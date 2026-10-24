A101 marketler iFFALCON televizyonlarda kampanya yapıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda akıllı televizyon geçidi var. Özellikle iFFALCON markasının akıllı televizyonlarında ekstra garanti ve Pegasus BOL BOL puan kampanyası dikkat çekiyor.

29 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri

29 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında iFFALCON markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. iFFALCON U65A akıllı televizyon modeli 65 inçlik Ultra HD ekran, AiPQ işlemci, 2x USB girişi, 3x HDMI girişi, HDR10 ve Dolby Audio desteği gibi özelliklerle 33999TL olarak satılacak. Ekstra olarak 2+1 yıl garanti ve 10000 Pegasus BOL BOL puan hediye ediliyor.

22 Ekim A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

55 inçlik Ultra HD ekranı olan iFFALCON U65A versiyonu 21999TL ve 2+1 yıl garanti kampanyası var. Akıllı özellikleri olmayan 32 inçlik QLED Full HD ekranlı iFFALCON S55A modeli de 10499TL ve yine 2+1 yıl garanti ile geliyor.

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29 Ekim A101 Aktüel kataloğunda neler var?

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