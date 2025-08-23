A101 marketler en yeni Volta EV2 elektrikli aracı satışa çıkarıyor

28 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri
28 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta EV2 elektrikli araç yer alıyor. Henüz bayilere yeni çıkmaya başlayan bu model 159Km menzil olduğunu ifade ediyor. Önceki nesle göre önemli artış sağlayan yeni model 60Km/s hıza ulaşabiliyor. 300Kg taşıma kapasitesi olan aracın 4 kişiye kadar hacmi olduğu belirtilmiş.
5300W motor gücü sunan araçta çift hoparlörlü ses sistemi, USB port ile şarj imkânı, ısıtma sistemi, geri görüş kamerası, ayarlanabilir koltuklar, ön cam silecek gibi özellikleri ile 289990TL fiyat etiketine sahip.