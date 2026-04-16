Bir mühendis 250 bin dolarlık sistemlere rakip radar sistemi geliştirdi

Faslı elektronik mühendisi Nawfal Motii tarafından geliştirilen ve tamamen açık kaynak olarak yayımlanan Aeris-10 radar sistemi, savunma ve ileri elektronik teknolojileri alanında dikkat çeken bir projeye dönüştü. GitHub üzerinden tüm tasarım dosyalarıyla erişime açılan sistemin piyasadaki bazı ticari radar çözümlerine kıyasla yaklaşık yüzde 95 daha düşük maliyetle benzer kabiliyetler sunduğu belirtiliyor. Sektördeki bazı profesyonel faz dizinli radar sistemlerinin 120 bin ila 200 bin dolar ve üzeri fiyatlara satıldığı biliniyor.

20 kilometreye uzanan menzil

Aeris-10 iki farklı modelle geliştirildi. Daha temel versiyon olan 10N Nexus modeli 3 kilometreye kadar algılama yapabilirken gelişmiş versiyon 10E Extended ise 20 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu sayede sistem, hem kısa hem de orta mesafeli kullanım senaryolarına hitap ediyor.

Radarın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise farklı yönlere doğru tarama yapabilmesi. Sistem, hem yatay hem dikey eksende belirli açılar arasında hareket ederek çevresini tarayabiliyor. Bu da onu daha esnek ve kullanışlı hale getiriyor.

Aeris-10’un çekirdeğinde XCA7A50T FPGA yer alıyor. Bu birim, radarın temel hesaplama yükünü üstlenerek FFT işlemleri, Moving Target Indicator (MTI) fonksiyonları, Doppler etkisiyle hız tahmini ve CFAR yanlış alarm kontrol mekanizmasını yönetiyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin kontrol omurgasını ise STM32F746xx mikrodenetleyici oluşturuyor. Bu yapıfrekans sentezleyiciler, ADC ve DAC birimleri, GPS modülü, barometre, step motorlar ve soğutma sisteminin koordinasyonundan sorumlu çalışıyor. Bu bütünleşik mimari, radarın hem donanım hem yazılım katmanında senkron bir şekilde işlemesini sağlıyor.

Daha basit ifadeyle Aeris-10’un içinde yer alan elektronik sistemler, yalnızca nesneleri algılamakla kalmıyor, aynı zamanda hareket eden hedefleri ayırt edebiliyor ve hızlarını tahmin edebiliyor. Bu özellik, özellikle araçlar veya dronlar gibi hareketli objelerin takibinde önemli avantaj sağlıyor.

Açık kaynak yaklaşımı

Tam Boyutta Gör Motii, Aeris-10’un tüm tasarım sürecini açık kaynak olarak GitHub üzerinde paylaştı. Paylaşılan paket içerisinde şematikler, PCB yerleşimleri, bileşen listeleri, firmware ve yazılım kodları ile birlikte sistemi kontrol etmeye ve izlemeye yarayan grafik arayüz (GUI) de bulunuyor. Proje başlangıçta MIT lisansı ile paylaşılmış olsa da daha sonra donanım projeleri için daha kapsamlı koruma sunduğu belirtilen CERN-OHL-PT lisansına geçiş yapıldı.

Projenin bileşen maliyetleri de dikkat çekici seviyede. Paylaşılan verilere göre 10N Nexus modeli yaklaşık 5.000 dolar, daha gelişmiş 10E Extended versiyonu ise yaklaşık 7.200 dolar seviyesinde bir malzeme listesine sahip. Buna karşın benzer kabiliyetteki ticari faz dizinli radar sistemlerinin çok daha yüksek fiyatlara ulaştığı biliniyor.

Öte yandan Motii, askeri surplus radar sistemlerinin 10 bin ila 50 bin dolar aralığında bulunabildiğini ancak bu cihazların çoğunlukla eski teknolojiye dayandığını ve yedek parça erişiminin ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade ediyor.

Öte yandan Aeris-10’un yalnızca bireysel geliştiricilere değil, daha geniş üretim süreçlerine açılması da hedefleniyor. Motii’nin, projeyi Crowd Supply platformu üzerinden 2026’nın üçüncü çeyreğinde piyasaya sunmak üzere anlaşma sağladığı belirtiliyor.

250 bin dolarlık sistemlere rakip: Açık kaynaklı radar sistemi!

