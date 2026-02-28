Giriş
    A101 marketler iPhone 17 Pro Max 2TB ve Samsung Galaxy Z Fold 7 satıyor

    26 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 17 Pro Max 2TB akıllı telefon modeli ve Samsung Galaxy Z Fold 7 katlanabilir telefon modeli yer alıyor. 

    26 Şubat A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda iPhone telefonlardan Samsung telefonlara, tabletlerden AirTag cihazlarına ve kablosuz hoparlörlere kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

    26 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    26 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 17 Pro Max akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik ekran, 12GB RAM, 2TB kapasite, 48MP+48MP+48MP arka kamera, 4832mAh batarya, 40W hızlı şarj özelliklerine sahip olan iPhone 17 Pro Max modeli 161799TL olarak satılıyor.

    Diğer taraftan 6.5 inç dış ekran, 8 inç iç ekran, 12GB RAM, 256GB depolama, 200MP+12MP+10MP arka kamera, 10MP iç kamera, 10MP ön kamera, 4400mAh batarya, Snapdragoin 8 Elite for Galaxy yonga seti gibi özelliklerle Galaxy Z Fold 7 katlanabilir telefon modeli de 93499TL.

