BİM marketler Segway çocuk scooter ve Havit oyuncu ekipmanları satacak

26 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
26 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Segway markasına ait C2 Lite DE çocuk scooter modeli yer alıyor. 7 inçlik lastiklere sahip olan scooter 16km/s maksimum hıza çıkarken 14Km maksimum menzile sahip. 130W motoru olan modelde RGB ambiyans ışıkları da yer alıyor. Ürün 9490TL olarak satılacak.
Diğer taraftan Havit markasına ait 8000 DPI hassasiyet, 10 milyon tıklama ömrü, Bluetooth/2.4G, USB Tip-C bağlantısı gibi özelliklere sahip Ms953wb fare modeli 790TL iken 24ms gecikme, 40mm sürücü, Bluetooth/2.4G, USB Tip-C bağlantısı gibi özelliklere sahip FUXI-H6 Pro oyuncu kulaklığı 1490TL ve 50 milyon tıklama ömrü, RGB ışıklandırma, Jiuzi Red anahtar ve USB Tip-C bağlantısı sunan oyuncu klavyesi de 890TL.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel