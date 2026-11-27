Yapay Zeka Özeti:
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- A101 market zinciri, bu haftaki teknoloji kataloğunda Apple'ın yeni katlanabilir telefonu iPhone Duo modeline yer veriyor. Cihaz; 7.6 inç ana ekranı, A20 Pro işlemcisi, çift 48 megapiksel kamerası ve 256 gigabayt depolama alanıyla öne çıkıyor. Ayrıca Wi-Fi 7 desteği, 5G bağlantısı ve 24 saate varan pil ömrüyle de oldukça güçlü bir performans sunuyor. 227 bin 999 liradan satılan bu model, Apple Store fiyatından 2 bin lira daha ucuza alıcılarını bekliyor.
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26 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
26 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında henüz piyasaya çıkan iPhone Duo yer alıyor. 5.4 inçlik dış ekran, 7.6 inçlik ana ekran, 120Hz ProMotion teknolojisi, 5.2mm kalınlık, Apple A20 Pro yonga seti bulunan cihaz 256GB depolama ile geliyor.
Çift 48MP arka kamera, 24 saate kadar video oynatma süresi, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, USB-C ve çift eSIM desteği olan iPhone Duo modeli 227999TL ve Apple Store fiyatlarından 2000TL daha ucuza satılıyor.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli