A101 marketler iFFALCON televizyonlarda kampanya yapıyor

29 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri
29 Ekim A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında iFFALCON markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. iFFALCON U65A akıllı televizyon modeli 65 inçlik Ultra HD ekran, AiPQ işlemci, 2x USB girişi, 3x HDMI girişi, HDR10 ve Dolby Audio desteği gibi özelliklerle 33999TL olarak satılacak. Ekstra olarak 2+1 yıl garanti ve 10000 Pegasus BOL BOL puan hediye ediliyor.
55 inçlik Ultra HD ekranı olan iFFALCON U65A versiyonu 21999TL ve 2+1 yıl garanti kampanyası var. Akıllı özellikleri olmayan 32 inçlik QLED Full HD ekranlı iFFALCON S55A modeli de 10499TL ve yine 2+1 yıl garanti ile geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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