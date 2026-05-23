A101 marketlerde Volta elektrikli araç geçidi var

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin yeni hafta Aktüel kataloğunda elektrikli arabalardan elektrikli mopedlere, akıllı televizyonlardan ses ekipmanlarına ve tanklı yazıcılara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

26 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri

26 Mayıs A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait farklı segmentlerde elektrikli araçlar yer alıyor. Volta EV1 elektrikli mini araba modeli 45Km/s azami hız, 63Km civarında menzil, 4.7 inçlik TFT gösterge paneli, Bluetooth desteği, iki hoparlörlü ses sistemi, buğu giderme sistemi, sunroof, LED ön farlar, akıllı anahtar ile uzaktan açma/kapama, açılabilir arka cam, disk hidrolik fren sistemi, USB port gibi özellikleri ile 239990TL fiyat etiketine sahip.

Volta YIDE SE03 Max elektrikli moped geniş tabanlı lastikler, 15 derecelik yokuş çıkabilme, 59 kilometreye kadar menzil, 45km/s maksimum hız, uzaktan kumandalı kilit açma ve alarm sistemi gibi özelliklerle 39990TL olarak satılacak.

APEC APM2 elektrikli moped ise 25Km/s azami hız, 1000W motor gücü, 36Km maksimum menzil, VRLA jel batarya, ekstra depolama bölümü, EURO 5+ seviyesi çevre performansı gibi özelliklerle 44990TL fiyat etiketine sahip.

