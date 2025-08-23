A101 marketler en yeni Volta EV2 elektrikli aracı satışa çıkarıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin yeni aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli ev aletlerine, elektrikli mopedlerden elektrikli dört teker araçlara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

28 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri

28 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta EV2 elektrikli araç yer alıyor. Henüz bayilere yeni çıkmaya başlayan bu model 159Km menzil olduğunu ifade ediyor. Önceki nesle göre önemli artış sağlayan yeni model 60Km/s hıza ulaşabiliyor. 300Kg taşıma kapasitesi olan aracın 4 kişiye kadar hacmi olduğu belirtilmiş.

5300W motor gücü sunan araçta çift hoparlörlü ses sistemi, USB port ile şarj imkânı, ısıtma sistemi, geri görüş kamerası, ayarlanabilir koltuklar, ön cam silecek gibi özellikleri ile 289990TL fiyat etiketine sahip.



