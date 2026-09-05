ABD’nin 286 gün denizde kalan nükleer uçak gemisi pas içinde kaldı

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ABD Donanması’nın nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, 286 gün süren kesintisiz görevin ardından Tayland’daki Laem Chabang Limanı’na ulaştı. Yaklaşık 333 metre uzunluğundaki geminin gövdesinde aylar süren deniz görevinin ardından geniş ve derin paslanma izleri görülmesi dikkat çekti.

USS Abraham Lincoln, 21 Kasım 2025’te San Diego’daki ana limanında ayrılmıştı. Başlangıçta rutin operasyonlar için planlanan görev, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle uzatıldı. Gemi, Tayland’a ulaşana kadar 264 gün boyunca tam kapsamlı bir liman ziyareti gerçekleştirmedi.

Yaklaşık 5 bin denizci ve deniz piyadesini taşıyan uçak gemisi, Laem Chabang’da birkaç gün kalacak. Bu ziyaret, mürettebatın aylar süren operasyonların ardından gerçekleştirdiği ilk kapsamlı dinlenme molası olacak.

ABD Donanması rekorunu kırdı

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USS Abraham Lincoln'ün denizde geçirdiği süre, modern ABD Donanması tarihi açısından da bir rekor anlamına geliyor. Gemi, temmuz ayının başlarında 206 günlük kesintisiz deniz görevi rekorunu geride bıraktı. Önceki rekor, COVID-19 salgını sırasında USS Dwight D. Eisenhower tarafından 206 günle kırılmıştı.

Uçak gemilerinin normal şartlarda yaklaşık 30 ila 45 günde bir limana girerek ikmal, bakım ve mürettebatın dinlenmesini sağlaması bekleniyor. Lincoln'ün bu kadar uzun süre limandan uzak kalması ise hem personelin koşulları hem de geminin bakım durumu konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Aylarca Orta Doğu’da görev yaptı

Lincoln'ün görevi, başlangıçtaki planın aksine Orta Doğu'daki operasyonlar nedeniyle önemli ölçüde uzadı. Uçak gemisi ve beraberindeki saldırı grubu, yaklaşık yedi ay boyunca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk bölgesinde görev yaptı.

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14 Ağustos itibarıyla Lincoln, 200 gününü çatışma bölgesinde geçirmişti. Gemide konuşlandırılan uçaklar bu süreçte 10 binden fazla sorti gerçekleştirdi ve yaklaşık 680 ton mühimmat kullandı.

Daha sonra USS George Washington ve saldırı grubu Arap Denizi'ne ulaşarak Lincoln'ün görevini devraldı. Böylece Abraham Lincoln'ün San Diego'ya doğru dönüş yolculuğuna başlamasının önü açıldı.

Geminin gövdesindeki pas dikkat çekti

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Lincoln'ün Tayland'a ulaşmasının ardından çekilen fotoğraflar, geminin özellikle su hattının üzerinde ve uçuş güvertesi çevresinde geniş paslanma bölgeleri bulunduğunu gösterdi. Geminin baştan kıça kadar oldukça yıpranmış görünmesi dikkat çekti.

Lincoln'ün komutanı Kaptan Dan Keeler, geminin görünümünün bu kadar uzun bir görevden sonra olağan olduğunu söyledi. Keeler, bunun uzun süreli deniz görevlerinde beklenen bir durum olduğunu belirterek geminin görünümüyle ilgili daha fazla açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

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Eski ABD Donanması kaptanı Carl Schuster da Nimitz sınıfı uçak gemilerinde görev yaptığını belirterek, 60 gün veya daha uzun süre kesintisiz denizde kalan gemilerde su hattı çevresinde pas görülmesinin olağandışı olmadığını söyledi.

Ancak pasın giderilmesi denizde yapılabilecek basit bir bakım işlemi değil. Schuster'a göre su hattındaki bölgelere ulaşabilmek için personelin geminin dış gövdesine indirilmesi, pasın zımparalanarak temizlenmesi, ardından iki kat pas önleyici astar ve iki kat Donanma grisi boya uygulanması gerekiyor. Schuster, Lincoln'deki pasın tamamen giderilmesi için yaklaşık 30 günlük bir bakım ve koruma çalışması gerekebileceğini tahmin etti.

Pasın ilerlemesi engellenmek zorunda

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Geminin Tayland'daki ziyareti sırasında tüm pasın giderilmesi beklenmiyor. Schuster'a göre yaklaşık yedi günlük bir liman ziyaretinde yalnızca en yüksek öncelikli bakım işlemlerine odaklanılabilir.

Özellikle geminin baş kısmındaki ve ön gövdedeki paslı bölgelerin öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. Bu alanlar gemi hareket halindeyken tuzlu suya ve dalgalı deniz koşullarına daha fazla maruz kalıyor.

Geminin üst bölümlerindeki bazı paslanma sorunları seyir sırasında giderilebilse de su hattındaki çalışmalar için geminin sabit olması ve dalga hareketinin bulunmaması gerekiyor.

Schuster, pasın ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Pasın zaman içinde yayıldığını ve çelik yapıyı zayıflattığını belirten uzman, özellikle güverteler, geçiş yolları ve yaşam hatları gibi bileşenlerin daha büyük hasar görmemesi için korozyonun erken aşamada temizlenmesi gerektiğini söyledi.

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286 gün denizde kalan USS Abraham Lincoln pas içinde kaldı

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