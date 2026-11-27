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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat A101 market zinciri, bu haftaki teknoloji kataloğunda Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo modeline yer veriyor. Cihaz; 7.6 inç ana ekranı, A20 Pro işlemcisi, çift 48 megapiksel kamerası ve 256 gigabayt depolama alanıyla öne çıkıyor. Ayrıca Wi-Fi 7 desteği, 5G bağlantısı ve 24 saate varan pil ömrüyle de oldukça güçlü bir performans sunuyor. 227 bin 999 liradan satılan bu model, Apple Store fiyatından 2 bin lira daha ucuza alıcılarını bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara tabletlerden dizüstü bilgisayarlara ve güvenlik kameralarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

26 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

26 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan iPhone Duo yer alıyor. 5.4 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik ana ekran, 120Hz ProMotion teknolojisi, 5.2mm kalınlık, Apple A20 Pro yonga seti bulunan cihaz 256GB depolama ile geliyor.

19 Kasım A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Çift 48MP arka kamera, 24 saate kadar video oynatma süresi, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C ve çift eSIM desteği olan iPhone Duo modeli 227999TL ve Apple Store fiyatlarından 2000TL daha ucuza satılıyor.

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26 Kasım A101 Ekstra kataloğunda neler var?

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