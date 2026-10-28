ŞOK marketler LG akıllı televizyon satıyor

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda LG markasına ait akıllı televizyonlardan Arçelik markasına ait beyaz eşya setlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

28 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

28 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. 75 inçlik Ultra HD QNED ekran, webOS işletim sistemi, Türkçe yapay zekâ, 4 adet HDMI girişi gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 71999TL.

17 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Alternatif olarak 75 inçlik Ultra HD LED ekran, 3 adet HDMI girişi, webOS işletim sistemi olan akıllı televizyon modeli 53999TL. 65 inçlik 4K QNED ekran, 4 çekirdekli yapay zekâ işlemcisi, webOS işletim sistemi 4x HDMI özellikleri olan model 59999TL iken 2025 model 55 inçlik 4K QNED evo akıllı televizyon modeli de 47999TL olarak satılacak

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28 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

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