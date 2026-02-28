A101 marketler iPhone 17 Pro Max 2TB ve Samsung Galaxy Z Fold 7 satıyor

26 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri
26 Şubat A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 17 Pro Max akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik ekran, 12GB RAM, 2TB kapasite, 48MP+48MP+48MP arka kamera, 4832mAh batarya, 40W hızlı şarj özelliklerine sahip olan iPhone 17 Pro Max modeli 161799TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan 6.5 inç dış ekran, 8 inç iç ekran, 12GB RAM, 256GB depolama, 200MP+12MP+10MP arka kamera, 10MP iç kamera, 10MP ön kamera, 4400mAh batarya, Snapdragoin 8 Elite for Galaxy yonga seti gibi özelliklerle Galaxy Z Fold 7 katlanabilir telefon modeli de 93499TL.