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Tam Boyutta Gör Volkswagen Grubu, Avrupa pazarı için büyük önem taşıyan uygun fiyatlı ve küçük boyutlu elektrikli araç atağında son aşamaya geçti. Alman devi; ID. Polo, Cupra Raval ve Skoda Epiq'in ardından ailenin SUV üyesi olan yeni Volkswagen ID. Cross modelinin seri üretimine İspanya'daki Navarra tesislerinde resmen başladı.

4.15 metre boyunda B-SUV

Teknik olarak ID. Polo ve Skoda Epiq ile akraba olan ID. Cross, Volkswagen ürün gamında B-SUV olarak konumlanıyor. 4.15 metre uzunluğuyla ID. Polo’dan yaklaşık 10 santim daha uzun ve 5 santim daha yüksek olan model, Skoda Epiq ile aynı üretim hattını paylaşıyor.

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37 kWsa LFP ve 52 kWsa NMC batarya seçenekleri

Tam Boyutta Gör Önden çekişli MEB+ platformuna sahip olan ID. Cross, iki farklı batarya ve üç farklı motor gücüyle geliyor:

Giriş versiyonu: 37 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, 85 kW (115 hp) güç ve 316 km WLTP menzili sunuyor. 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle %10'dan %80 şarja 27 dakikada ulaşıyor.

37 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, 85 kW (115 hp) güç ve sunuyor. 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle %10'dan %80 şarja 27 dakikada ulaşıyor. Orta versiyon: Aynı 37 kWsa LFP batarya ile 99 kW güç seçeneği.

Aynı 37 kWsa LFP batarya ile 99 kW güç seçeneği. Üst versiyon: 52 kWsa NMC batarya ile 155 kW (210 hp) güç, 427 km WLTP menzili ve 105 kW DC şarj hızı sunuyor (%10-%80 dolum 24 dakika).

Başlangıç fiyatı 27.995 euro

ID. Cross’un Ekim ayında siparişe açılacak olan 37 kWsa bataryalı giriş versiyonu Almanya'da 27.995 euro etikete sahip olacak. Bu rakam, kardeş modeli ID. Polo'dan 3.000 euro daha pahalı. Şu an siparişe açık olan üst donanımlı Life ve Style paketleri ise teviklerle birlikte 34.025 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.

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28 bin euroluk elektrikli Volkswagen ID. Cross seri üretime girdi

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