755 km menzil, 29 bin dolar fiyat: Volkswagen ID. Unyx 09 elektrikli coupe

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Tam Boyutta Gör Volkswagen'in Çin'deki elektrikli araç iştiraki Volkswagen Anhui, yeni amiral gemisi ID. Unyx 09 için resmi ön sipariş sürecini başlattı. İlk kez Pekin Otomobil Fuarı 2026’da sergilenen tam elektrikli coupe; tek motorlu arkadan itişli versiyonuyla yaklaşık 29.400 dolardan başlıyor.

XPeng ortaklığıyla geliştirilen ve markanın Çin'e özel altın logolu "Unyx" serisinin en üst modeli olan araç, Ekim ayı sonunda resmi olarak teslim edilmeye başlanacak.

5 metreyi aşan gövde

Tam Boyutta Gör Akıcı bir coupe siluetine sahip olan ID. Unyx 09; 5.081 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe, 1.526 mm yüksekliğe ve 3.030 mm aks mesafesine sahip. DLP (Digital Light Processing) yüksek çözünürlüklü matriks projeksiyon farlar ve interaktif LED modülleri gece sürüş güvenliğini artırmak adına yola "ışık halısı" ve araç genişlik çizgileri yansıtabiliyor.

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21 inçlik sportif jantlar, Brembo fren kaliperleri ve dört farklı gövde rengi (Gece Siyahı, Sabah Beyazı, Alacakaranlık Moru ve Deniz Mavisi) de ID. Unyx 09'un tasarımında dikkat çekiyor.

XPeng zekasıyla donatıldı

İç mekanda 85 inçlik devasa bir artırılmış gerçeklik destekli head-up display, bağımsız dijital gösterge paneli ve yapay zeka asistanıyla desteklenen büyük bir multimedya ekranı yer alıyor. Entegre başlık destekli spor koltuklar, kablosuz şarj ünitesi ve gizli bardaklıklar temiz konsol tasarımını tamamlıyor.

Teknoloji tarafında ise XPeng iş birliği kendini gösteriyor. Araç, tam 750 TOPS işlem gücüne sahip Turing AI çipi ve 26 farklı donanım sensörüyle desteklenen VLA büyük model akıllı sürüş asistanı ile geliyor. Bu sistem sayesinde şehir içi ve otoparklar dahil uçtan uca otonom sürüş ile yapay zeka destekli otonom park imkanı sağlanıyor.

5C şarj teknolojisi

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID. Unyx 09’un tüm versiyonlarında CATL üretimi 91,9 kWsa kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya paketi standart olarak sunuluyor. 5C ultra hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 12-15 dk içerisinde bataryasını doldurabiliyor.

Modelin tek motorlu arkadan itişli versiyonu 230 kW (308 hp) güçle CLTC'ye göre 755 km'ye kadar menzil vadediyor. 140 kW ön ve 230 kW arka motora sahip çift motorlu versiyonda ise menzil 705 km'ye düşüyor.

Sürüş konforunu en üst seviyeye çıkarmak için Continental üretimi çift odalı havalı süspansiyon sistemi ile donatılan model, Volkswagen Anhui'nin Çin pazarındaki ivmesini daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

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29 bin dolarlık Volkswagen ID. Unyx 09 coupe Çin'de ön satışta

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