Yırtılmasız ve akıcı görüntü: G-Sync ve FreeSync destekli 27 inç monitör önerileri

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Oynat Oyunlarda akıcı görüntü sunan G-Sync ve FreeSync destekli 27 inç monitörleri derledik. Rehberimizde Casper Excalibur, Lenovo, LG, ASUS, Dell ve Samsung markalarının öne çıkan modellerine yer verdik. 300 Hertz'e ulaşan yenileme hızları, Full HD ve QHD çözünürlük seçenekleri sunan bu cihazlar, ekran kartınızla tam uyum yakalayarak görüntüdeki takılma ve yırtılmaların önüne geçiyor. Seçim yaparken ekran kartı ekosisteminizi ve hız beklentinizi dikkate alabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Oyunlarda yüksek yenileme hızı kadar görüntünün akıcı ve tutarlı olması da önem taşıyor. Ekran kartının ürettiği kare hızı ile monitörün yenileme hızı birbirinden farklı olduğunda görüntüde yırtılma ve takılma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync teknolojileri ise monitörün yenileme hızını ekran kartının kare hızıyla senkronize ederek bu sorunların önüne geçmeyi amaçlıyor.

31.5 inç ultra geniş monitör tavsiyeleri 6 gün önce eklendi

Özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı bir deneyim arayan kullanıcılar için G-Sync ve FreeSync desteği sunan monitörler değerlendirilebilir. Bu rehberde Casper Excalibur modellerinin yanı sıra Lenovo, LG, ASUS, Dell ve Samsung'un 27 inç monitörlerini bir araya getirdik.

G-Sync ve FreeSync teknolojileri benzer bir amaca hizmet etse de kullandıkları ekosistemler farklı. NVIDIA G-Sync, GeForce ekran kartlarıyla; AMD FreeSync ise Radeon ekran kartlarıyla değişken yenileme hızı senkronizasyonu sağlıyor. Bununla birlikte bazı monitörler her iki teknolojiyle de çalışabiliyor. Monitör seçerken yalnızca desteklenen teknolojilere değil, çözünürlük ve yenileme hızına da dikkat etmek gerekiyor. Örneğin QHD çözünürlük daha yüksek görüntü keskinliği sunarken Full HD modeller, yüksek kare hızlarına ulaşmayı kolaylaştırabiliyor.

1️⃣ Casper Excalibur M.E27FVC-E

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E27FVC-E, yüksek yenileme hızı arayan ve özellikle rekabetçi oyunlara odaklanan kullanıcılar için değerlendirilebilecek modeller arasında yer alıyor. 27 inçlik kavisli Fast VA paneli, 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 300 Hz yenileme hızı sunuyor. 1500R kavis değeri ekranın kenarlarını görüş alanına yaklaştırırken, 0,5 ms MPRT tepki süresi hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmayı amaçlıyor. 300 Hz yenileme hızına DisplayPort üzerinden ulaşılabiliyor. HDMI bağlantısında ise üst sınır 240 Hz olarak belirtiliyor.

Model, AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteğiyle ekran kartının kare hızı ile monitörün yenileme hızını eşleştirebiliyor. Böylece desteklenen aralıkta görüntü yırtılması ve takılmaların azaltılması hedefleniyor. HDR10 desteği, 400 nit parlaklık ve üç tarafı ince çerçeveli tasarım da modelin diğer özellikleri arasında. İki DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.0 bağlantısı sunan monitör, farklı cihazlarla kullanım için de seçenek sağlıyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: Fast VA, kavisli (1500R)

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 300 Hz (DisplayPort), 240 Hz (HDMI)

Parlaklık: 400 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 0,5 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync

Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim ve dönüş ayarı; 90 derece pivot

Bağlantı Portları: 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0

2️⃣Casper Excalibur M.E27QIF-D

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur M.E27QIF-D, Full HD yerine QHD çözünürlüğe yönelen ve yüksek yenileme hızından vazgeçmek istemeyen oyunculara hitap ediyor. 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü 27 inç IPS panel kullanan monitör, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresi sunuyor. Bu kombinasyon, özellikle hızlı kamera hareketlerinin ve yoğun aksiyonun yaşandığı oyunlarda daha akıcı bir görüntü elde edilmesine yardımcı oluyor. IPS panelin geniş görüş açıları da farklı konumlardan bakıldığında görüntünün tutarlılığını korumasını sağlıyor.

Modelin öne çıkan özelliklerinden biri de AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync desteği. Değişken yenileme hızı teknolojileri, ekran kartının ürettiği karelerle panelin yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılması ve takılma sorunlarını azaltabiliyor. HDR10 desteği ve arka taraftaki RGB aydınlatma da modelin diğer özellikleri arasında. Yükseklik, eğim ve dönüş ayarlarına sahip standı sayesinde monitörün konumu kullanıcıya göre düzenlenebiliyor. Bağlantı tarafında ise iki DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.1 portu bulunuyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 240 Hz

Parlaklık: 350 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, Adaptive Sync

Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim ve dönüş ayarı; 90 derece pivot

Bağlantı Portları: 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1

3️⃣ Lenovo Legion 27Q-11

Lenovo Legion 27Q-11, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını aynı monitörde buluşturan seçeneklerden biri. 27 inç IPS paneli 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunarken, 300 Hz yenileme hızı özellikle rekabetçi oyunlarda hızlı görüntü akışı sağlıyor. 0,5 ms MPRT tepki süresi de hareketli sahnelerde bulanıklığı azaltmaya yardımcı oluyor. Modelin yüzde 99 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk kapsamı, oyunların yanı sıra renklerin önemli olduğu diğer kullanım alanları için de avantaj sağlayabilir.

Monitör, Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync Premium desteğinin yanında VESA Adaptive-Sync teknolojisini de destekliyor. Böylece hem GeForce hem de Radeon ekran kartlarıyla değişken yenileme hızı senkronizasyonundan yararlanılabiliyor. Ergonomik standı yükseklik, eğim, sağa-sola döndürme ve pivot ayarlarına izin veriyor. Bağlantı tarafında iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 portu bulunuyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 300 Hz

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 0,5 ms MPRT

Senkronizasyon (VRR): NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive-Sync

Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarı

Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x kulaklık çıkışı

4️⃣ LG UltraGear 27GS65F-B

Tam Boyutta Gör LG UltraGear 27GS65F-B, daha yüksek kare hızlarına ulaşmayı hedefleyen ve Full HD çözünürlüğü tercih eden oyunculara yönelik bir model. 27 inç IPS paneli 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunarken, 180 Hz yenileme hızı hızlı oyunlarda daha akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor. 1 ms GtG tepki süresi, hızlı hareket eden nesnelerin daha net görünmesine yardımcı oluyor. HDR10 desteği ve yüzde 99 sRGB renk kapsamı da modelin görüntü özellikleri arasında yer alıyor.

Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync desteği, ekran kartının kare hızıyla monitörün yenileme hızını senkronize ederek görüntü yırtılmalarını azaltmayı amaçlıyor. Standında yükseklik ve eğim ayarlarının yanı sıra pivot özelliği de bulunuyor. Bu sayede ekran dikey konumda kullanılabiliyor. Bağlantı tarafında iki HDMI girişi, bir DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı yer alıyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 180 Hz

Parlaklık: 300 nit (tipik)

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms GtG

Senkronizasyon (VRR): NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync

Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim ve pivot ayarı

Bağlantı Portları: 2x HDMI, 1x DisplayPort 1.4, kulaklık çıkışı

5️⃣ ASUS TUF Gaming VG27AQE5A

Tam Boyutta Gör ASUS TUF Gaming VG27AQE5A, QHD çözünürlük ve yüksek yenileme hızını bir arada isteyen oyunculara hitap ediyor. 27 inç Fast IPS panel kullanan monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve hız aşırtmayla 165 Hz yenileme hızı sunuyor. Üreticinin belirttiği 0,3 ms minimum tepki süresi, hızlı sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmayı hedefliyor. HDR10 desteği ve yüzde 125 sRGB renk kapsamı da görüntü tarafındaki diğer özellikleri arasında bulunuyor.

Model, AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync uyumluluğuyla değişken yenileme hızı teknolojilerinden yararlanabiliyor. ASUS ELMB teknolojisi ise VRR ile birlikte çalışarak hareket bulanıklığını ve görüntüdeki izleri azaltmaya yardımcı oluyor. Standında eğim ayarı bulunurken, VESA 100 x 100 mm desteği sayesinde farklı monitör kollarıyla da kullanılabiliyor. Bağlantılar arasında bir DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.0 girişi yer alıyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: Fast IPS

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 165 Hz (hız aşırtma)

Parlaklık: 300 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 0,3 ms (minimum GtG)

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync uyumluluğu, Adaptive-Sync

Pivot / Ergonomi: Eğim ayarı, VESA 100 x 100 mm

Bağlantı Portları: 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, kulaklık çıkışı

6️⃣ Dell 27 Plus S2725DSM

Tam Boyutta Gör Dell 27 Plus S2725DSM, oyun ve günlük kullanım arasında denge arayanlar için değerlendirilebilecek 27 inçlik bir monitör. IPS paneli 2560 x 1440 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. 350 nit parlaklık ve 1.500:1 kontrast oranı, görüntü özelliklerini tamamlıyor. Tepki süresi MPRT modunda 1 ms olarak belirtilirken, GtG tarafında seçilen moda göre 4, 5 veya 8 ms değerleri sunuluyor. Dahili hoparlörleri de harici ses ekipmanı kullanmak istemeyenler için ek kolaylık sağlıyor.

S2725DSM, AMD FreeSync desteği ve değişken yenileme hızı özelliğiyle görüntü yırtılmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Dell'in ürün bilgilerinde Nvidia G-Sync sertifikası belirtilmediğinden bu modeli doğrudan G-Sync Compatible olarak sınıflandırmamak gerekiyor. Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarına sahip standı ergonomi açısından avantaj sağlıyor. Bağlantı tarafında bir HDMI 2.1 TMDS ve bir DisplayPort 1.4 girişi bulunuyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 2560 x 1440 (QHD)

Yenileme Hızı: 144 Hz

Parlaklık: 350 nit

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms MPRT, 4 ms GtG (Extreme)

Senkronizasyon (VRR): AMD FreeSync, Adaptive-Sync

Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarı

Bağlantı Portları: 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort 1.4

7️⃣ Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXUF

Tam Boyutta Gör Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXUF, Full HD çözünürlükte yüksek yenileme hızı arayan oyuncular için öne çıkan modellerden biri. 27 inç IPS paneli 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunarken, 240 Hz yenileme hızı hızlı oyunlarda akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor. 1 ms GtG tepki süresi ve geniş görüş açıları da modelin temel özellikleri arasında. Özellikle yüksek kare hızlarına ulaşabilen sistemlerde 240 Hz panelden daha fazla yararlanmak mümkün.

Monitör, Nvidia G-Sync Compatible ve AMD FreeSync Premium desteğiyle hem GeForce hem de Radeon ekran kartlarında değişken yenileme hızı senkronizasyonu sunuyor. Ergonomik standı yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarlarına izin veriyor. Ayrıca iki HDMI 2.0 ve bir DisplayPort 1.2 bağlantısı bulunuyor. HDR10 desteği ve oyunlara yönelik görüntü ayarları da Odyssey G4'ün diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Ekran Boyutu: 27 inç

Panel Türü: IPS

Çözünürlük: 1920 x 1080 (Full HD)

Yenileme Hızı: 240 Hz

Parlaklık: 400 nit (tipik)

Gecikme / Tepki Süresi: 1 ms GtG

Senkronizasyon (VRR): NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium

Pivot / Ergonomi: Yükseklik, eğim, döndürme ve pivot ayarı

Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

Hangi monitör tercih edilmeli?

G-Sync ve FreeSync desteği sunan monitörler arasında seçim yaparken ekran kartının yanı sıra çözünürlük ve yenileme hızını da dikkate almak gerekiyor. Full HD çözünürlükte daha yüksek yenileme hızı isteyenler Casper Excalibur M.E27FVC-E ve Samsung Odyssey G4 modellerini değerlendirebilir. QHD çözünürlükte yüksek yenileme hızı arayanlar içinse Lenovo Legion 27Q-11 ve Casper Excalibur M.E27QIF-D öne çıkıyor.

Daha dengeli bir oyun ve günlük kullanım deneyimi isteyenler LG UltraGear 27GS65F-B, ASUS TUF Gaming VG27AQE5A ve Dell 27 Plus S2725DSM modellerine göz atabilir. Burada önemli bir ayrıntı da her VRR desteğinin doğrudan NVIDIA G-Sync sertifikası anlamına gelmemesi. Özellikle Dell S2725DSM gibi AMD FreeSync desteği belirtilen modellerde, NVIDIA ekran kartıyla uyumluluk konusunda üretici bilgilerini ayrıca kontrol etmek gerekiyor.

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27 inç G-Sync ve FreeSync monitör tavsiyesi

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