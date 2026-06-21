BİM marketler Segway çocuk scooter ve Havit oyuncu ekipmanları satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan kablosuz hoparlörlere, çocuk scooter modellerinden akıllı televizyonlara ve oyuncu ekipmanlarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

26 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

26 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Segway markasına ait C2 Lite DE çocuk scooter modeli yer alıyor. 7 inçlik lastiklere sahip olan scooter 16km/s maksimum hıza çıkarken 14Km maksimum menzile sahip. 130W motoru olan modelde RGB ambiyans ışıkları da yer alıyor. Ürün 9490TL olarak satılacak.

24 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan Havit markasına ait 8000 DPI hassasiyet, 10 milyon tıklama ömrü, Bluetooth/2.4G, USB Tip-C bağlantısı gibi özelliklere sahip Ms953wb fare modeli 790TL iken 24ms gecikme, 40mm sürücü, Bluetooth/2.4G, USB Tip-C bağlantısı gibi özelliklere sahip FUXI-H6 Pro oyuncu kulaklığı 1490TL ve 50 milyon tıklama ömrü, RGB ışıklandırma, Jiuzi Red anahtar ve USB Tip-C bağlantısı sunan oyuncu klavyesi de 890TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

26 Haziran BİM aktüel kataloğunda neler var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: