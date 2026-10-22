Geniş depolama ve akıcı performans sunan 256 GB tabletler

256 GB'lık tabletler, çok sayıda uygulama yükleyenler, çevrimdışı video ve film-dizi izleyenler, çokça iş dosyası (belge) ve fotoğraf saklayanlar için idealdir. Bu rehber, içerik üreticileri, öğrenciler, sık seyahat edenler, yoğun kullanıcılar ve sürekli depolama alanına takılan herkes için 256GB tablet tavsiyeleri içermektedir. Güncel fiyatlandırmaları yansıttığından, 256 GB tablet fiyatları ne kadar? öğrenmek isteyenler isteyenler için de faydalıdır.

1️⃣ Casper Tablet PAD.Z10-PRO

Tam Boyutta Gör Ders dosyalarınız, yaratıcı projeleriniz, fotoğraflarınız ve izlemeyi bekleyen videolarınız için geniş alanlı tablet mi arıyorsunuz? En iyi 256 GB tabletler arasında yerli Casper Tablet PAD.Z10-PRO modeli, depolama kapasitesini büyük ekran ve üretkenlik araçlarıyla buluşturmasıyla dikkat çekici bir seçenek.

256GB depolama, uygulamalarınızı ve kişisel arşivinizi aynı cihazda toplamanıza yardımcı oluyor. Daha fazla alana ihtiyaç duyduğunda ise 1TB’a kadar microSD kart desteğinden yararlanabilirsiniz. MediaTek Dimensity D8300 işlemci ve 12GB RAM ise çoklu görevlerde ihtiyacınız olan hızı sağlıyor.

Tabletin, çözünürlüğü (2880x1920) ve yenileme hızıyla (144Hz) dikkat çekici ekrana sahip. Ayrıca %100 DCI-P3 renk kapsamı görselleri zenginleştirirken, 3:2 ekran oranı belge inceleme ve not alma için ferah alan sağlıyor.

Kutudan çıkan Casper Prestige Kalem ve touchpad’li Magic Keyboard, uygulamalarda çizim yapma, PDF belgeleri düzenleme, yazı işleri ve fazlası için kolaylık sağlıyor. 30W şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryadan güç alan tablet, Dolby Atmos destekli dört hoparlörle donatılmış. 6 mm inceliğindeki alüminyum gövde de tasarım noktasında dikkat çekici unsur.

Casper Tablet PAD.Z10-PRO, geniş depolamalı, büyük ekranlı ve çok yönlü tablet almak isteyenlerin tercih listesinde olması gereken bir model.

Ekran: 14.2 inç, 2.8K, 600 nit, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D8300

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 256 GB (1TB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh

İşletim sistemi: Android 16

Ses: 1W*4 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Boyut ve ağırlık: 314.9 x 217.5 x 6.0 mm, 690 g

2️⃣ Casper Tablet PAD.H10-PRO

Tam Boyutta Gör Biriken ders notları, seyahat fotoğrafları, videolar, çizimler ve her zaman yanınızda bulunmasını istediğiniz dosyalar… Tablet seçerken depolama alanına önem veriyorsanız Casper Pad H10 Pro 256 GB 12.6" Tablet, aradığınız cihaz. Büyük ekranı ve kalem-klavye aksesuarıyla hem günlük kullanım hem de üretkenlik için değerlendirmeye değer bir model.

Tabletin 256 GB dahili depolaması, microSD kart desteği sayesinde 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Böylece ek alana ihtiyaç duyduğunuzda bunu rahatça yapabiliyorsunuz. Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7050 işlemci ve 8 GB RAM, araştırma, belge düzenleme ve çoklu uygulama kullanımı için dengeli bir donanım.

Görüntü tarafında 2560x1600 piksel çözünürlüklü 12.6 inç OLED ekran öne çıkıyor. %100 DCI-P3 renk kapsamı ve 1.000.000:1 kontrast oranı, fotoğrafları ve filmleri canlı renkler, derin siyahlarla buluşturuyor. Büyük ekran, PDF sayfalarını ve sunumları incelerken de rahat çalışma alanı oluşturuyor.

256GB'lık Android tablet, kalem ve klavyeli deri kılıfla birlikte geliyor. Uyumlu uygulamalarda kalemle not alabilir, Türkçe Q klavye ve touchpad ile metinlerini düzenleyebilirsiniz. 10.000 mAh batarya, tüm gün şarj etmeden cihazı kullanmanızı sağlıyor. Tabletten film-dizi izlemeyi sevenler için de Dolby Atmos ses sisteminin olduğunu belirtelim.

Casper Tablet PAD H10 PRO, büyük depolama alanının yanında OLED ekran ve birlikte sunulan aksesuarları da önemeyenlerin tercih listesinde olmalı. Okuma, çalışma ve eğlenceyi aynı cihazda buluşturmak isteyenlere çok yönlü seçenek sunuyor.

Ekran: 12.6 inç, 2.5K, 600 nit, 60Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB (512 GB'a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj

İşletim sistemi: Android 15

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Boyut ve ağırlık: 286 x 184.2 x 6.5 mm, 580 g

Casper Tablet PAD.H10-PRO Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Gerçekten de OLED ekran harikalar yaratıyor. Markanın bu fiyata OLED panelli tablet seçeneği sunması takdire şayan. İşlemci, bellek ve depolama alanı olarak piyasadaki fiyat skalasına göre normal, tüm beklentilerinizi karşılayabilecek durumda. 1 haftalık kullanım sonrası genel anlamda çok memnunum. Tavsiye ederim, Casper çok güzel iş çıkarmış.

✍🏻 Alırken Pro tableti tercih etmiştim. İş yerinde PC ve tablet kullanımını tekte halledebildim. OLED ekranıyla uzun süre dosya okurken gözlerim hiç yorulmuyor, renkler ve kontrast mükemmel. Ayrıca ince ve hafif tasarımı sayesinde masamda fazla yer kaplamıyor. Klavyenin istenilen açıda sabitlenebilmesi de güzel.

Tam Boyutta Gör Samsung 256 GB tablet kalemli modellerini araştıranlar için Galaxy S11 Ultra, büyük ekranı ve birlikte gelen S Pen kalemi ile üretkenliğe odaklanan güçlü bir cihaz.

Samsung tablet 256 GB depolama 12 GB RAM ile geliyor. Ek depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzda microSD kartla bunu sağlayabilirsiniz. 2TB’a kadar artırmak mümkün.

Tablet, oldukça büyük 14.6 inç ekran sunuyor. Dynamic AMOLED 2X ekran, 2960x1848 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunuyor. Büyük görüntü alanı, ayrıntılı çizimler ve belgeler üzerinde çalışmayı kolaylaştırıyor. Çoklu Pencere özelliğiyle ekranı üç bölüme ayırıp uyumlu uygulamalarda ders izlerken not alabilir ve araştırma yapabilirsiniz.

Kutudan çıkan ergonomik S Pen, el yazısı, belge işaretleme ve eskiz çalışmalarınızda yardımcınız olacak. 11.600 mAh batarya, 45W şarj desteği, dört hoparlör ve IP68 suya ve toza dayanıklılık derecesi, tabletin dikkat çekici özellikleri arasında. 5.1 mm inceliğindeki tablet, en yeni Android 17 tabanlı One UI 9 yazılımıyla geliyor.

Samsung’un 256 GB depolamalı kalemli tabletleri arasında olan Galaxy Tab S12 Ultra, çizim, eğitim ve çoklu uygulama kullanımını önemseyenlerin değerlendirebileceği bir model. Çalışmalarınızı düzenli tutmak ve büyük ekranda bir şeyler üretmek istiyorsanız tercih listenize ekleyebilirsiniz.

Ekran: 14.6 inç, 2960x1848, 120Hz, 1600 nit, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256, 512 GB, 1TB (microSD kartla 2 TB'a kadar artırılabilir)

Arka kamera: 13MP (birincil) + 8MP (ultra geniş açı)

Ön kamera: 12MP (ultra geniş açılı)

Bağlantı: 5G Sub6, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0

Batarya: 11.600 mAh, 45W hızlı şarj

Ses: 4 hoparlör (4 kanal)

Dayanıklılık: IP68

Güvenlik: Ekran içi optik parmak izi, yüz tanıma

Boyut ve ağırlık: 208.5 x 326.3 x 5.1 mm, 690 g

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 4.5 yıldır Galaxy Tab S8+ kullanıyorum ve gerçekten harika bir cihazdı. Daha iyisini hayal etmek zordu ama Galaxy S12 Ultra tam da öyle bir cihaz. Çok daha seri çalışıyor, ekranı muhteşem ve boyutu da gerçekten çok ideal. Değiştirmesini isteyeceğim tek şey, "Slim" klavyesine ışıklandırmalı tuşlar eklenmesi ve eski klavyelerde olduğu gibi S-Pen'i yerleştirebileceğim bir yuvanın bulunması olurdu. Slim klavyenin ince yapısını seviyorum; ne trackpad ne de "Pro" klavyenin getirdiği ekstra boyuta ihtiyacım var. Ayrıca Slim klavyenin kapalıyken cihazı koruma biçimini de beğeniyorum. Bunun dışında olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Samsung, cihazlarını geliştirmeye devam ediyor.

✍🏻 İlk Samsung tabletim! Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'yı tercih ettim çünkü ekranı son derece canlı, 14.6 inçlik devasa ekranı ise öğrenciler, profesyonel işlerle uğraşanlar veya kişisel amaçlarla kullananlar için oldukça değerli. Üstelik sahip olduğu devasa batarya sayesinde gün boyu hatta tüm gün rahatlıkla kullanılabiliyor. S12 Ultra'nın performansı ise birinci sınıf; Photoshop/Lightroom gibi uygulamalarda veya oyun oynarken herhangi bir sorun yaşama endişeniz olmasın. Son derece taşınabilir bir cihaz; Pro Keyboard takılıyken bile sırt çantanıza sığabiliyor.

4️⃣ Samsung Galaxy Tab S12 Plus

Tam Boyutta Gör Bir sunum hazırlarken ihtiyaç duyduğunuz belgeler, yolculuk için indirdiğiniz videolar ve üzerinde çalıştığınız tasarımlar… Dosyalarınızı yanınızda taşımayı seviyorsanız Samsung Galaxy Tab S12+ 256 GB tablet modeli ilginizi çekebilir. Bu cihaz, çalışma ve eğlence arasında sık sık geçiş yapanlara hitap ediyor.

12.6 inç Dynamic AMOLED 2X ekran, 2800x1752 piksel çözünürlüğüyle yazıları ve görselleri ayrıntılı biçimde gösteriyor. 120Hz yenileme hızı, akıcı geçişler sağlarken 1600 nite kadar tepe parlaklığı, ekranın dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB depolama, birden fazla uygulamayla çalışanlar için hıza katkı sağlıyor. Dahili depolama, microSD kartla 2TB’a kadar artırılabiliyor. Android 17 tabanlı One UI 9’un çoklu pencere özellikleri de uyumlu uygulamaları yan yana kullanmanıza yardımcı oluyor.

S Pen kalemin kutuya dahil olması, el yazısıyla not almak ve belgeleri işaretlemek isteyenler için avantaj. 10.600 mAh batarya, 45W şarj desteği ve dört kanallı uzamsal ses sunan dört hoparlör, günlük kullanımın diğer tamamlayıcıları. 5.3 mm inceliğindeki tabletin Wi-Fi modeli 553 gram ağırlığında.

Samsung Tab S12 Plus, büyük ekran, kalem ve geniş depolama kapasitesini birlikte isteyenlere önerebileceğimiz 256GB'lık tabletlerden.

Ekran: 14.6 inç, 2800x1752, 120Hz, 1600 nit, Dynamic AMOLED 2X

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB (microSD kartla 2TB'a kadar artırılabilir)

Arka kamera: 13MP

Ön kamera: 12MP (ultra geniş açı)

Bağlantı: 5G Sub6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0

Batarya: 10.600 mAh, 45W hızlı şarj

Ses: 4 hoparlör (4 kanal)

Dayanıklılık: IP68

Güvenlik: Ekran içi optik parmak izi, yüz tanıma

Boyut ve ağırlık: 187.8 x 289.5 x 5.3 mm, 550 g

Samsung Galaxy Tab S12+ Kullanıcı Yorumları

✍🏻 Samsung Tab S12+'ı öncelikle üniversite çalışmalarımı desteklemesi ve daha büyük ekranda film izleyebilmek için aldım. Dersler için, birlikte gelen S Pen ve büyük 12.4 inç ekran, el yazısıyla notlar almayı, araştırma makalelerine notlar eklemeyi ve bölünmüş ekran uygulamalarıyla çoklu görev yapmayı sorunsuz hale getiriyor. Galaxy telefonumla entegrasyonu, dosyaları senkronize etmeyi ve bildirimleri yönetmeyi zahmetsiz kılıyor. Derslerin ötesinde, Dinamik AMOLED ekran, canlı renkler ve zengin kontrastla filmleri hayata geçirerek harika bir eğlence merkezi haline getiriyor. Genel olarak, cihaz üretkenlik ve eğlenceyi mükemmel bir şekilde dengeliyor.

✍🏻 Yeni Galaxy Tab S12+'a bayıldım. Galaxy Book 6 Pro'yu aldıktan sonra eski tabletim olan Galaxy Tab S11 Ultra'nın gereğinden fazla büyük olduğunu fark ettim. Bu yüzden Tab S12+ siparişi verdim; boyutu tek kelimeyle mükemmel. Ne çok büyük ne de çok küçük. Oldukça hafif ve taşınabilir olduğu için yatakta, hatta yatakta dönerken bile rahatlıkla kullanabiliyorum. Çok derli toplu ve kompakt bir his veriyor; ayrıca S11 Ultra'dan daha iyi bir işlemciye sahip. Gerçekten çok sevdim. Hatta dürüst olmak gerekirse, bu tableti telefonumun yerine bile kullanabilirim.

Tam Boyutta Gör Yeni bir uygulama indirirken hangi dosyayı sileceğinizi düşünmek istemiyorsanız, tablet seçiminde depolama kapasitesi önceliğiniz olmalı. 256 GB iPad A16, dijital arşivini yanında tutmak ve aynı cihazı farklı amaçlarla kullanmak isteyenlere hitap ediyor. Öğrenciyseniz ders kaynaklarına, seyahat etmeyi seviyorsanız indirdiğiniz içeriklere, çizimle ilgileniyorsanız çalışmalarınıza alan ayırabilirsiniz.

Ayrı satılan Apple Pencil ile el yazısı notlar alabilir, eskizlerini oluşturabilirsiniz. Klavyeyle yazmayı tercih edenler için de Magic Keyboard Folio aksesuarı mevcut.

256GB iPad satın almayı düşünenler için iPad A16, günlük kullanım, eğitim ve çalışma arasında geçiş yapmaya uygun bir tablet.

Ekran: 11 inç, 1640 x 2360, 500 nit, IPS

İşlemci: Apple A16 çip

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12MP geniş açılı kamera

Ön kamera: 12 MP ultra geniş açılı

Bağlanabilirlik: eSIM desteği, WiFi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3

Batarya: 7.698 mAh

Yazılım: iPadOS 27

Boyut: 248.6 x 179.5 x 7 mm, 477 g

Apple iPad A16 256 GB Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Kesinlikle tavsiye ediyorum. Android tabletler ile iPad arasında kalmıştım, iyi ki de iPad almışım. Çok memnun kaldım. Çok seri ve hızlı bir cihaz. Uzun süre kullanmak için 256 GB hafıza aldım. Ekstra olarak şarj başlığı ve kalem aldım.

✍🏻 Tablet çok güzel. Beklentim müzik dinlemek, film izlemek, sosyal medya hesaplarında gezinmekti. Bu açıdan beklentimi çok iyi karşıladı. Görüntü kalitesi de müthiş.

Tam Boyutta Gör Çektiğiniz videoyu düzenlemek, bir sunuma son şeklini vermek veya aklınızdaki tasarımı çizime dönüştürmek… 256 GB iPad Air M4 çipli model, tabletini üretkenlik için kullananlara hitap ediyor. Performans ve depolama alanına önem verip Apple tablet deneyimi yaşamak isteyenler için en iyi seçeneklerden biri.

8 çekirdekli CPU ve 9 çekirdekli GPU içeren Apple M4 işlemci, fotoğraf düzenleme, video işleme ve grafik ağırlıklı uygulamalarda güçlü bir altyapı sağlıyor. 12 GB RAM, 120 GB/sn bellek bant genişliği, büyük dosyalarla ve birden fazla uygulamayla çalışmayı destekliyor. 16 çekirdekli Neural Engine ise uyumlu uygulamalardaki yapay zeka özelliklerine güç veriyor.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve 12 MP Center Stage ön kamera, bağlantı ve görüntülü görüşme tarafını tamamlıyor. Ayrı satılan Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) ve Magic Keyboard desteğiyle çalışma biçiminizi ihtiyaçlarınıza göre genişletebilirsiniz. Örneğin; videolarınızı düzenleyebilir, bir projede kendi çizimlerinizle anlatımınızı zenginleştirebilirsiniz. Yapacağınız işe göre dokunmatik ekran, kalem veya klavye kullanabilmek, kendi çalışma düzeninizi oluşturmanı sağlar.

256GB iPad Air, özellikle içerik üretme, eğitim ve hareket halinde çalışma için güçlü tablet isteyenlerin değerlendirebileceği bir model. Yaratıcı uygulamalara zaman ayırıyor ve projelerinizi yanınızda taşımayı seviyorsanız M4 işlemcili iPad Air tablet aradığınız cihaz.

Ekran: 11 inç, 2360x1640, 500 nit, Liquid Retina IPS

İşlemci: Apple M4 çip

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB

Arka kamera: 12 MP

Ön kamera: 12 MP

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Batarya: 7.606 mAh

İşletim sistemi: iPadOS 27

Boyut ve ağırlık: 247.6 x 178.5 x 6.1 mm, 464 g

11 inç iPad Air M4 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 11 inç iPad Air M4 modeline bayıldım. Güç, taşınabilirlik ve fiyat açısından mükemmel bir denge sunuyor. M4 çipi inanılmaz hızlı; çoklu görevler, video düzenleme, Apple Pencil Pro ile çizim yapma ve diğer tüm uygulamalarımda hiçbir zorlanma yaşamıyorum. Pil ömrü gün boyu rahatlıkla yetiyor. Liquid Retina ekranı ise son derece canlı ve net; ayrıca cihaz çok ince ve hafif. Tablet, okul/iş, içerik izleme ve not alma için harika. iPadOS her zamankinden çok daha akıcı hissettiriyor. Gerçek bir performans arıyorsanız, giriş seviyesi iPad yerine kesinlikle bunu tercih etmenizi öneririm.

✍🏻 Gerçekten iyi bir iPad. Film izliyorum, görüntü kalitesi gayet güzel ve işitme engelliler için altyazı özelliği harika çalışıyor. Toplamda 4 tane Apple ürünüm var ve hepsi birbiriyle gayet iyi senkronize oluyor. Her birini kişisel kullanımımda farklı amaçlar için değerlendiriyorum; 13 inç olanı ciddi işlerim için kullanırken, diğerlerini eğlence amaçlı tercih ediyorum.

Tam Boyutta Gör Tablette büyük ekran, geniş depolama ve güçlü batarya arıyorsanız, Xiaomi Redmi Pad 2 Pro ilginizi çekebilir. 256 GB tablet fiyatları göz önüne alındığında seçilebilecek en uygun modellerden biri. Tablet, ders çalışmaktan film izlemeye kadar farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Tablet, 256GB depolama ile uygulamalarınıza ve kişisel dosyalarınıza geniş alan sunuyor. Depolama alanı yeterli gelmediğinde microSD kart takarak 2TB’a kadar ek depolama desteğinden yararlanabilirsiniz. Cihazın kalbindeki Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, günlük işler ve eğlence odaklı kullanım için güçlü bir temel sunuyor.

12.1 inç ekran, 2560x1600 piksel çözünürlük ve 120Hz'e kadar yenileme hızı sunuyor. Ders notlarını incelerke, çizim yaparken, internet sayfalarında gezinirken veya çalışırken geniş görüntü alanının önemi ortaya çıkıyor. Dolby Vision desteği ve Dolby Atmos destekli dört hoparlör ise film keyfini tamamlıyor.

12.000 mAh batarya, gün içinde farklı işlerde kullanacağınız bir tablet için önemli bir avantaj. Pil, 33W hızlı şarjı destekliyor. 7.5 mm kalınlık, metal arka kapak tasarımı dikkat çeken fiziksel özellikleri arasında.

Uygun fiyatlı 256 GB tablet modellerini arayanlar için REDMI Pad 2 Pro, özellikle büyük ekrana ve yüksek batarya kapasitesine öncelik verenlere tavsiyemizdir.

Ekran: 12,1 inç 2.5K (2560x1600), 120 Hz, 600 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Bellek: 6 GB, 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB (2TB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 8 MP arka, 8 MP ön kamera

Batarya: 12.000 mAh, 33W hızlı şarj, 27W ters şarj

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Boyut ve ağırlık: 279.80 x 181.65 x 7.5 mm, 610 g

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 8gb 256gb Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Tek kelimeyle mükemmel bir tablet. Ben ders için, hem üniversitede de kullanmak için aldım. Gayet hızlı, baya güzel, hiçbir konuda sizi üzmez. Hem oyun olsun hem iş için, ders için olsun hayatta üzmez. Kalemle klavyeli kılıf benim için önemli değil diyorsanız iPad 11 daha mantıklı bir seçim olur ama bu tablet de hayatta üzmez. Aşırı memnunum.

✍🏻 Fiyat performans olarak çok çok kaliteli bir tablet. Klavyede "ç,ö" gibi Türkçe harfler yok. Onun haricinde görüntü kalitesi çok iyi. Sanki 3000 TL'ye satılan ses bombaları gibi sesi var, çok yüksek ve net. Şarjı günlük 4-5 saat, kesintisiz kullanımla 3 gün gidiyor.

8️⃣ HONOR Pad 20 PRO

Tam Boyutta Gör Tabletinizde bir gün sunum hazırlıyor, ertesi gün oyun oynuyor veya sevdiğiniz dizinin yeni bölümünü izliyorsanız farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan bir model arıyor olabilirsiniz. Beğenilen 256GB’lık tablet modelleri arasında seçim yaparken özellikle ekran kalitesini ve performansa bakıyorsanız, HONOR Pad 20 Pro inceleme listenize ekleyebileceğiniz bir seçenek.

8GB RAM'li tablet, 256GB depolama alanıyla uygulamalarınızı, çalışma notlarınızı, film-dizi arşivinizi cihazda tutmanız yeterli alanı sunuyor. Tabletin kalbindeki Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, oyunlardan çoklu uygulama kullanımına kadar farklı işler için gerekli gücü sağlıyor.

Tabletin 12.1 inç ekranı, yüksek çözünürlük (3000x1872) ve yenileme hızı (165 Hz'e kadar) desteğiyle dikkat çekiyor. Belgeleri incelemek ve görsel içeriklerle çalışmak için büyük bir alana sahipsiniz. Yenileme hızı uygulamaya göre değişirken, güçlü ışık altında 700 nit'e ulaşan parlaklık, ekranın görünürlüğünü artırıyor.

PC Modu, masaüstüne benzer arayüzü ve çoklu pencere düzeniyle çalışma alanını düzenlemenize yardımcı oluyor. Ayrı satılan HONOR Magic-Pencil 4s ve klavye ile çizim, not alma ve metin hazırlama işlemleri daha kolay hale geliyor. 10.100 mAh bataryadan güç alan tablet, DTS:X Ultra destekli altı hoparlörle donatılmış. 6.29 mm incelik, 537 gram ağırlık dikkat çeken fiziksel özellikler.

HONOR Pad 20 Pro, geniş depolamanın yanında yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemci isteyenlere hitap ediyor.

Ekran: 12.1 inç, 3000x1872, 165Hz, 700 nit, IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB

Batarya: 10.100 mAh, 45W hızlı şarj

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 8 MP

İşletim sistemi: Magic OS 10, Android 16

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 6.0

Boyut ve ağırlık: 277.07 x 179.28 x 6.29 mm, 537 g

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

256 GB tablet fiyatları ve en iyi modeller

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: