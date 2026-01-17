28 Years Later'ın devam filmi gişede çakıldı; Üçüncü film tehlikeye girdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 28 Gün Sonra serisi geçtiğimiz yıl 28 Yıl Sonra (28 Years Later) ile sinemalara dönerken, yeni bir üçlemeyi de başlatmış oldu. Bu üçlemenin ikinci parçası olan 28 Years Later: The Bone Temple, bu hafta sinemaseverlerle buluştu.

Ülkemizde de Cuma günü gösterime giren devam filmi, hem eleştirmenlerin hem de izleyenlerin beğenisini kazandı. Filmin Rotten Tomatoes'taki puanı %94, izleyici puanı ise %90. MetaCritic ve CinemaScore gibi platformlardaki puanlar da benzer bir tablo çiziyor. Ne var ki tüm bunlara rağmen film gişede çakılacak gibi görünüyor.

28 Years Later: The Bone Temple, ABD'de dört günlük tatik döneminde gösterime girmiş olmasına rağmen ilk hafta sonunda 20 milyon dolar hasılata bile ulaşamadı. Filmin ilk hafta sonu hasılatının 15 milyon dolar civarında olması bekleniyor. Bütçesi 60 milyon doların üzerinde olan bir film için bu endişe verici bir tablo.

Sony için daha endişe verici olanı serinin iki film arasında ciddi ivme kaybetmiş olması. Geçtiğimiz yıl çıkan 28 Years Later, açılışını 30 milyon dolar hasılatla yapmıştı ki aslında bu bile beklentilerin altındaydı. Devam filminde açılış rakamlarının yarıya inmiş olması, şimdiden yeşil ışık yakılan üçüncü filme dair soru işaretleri yaratıyor. Eğer sonraki haftalarda bu tablo düzelmezse Sony üçüncü filme dair kararını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.

28 Years Later: The Bone Temple, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettiriyor

28 Years Later gibi devam filminin senaryosunda da Alex Garland'ın imzası bulunuyor. Ancak bu kez yönetmen değişiyor. İlk filmi yöneten Danny Boyle bu kez sadece yapımcı olarak yer alırken, yönetmen koltuğunu Nia DaCosta (The Marvels) devralıyor.

28 Years Later: The Bone Temple, ilk filmin hikâyesini devam ettiriyor. Ralph Fiennes ve Alfie Williams ilk filmdeki rolleriyle geri dönerken, ilk filmin sonunda renkli bir çetenin lideri olarak gördüğümüz Jack O'Connell da bu kez daha büyük bir rolle karşımıza çıkıyor.

