar gibi hareketli objelerin takibinde önemli avantaj sağlıyor.

    Açık kaynak yaklaşımı

    250 bin dolarlık sistemlere rakip: Açık kaynaklı radar sistemi! Tam Boyutta Gör
    Motii, Aeris-10’un tüm tasarım sürecini açık kaynak olarak GitHub üzerinde paylaştı. Paylaşılan paket içerisinde şematikler, PCB yerleşimleri, bileşen listeleri, firmware ve yazılım kodları ile birlikte sistemi kontrol etmeye ve izlemeye yarayan grafik arayüz (GUI) de bulunuyor. Proje başlangıçta MIT lisansı ile paylaşılmış olsa da daha sonra donanım projeleri için daha kapsamlı koruma sunduğu belirtilen CERN-OHL-PT lisansına geçiş yapıldı.

    Projenin bileşen maliyetleri de dikkat çekici seviyede. Paylaşılan verilere göre 10N Nexus modeli yaklaşık 5.000 dolar, daha gelişmiş 10E Extended versiyonu ise yaklaşık 7.200 dolar seviyesinde bir malzeme listesine sahip. Buna karşın benzer kabiliyetteki ticari faz dizinli radar sistemlerinin çok daha yüksek fiyatlara ulaştığı biliniyor.

    Öte yandan Motii, askeri surplus radar sistemlerinin 10 bin ila 50 bin dolar aralığında bulunabildiğini ancak bu cihazların çoğunlukla eski teknolojiye dayandığını ve yedek parça erişiminin ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade ediyor.

    Öte yandan Aeris-10’un yalnızca bireysel geliştiricilere değil, daha geniş üretim süreçlerine açılması da hedefleniyor. Motii’nin, projeyi Crowd Supply platformu üzerinden 2026’nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sunmak üzere anlaşma sağladığı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum