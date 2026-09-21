28 bin euroluk elektrikli Volkswagen ID. Cross seri üretime girdi

4.15 metre boyunda B-SUV
Teknik olarak ID. Polo ve Skoda Epiq ile akraba olan ID. Cross, Volkswagen ürün gamında B-SUV olarak konumlanıyor. 4.15 metre uzunluğuyla ID. Polo’dan yaklaşık 10 santim daha uzun ve 5 santim daha yüksek olan model, Skoda Epiq ile aynı üretim hattını paylaşıyor.
37 kWsa LFP ve 52 kWsa NMC batarya seçenekleri
- Giriş versiyonu: 37 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya, 85 kW (115 hp) güç ve 316 km WLTP menzili sunuyor. 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle %10'dan %80 şarja 27 dakikada ulaşıyor.
- Orta versiyon: Aynı 37 kWsa LFP batarya ile 99 kW güç seçeneği.
- Üst versiyon: 52 kWsa NMC batarya ile 155 kW (210 hp) güç, 427 km WLTP menzili ve 105 kW DC şarj hızı sunuyor (%10-%80 dolum 24 dakika).
Başlangıç fiyatı 27.995 euro
ID. Cross’un Ekim ayında siparişe açılacak olan 37 kWsa bataryalı giriş versiyonu Almanya'da 27.995 euro etikete sahip olacak. Bu rakam, kardeş modeli ID. Polo'dan 3.000 euro daha pahalı. Şu an siparişe açık olan üst donanımlı Life ve Style paketleri ise teviklerle birlikte 34.025 eurodan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: