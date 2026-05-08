Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    280 beygirlik GR Yaris Türkiye'ye geliyor: Ön sipariş süreci başladı

    Toyota'nın motorsporları DNA'sını yollarla buluşturduğu hot hatch modeli GR Yaris, sınırlı adette Türkiye'de satışa sunuluyor. Son çeyrekte gelecek model için ön sipariş süreci başladı.

    280 beygirlik GR Yaris Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, Türkiye ürün gamına performans odaklı güçlü bir model ekliyor. Bir ikon olan GR Yaris, 2026 son çeyreğinde sınırlı adette Türkiye’de satışa sunulacak. Toyota’nın motor sporlarından elde ettiği mühendislik gücünü yola aktaran GR Yaris için ön sipariş talepleri alınmaya başlandı. 

    Rallinin zirvesi Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde edilen bilgi birikimini doğrudan yollara taşıyan GR Yaris, güçlü motoru, gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi ve sürücü odaklı yapısıyla performans otomobilleri arasında ayrı bir konumda yer alıyor.

    GR Yaris, klasik bir geliştirme sürecinden farklı şekilde üretildi. Toyota, “daha iyi otomobiller” üretme hedefiyle modelin sınırlarını rallilerde zorladı ve aracı sıfırdan geliştirdi. Böylece GR Yaris, yarış otomobilinden yola uyarlanan nadir modellerden biri olarak öne çıktı. GR Yaris’in geliştirilme sürecinde ralli pilotları ve profesyonel sürücüler aktif rol aldı. Her detay daha fazla yol tutuş, daha yüksek denge ve maksimum sürüş hissi için yeniden tasarlandı. 

    Üst düzey güç ve kontrol

    280 beygirlik GR Yaris Türkiye'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    GR Yaris’in kalbinde yer alan 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 280 HP güç ve 345 Nm tork üreterek sınıfının en iddialı ünitelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanında 6 ileri manuel seçeneği de sürüş tutkunlarına gerçek bir sürüş deneyimi sağlıyor.

    GR-FOUR dört tekerlekten çekiş sistemi ise gücü ihtiyaç duyulan noktaya anlık olarak aktararak, en zorlu koşullarda bile maksimum yol tutuş ve denge sunuyor.

    GR Yaris, standart versiyonunun yanı sıra motor sporlarından elde edilen mühendislik deneyimiyle Aerodinamik performans öğeleriyle daha da geliştirilen bir versiyonla tercih edilebilecek. Profesyonel pilotların ve yarış ekiplerinin geri bildirimleriyle geliştirilen bu özel versiyon, aerodinamik performansı ve soğutma verimliliğini artıran birçok yeni parçayla öne çıkıyor. 

    GR Yaris’in bu versiyonunda büyük hava kanallı yeni kaput tasarımı, ön spoyler, ayarlanabilir büyük arka spoyler, geliştirilmiş taban hava yönlendirmeleri ve yeni hava kanalları gibi aerodinamik bileşenler yer alıyor. Bu özel parçalar, yüksek hızda dengeyi artırırken daha güçlü yol tutuş ve daha hassas sürüş karakteri sağlıyor. 

    TOYOTA GAZOO Racing tarafından geliştirilen özel paket, doğrudan motor sporlarından elde edilen mühendislik deneyimini yollara taşımasıyla GR Yaris’in performans karakterini daha ileri taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devil may cry 6 hava astsubay yorumları subap itici sesi nasıl kesilir zte h3600 ters r

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X1504va-bq5382w
    ASUS X1504va-bq5382w
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum