Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    A101 marketler Samsung Galaxy Tab A11 ve Galaxy S25 satıyor

    26 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında yeni piyasaya sürülen Samsung Galaxy Tab A11 tablet ve Samsung Galaxy S25 akıllı telefon modeli yer alıyor.      

    26 Mart A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin Ekstra kataloğunda akıllı telefonlardan tabletlere akıllı televizyonlardan robot süpürgelere, dikey süpürgelere ve airfryer modellerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

    26 Mart A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung’un piyasaya yeni çıkan Galaxy Tab A11 tablet modeli yer alıyor. 8.7 inçlik LCD ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5100mAh batarya, 15W hızlı şarj gibi özelliklerle 5799TL fiyat etiketine sahip.

    Samsung Galaxy S25 modeli 6.2 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragnon 8 Elite yonga seti, 50MP+12MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 12GB RAM, 256GB depolama, 4000mAh batarya gibi özelliklerle 49999TL.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bdp java hatası harmanla ne demek yazıcı kenko kronometre cibili şak şak ne demek 1.8 tfsi motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 17 HX
    MSI VECTOR 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum