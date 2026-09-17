26 yıllık PlayStation 2 gizemi çözüldü: Konsolun güvenlik çipi kırıldı

26 yıl sonra PlayStation 2'nin güvenlik çipi kırıldı
Kaçıranlar için PlayStation 2, piyasaya çıktığı dönemde gelişmiş güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyordu. Sony, ilk PlayStation'ın CD tabanlı oyun formatının kısa sürede kırılmasının ardından PS2'de korsan kullanımı engellemek için daha karmaşık bir yapı oluşturmuştu. Bu sistemin merkezinde ise MechaCon çipi bulunuyordu.
Çip, konsolun kimlik doğrulama işlemlerinin yanı sıra düşük seviyeli yazılım ve donanıma erişim konusunda önemli görevler üstleniyordu. Bu nedenle PS2 emülasyonu ve konsol üzerinde yapılan çeşitli modifikasyonlarda MechaCon uzun süredir en büyük engellerden biri olarak görülüyordu.
Çip dört yıllık çalışmayla çözüldü
DiscoStarslayer'ın çalışması yaklaşık dört yıl sürdü. Sürecin en dikkat çekici kısmı ise çipin kimyasal yöntemlerle fiziksel olarak açılması oldu. Ardından çipin içerisindeki silikon yapı optik yöntemlerle incelendi ve mikroskoplar kullanılarak devrenin farklı bölümleri haritalandırıldı. Bu analizler sonucunda MechaCon'un verilerine erişim sağlayan bir açık keşfedildi. Böylece çipin çalışma yapısının önemli bir bölümü ortaya çıkarılmış oldu.
Gelişmenin sonuçları yalnızca eski bir konsolun güvenlik sisteminin çözülmesiyle sınırlı değil. MechaCon'un aşılması, PlayStation 2 emülasyonunun daha doğru ve verimli hale gelmesine, yeni homebrew yazılımların geliştirilmesine ve konsol üzerinde daha kapsamlı modifikasyonların yapılmasına yardımcı olabilir.
Konami ve Namco oyunları da etkilenebilir
MechaCon CXP102064'nin kullanım alanı PlayStation 2 ile sınırlı değil. Aynı çipin Konami ve Namco tarafından geliştirilen bazı arcade oyunlarında ve makinelerinde de kullanıldığı belirtiliyor. Bu nedenle yapılan tersine mühendislik çalışması, yalnızca PS2 emülasyonu açısından değil, söz konusu arcade sistemlerinin daha doğru şekilde emüle edilmesi açısından da önem taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: