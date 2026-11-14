Yırtılmasız ve akıcı görüntü: G-Sync ve FreeSync destekli 27 inç monitör önerileri

Yapay Zeka Özeti:
- Oyunlarda akıcı görüntü sunan G-Sync ve FreeSync destekli 27 inç monitörleri derledik. Rehberimizde Casper Excalibur, Lenovo, LG, ASUS, Dell ve Samsung markalarının öne çıkan modellerine yer verdik. 300 Hertz'e ulaşan yenileme hızları, Full HD ve QHD çözünürlük seçenekleri sunan bu cihazlar, ekran kartınızla tam uyum yakalayarak görüntüdeki takılma ve yırtılmaların önüne geçiyor. Seçim yaparken ekran kartı ekosisteminizi ve hız beklentinizi dikkate alabilirsiniz.
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Oyunlarda yüksek yenileme hızı kadar görüntünün akıcı ve tutarlı olması da önem taşıyor. Ekran kartının ürettiği kare hızı ile monitörün yenileme hızı birbirinden farklı olduğunda görüntüde yırtılma ve takılma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileri ise monitörün yenileme hızını ekran kartının kare hızıyla senkronize ederek bu sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.
Özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı bir deneyim arayan kullanıcılar için G-Sync ve FreeSync desteği sunan monitörler değerlendirilebilir. Bu rehberde Casper Excalibur modellerinin yanı sıra Lenovo, LG, ASUS, Dell ve Samsung'un 27 inç monitörlerini bir araya getirdik.
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Excalibur M.E27FVC-E 27’’ 300Hz Curved Gaming Monitör
|7.999 TL
|Casper Excalibur M.E27QIF-D 27’’ 2K QHD 240 Hz Flat Oyuncu Monitör
|10.999 TL
|Lenovo Legion 27Q-11 27" QHD 300Hz
|11.000 TL
|LG UltraGear 27GS65F-B 27" FullHD 180Hz
|19.000 TL
|ASUS TUF Gaming VG27AQE5A 27" QHD 165Hz
|10.600 TL
|Dell 27 Plus S2725DSM 27" QHD 144Hz
|12.000 TL
|Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXUF 27" FullHD 240Hz
|7.500 TL
G-Sync ve FreeSync teknolojileri benzer bir amaca hizmet etse de kullandıkları ekosistemler farklı. NVIDIA G-Sync, GeForce ekran kartlarıyla; AMD FreeSync ise Radeon ekran kartlarıyla değişken yenileme hızı senkronizasyonu sağlıyor. Bununla birlikte bazı monitörler her iki teknolojiyle de çalışabiliyor. Monitör seçerken yalnızca desteklenen teknolojilere değil, çözünürlük ve yenileme hızına da dikkat etmek gerekiyor. Örneğin QHD çözünürlük daha yüksek görüntü keskinliği sunarken Full HD modeller, yüksek kare hızlarına ulaşmayı kolaylaştırabiliyor.
1️⃣ Casper Excalibur M.E27FVC-E
Model, AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteğiyle ekran kartının kare hızı ile monitörün yenileme hızını eşleştirebiliyor. Böylece desteklenen aralıkta görüntü yırtılması ve takılmaların azaltılması hedefleniyor. HDR10 desteği, 400 nit parlaklık ve üç tarafı ince çerçeveli tasarım da modelin diğer özellikleri arasında. İki DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.0 bağlantısı sunan monitör, farklı cihazlarla kullanım için de seçenek sağlıyor.
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: Fast VA, kavisli (1500R)
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 300 Hz (DisplayPort), 240 Hz (HDMI)
- Parlaklık: 400 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 0,5 ms MPRT
- Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync
- Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim ve dönüş ayarı; 90 derece pivot
- Bağlantı Portları: 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0
2️⃣Casper Excalibur M.E27QIF-D
Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteği. Değişken yenileme hızı teknolojileri, ekran kartının ürettiği karelerle panelin yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılması ve takılma sorunlarını azaltabiliyor. HDR10 desteği ve arka taraftaki RGB aydınlatma da modelin diğer özellikleri arasında. Yükseklik, eğim ve dönüş ayarlarına sahip standı sayesinde monitörün konumu kullanıcıya göre düzenlenebiliyor. Bağlantı tarafında ise iki DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.1 portu bulunuyor.
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
- Yenileme Hızı: 240 Hz
- Parlaklık: 350 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT
- Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, Adaptive Sync
- Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim ve dönüş ayarı; 90 derece pivot
- Bağlantı Portları: 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1
3️⃣ Lenovo Legion 27Q-11
Monitör, Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync Premium desteğinin yanında VESA Adaptive-Sync teknolojisini de destekliyor. Böylece hem GeForce hem de Radeon ekran kartlarıyla değişken yenileme hızı senkronizasyonundan yararlanılabiliyor. Ergonomik standı yükseklik, eğim, sağa-sola döndürme ve pivot ayarlarına izin veriyor. Bağlantı tarafında iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 portu bulunuyor.
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
- Yenileme Hızı: 300 Hz
- Parlaklık: 300 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 0,5 ms MPRT
- Senkronizasyon (VRR): NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync
- Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarı
- Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x kulaklık çıkışı
4️⃣ LG UltraGear 27GS65F-B
Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync desteği, ekran kartının kare hızıyla monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltmayı amaçlıyor. Standında yükseklik ve eğim ayarlarının yanı sıra pivot özelliği de bulunuyor. Bu sayede ekran dikey konumda kullanılabiliyor. Bağlantı tarafında iki HDMI girişi, bir DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı yer alıyor.
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 180 Hz
- Parlaklık: 300 nit (tipik)
- Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms GtG
- Senkronizasyon (VRR): NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync
- Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim ve pivot ayarı
- Bağlantı Portları: 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, kulaklık çıkışı
5️⃣ ASUS TUF Gaming VG27AQE5A
Model, AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync uyumluluğuyla değişken yenileme hızı teknolojilerinden yararlanabiliyor. ASUS ELMB teknolojisi ise VRR ile birlikte çalışarak hareket bulanıklığını ve görüntüdeki izleri azaltmaya yardımcı oluyor. Standında eğim ayarı bulunurken, VESA 100 x 100 mm desteği sayesinde farklı monitör kollarıyla da kullanılabiliyor. Bağlantılar arasında bir DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.0 girişi yer alıyor.
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: Fast IPS
- Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
- Yenileme Hızı: 165 Hz (hız aşırtma)
- Parlaklık: 300 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 0,3 ms (minimum GtG)
- Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync uyumluluğu, Adaptive-Sync
- Pivot / Ergonomi: Eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm
- Bağlantı Portları: 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, kulaklık çıkışı
6️⃣ Dell 27 Plus S2725DSM
S2725DSM, AMD FreeSync desteği ve değişken yenileme hızı özelliğiyle görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Dell'in ürün bilgilerinde Nvidia G-Sync sertifikası belirtilmediğinden bu modeli doğrudan G-Sync Compatible olarak sınıflandırmamak gerekiyor. Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarına sahip standı ergonomi açısından avantaj sağlıyor. Bağlantı tarafında bir HDMI 2.1 TMDS ve bir DisplayPort 1.4 girişi bulunuyor.
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)
- Yenileme Hızı: 144 Hz
- Parlaklık: 350 nit
- Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT, 4 ms GtG (Extreme)
- Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync, Adaptive-Sync
- Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarı
- Bağlantı Portları: 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort 1.4
7️⃣ Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXUF
Monitör, Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync Premium desteğiyle hem GeForce hem de Radeon ekran kartlarında değişken yenileme hızı senkronizasyonu sunuyor. Ergonomik standı yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarına izin veriyor. Ayrıca iki HDMI 2.0 ve bir DisplayPort 1.2 bağlantısı bulunuyor. HDR10 desteği ve oyunlara yönelik görüntü ayarları da Odyssey G4'ün diğer özellikleri arasında yer alıyor.
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Panel Türü: IPS
- Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)
- Yenileme Hızı: 240 Hz
- Parlaklık: 400 nit (tipik)
- Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms GtG
- Senkronizasyon (VRR): NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium
- Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarı
- Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2
Hangi monitör tercih edilmeli?
G-Sync ve FreeSync desteği sunan monitörler arasında seçim yaparken ekran kartının yanı sıra çözünürlük ve yenileme hızını da dikkate almak gerekiyor. Full HD çözünürlükte daha yüksek yenileme hızı isteyenler Casper Excalibur M.E27FVC-E ve Samsung Odyssey G4 modellerini değerlendirebilir. QHD çözünürlükte yüksek yenileme hızı arayanlar içinse Lenovo Legion 27Q-11 ve Casper Excalibur M.E27QIF-D öne çıkıyor.
Daha dengeli bir oyun ve günlük kullanım deneyimi isteyenler LG UltraGear 27GS65F-B, ASUS TUF Gaming VG27AQE5A ve Dell 27 Plus S2725DSM modellerine göz atabilir. Burada önemli bir ayrıntı da her VRR desteğinin doğrudan NVIDIA G-Sync sertifikası anlamına gelmemesi. Özellikle Dell S2725DSM gibi AMD FreeSync desteği belirtilen modellerde, NVIDIA ekran kartıyla uyumluluk konusunda üretici bilgilerini ayrıca kontrol etmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: