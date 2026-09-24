755 km menzil, 29 bin dolar fiyat: Volkswagen ID. Unyx 09 elektrikli coupe

XPeng ortaklığıyla geliştirilen ve markanın Çin'e özel altın logolu "Unyx" serisinin en üst modeli olan araç, Ekim ayı sonunda resmi olarak teslim edilmeye başlanacak.
5 metreyi aşan gövde
21 inçlik sportif jantlar, Brembo fren kaliperleri ve dört farklı gövde rengi (Gece Siyahı, Sabah Beyazı, Alacakaranlık Moru ve Deniz Mavisi) de ID. Unyx 09'un tasarımında dikkat çekiyor.
XPeng zekasıyla donatıldı
Teknoloji tarafında ise XPeng iş birliği kendini gösteriyor. Araç, tam 750 TOPS işlem gücüne sahip Turing AI çipi ve 26 farklı donanım sensörüyle desteklenen VLA büyük model akıllı sürüş asistanı ile geliyor. Bu sistem sayesinde şehir içi ve otoparklar dahil uçtan uca otonom sürüş ile yapay zeka destekli otonom park imkanı sağlanıyor.
5C şarj teknolojisi
Modelin tek motorlu arkadan itişli versiyonu 230 kW (308 hp) güçle CLTC'ye göre 755 km'ye kadar menzil vadediyor. 140 kW ön ve 230 kW arka motora sahip çift motorlu versiyonda ise menzil 705 km'ye düşüyor.
Sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmak için Continental üretimi çift odalı havalı süspansiyon sistemi ile donatılan model, Volkswagen Anhui'nin Çin pazarındaki ivmesini daha da yukarı taşımayı hedefliyor.