280 beygirlik GR Yaris Türkiye'ye geliyor: Ön sipariş süreci başladı

Tam Boyutta Gör Toyota, Türkiye ürün gamına performans odaklı güçlü bir model ekliyor. Bir ikon olan GR Yaris, 2026 son çeyreğinde sınırlı adette Türkiye’de satışa sunulacak. Toyota’nın motor sporlarından elde ettiği mühendislik gücünü yola aktaran GR Yaris için ön sipariş talepleri alınmaya başlandı.

Rallinin zirvesi Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde edilen bilgi birikimini doğrudan yollara taşıyan GR Yaris, güçlü motoru, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürücü odaklı yapısıyla performans otomobilleri arasında ayrı bir konumda yer alıyor.

GR Yaris, klasik bir geliştirme sürecinden farklı şekilde üretildi. Toyota, “daha iyi otomobiller” üretme hedefiyle modelin sınırlarını rallilerde zorladı ve aracı sıfırdan geliştirdi. Böylece GR Yaris, yarış otomobilinden yola uyarlanan nadir modellerden biri olarak öne çıktı. GR Yaris’in geliştirilme sürecinde ralli pilotları ve profesyonel sürücüler aktif rol aldı. Her detay daha fazla yol tutuş, daha yüksek denge ve maksimum sürüş hissi için yeniden tasarlandı.

Üst düzey güç ve kontrol

Tam Boyutta Gör GR Yaris’in kalbinde yer alan 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 280 HP güç ve 345 Nm tork üreterek sınıfının en iddialı ünitelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanında 6 ileri manuel seçeneği de sürüş tutkunlarına gerçek bir sürüş deneyimi sağlıyor.

GR-FOUR dört tekerlekten çekiş sistemi ise gücü ihtiyaç duyulan noktaya anlık olarak aktararak, en zorlu koşullarda bile maksimum yol tutuş ve denge sunuyor.

GR Yaris, standart versiyonunun yanı sıra motor sporlarından elde edilen mühendislik deneyimiyle Aerodinamik performans öğeleriyle daha da geliştirilen bir versiyonla tercih edilebilecek. Profesyonel pilotların ve yarış ekiplerinin geri bildirimleriyle geliştirilen bu özel versiyon, aerodinamik performansı ve soğutma verimliliğini artıran birçok yeni parçayla öne çıkıyor.

GR Yaris’in bu versiyonunda büyük hava kanallı yeni kaput tasarımı, ön spoyler, ayarlanabilir büyük arka spoyler, geliştirilmiş taban hava yönlendirmeleri ve yeni hava kanalları gibi aerodinamik bileşenler yer alıyor. Bu özel parçalar, yüksek hızda dengeyi artırırken daha güçlü yol tutuş ve daha hassas sürüş karakteri sağlıyor.

TOYOTA GAZOO Racing tarafından geliştirilen özel paket, doğrudan motor sporlarından elde edilen mühendislik deneyimini yollara taşımasıyla GR Yaris’in performans karakterini daha ileri taşıyor.

