Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    28 Years Later'ın devam filmi gişede çakıldı; Üçüncü film tehlikeye girdi

    28 Yıl Sonra'nın bu hafta gösterime giren devam filmi 28 Years Later: The Bone Temple, aldığı olumlu yorumlara rağmen beklentilerin çok altında bir açılış yaptı; Üçüncü film tehlikeye girdi.

    28 Years Later'ın devam filmi gişede çakıldı Tam Boyutta Gör
    28 Gün Sonra serisi geçtiğimiz yıl 28 Yıl Sonra (28 Years Later) ile sinemalara dönerken, yeni bir üçlemeyi de başlatmış oldu. Bu üçlemenin ikinci parçası olan 28 Years Later: The Bone Temple, bu hafta sinemaseverlerle buluştu.

    Ülkemizde de Cuma günü gösterime giren devam filmi, hem eleştirmenlerin hem de izleyenlerin beğenisini kazandı. Filmin Rotten Tomatoes'taki puanı %94, izleyici puanı ise %90. MetaCritic ve CinemaScore gibi platformlardaki puanlar da benzer bir tablo çiziyor. Ne var ki tüm bunlara rağmen film gişede çakılacak gibi görünüyor.

    28 Years Later: The Bone Temple, ABD'de dört günlük tatik döneminde gösterime girmiş olmasına rağmen ilk hafta sonunda 20 milyon dolar hasılata bile ulaşamadı. Filmin ilk hafta sonu hasılatının 15 milyon dolar civarında olması bekleniyor. Bütçesi 60 milyon doların üzerinde olan bir film için bu endişe verici bir tablo.

    Sony için daha endişe verici olanı serinin iki film arasında ciddi ivme kaybetmiş olması. Geçtiğimiz yıl çıkan 28 Years Later, açılışını 30 milyon dolar hasılatla yapmıştı ki aslında bu bile beklentilerin altındaydı. Devam filminde açılış rakamlarının yarıya inmiş olması, şimdiden yeşil ışık yakılan üçüncü filme dair soru işaretleri yaratıyor. Eğer sonraki haftalarda bu tablo düzelmezse Sony üçüncü filme dair kararını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.

    28 Years Later: The Bone Temple, Hikâyeyi Kaldığı Yerden Devam Ettiriyor

    28 Years Later gibi devam filminin senaryosunda da Alex Garland'ın imzası bulunuyor. Ancak bu kez yönetmen değişiyor. İlk filmi yöneten Danny Boyle bu kez sadece yapımcı olarak yer alırken, yönetmen koltuğunu Nia DaCosta (The Marvels) devralıyor.

    28 Years Later: The Bone Temple, ilk filmin hikâyesini devam ettiriyor. Ralph Fiennes ve Alfie Williams ilk filmdeki rolleriyle geri dönerken, ilk filmin sonunda renkli bir çetenin lideri olarak gördüğümüz Jack O'Connell da bu kez daha büyük bir rolle karşımıza çıkıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba almak mantıklı mı opel zafira neden tutulmuyor su sayacı içindeki buhar nasıl geçer ford fiesta 1.1 yorum 2 yıllık is sağlığı ve güvenliği okuyanlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum