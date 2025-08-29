Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aldığı karar doğrultusunda Azar, LiVU ve Tango’nun da aralarında bulunduğu 29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli getirildi

    29 görüntülü sohbet ve flört platformuna erişim engeli Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 29 görüntülü sohbet ve flört uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararı doğrultusunda erişime kapatıldı. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun 20 Ağustos’ta aldığı kararlar, 20 Ağustos’ta Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos’taysa Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce onaylandı.

    En az 29 platform erişime engellendi

    Engelli Web’in aktardığına göre erişim engeli getirilen platformlar arasında Azar, LiVU ve Tango gibi dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip popüler uygulamalar da bulunuyor. Bunun yanı sıra Flirtfy, Camsurf, CoMeet, ChatU, Tantan, Chamet ve SweetMeet gibi farklı alan adları üzerinden hizmet veren çok sayıda platform da karara dahil edildi.

    Daha önce de benzer uygulamalara erişim engeli getirilmişti. Örneğin, Tango’nun tango.me alan adı 11 Aralık 2024’te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, IMVU’nun imvu.com adresi ise 2 Kasım 2024’te Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılmıştı.

    Alınan son kararlarla birlikte Türkiye’de çevrim içi görüntülü sohbet ve flört uygulamalarına yönelik erişim kısıtlamaları daha da genişlemiş oldu. Erişime engellenen platformların bazıları şöyle:

    • Azar
    • Mili
    • Chat Match – Random Video Chat
    • Call Me Chat
    • Flirtfy
    • Lips
    • Hi
    • CoMeet
    • Tango
    • Camsurf & Video Chat
    • Roulette Chat Video Omegle Ome
    • LivCam
    • Instacams
    • Derya Görüntülü Sohbet
    • Chat PIG
    • LiVU
    • StrangerCam Görüntülü Sohbet
    • Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
    • Guitarly (Flirtify)
    • CuteU
    • Tantan
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    standartlarabidesi +153 alexander vasilievich +118 turco8181 +78 xperince +78 mert1907 +58 Charaznb +55 Scream5 +51 erdem552 +49 Ömer farukDemir RWSJT +48 buradan bir taytlı geçti +46
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    24 Kişi Okuyor (4 Üye, 20 Misafir) 8 Masaüstü 16 Mobil
    Azizcan44, bozalp21, rocknrollplane okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    818 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    azar, LiVU ve
    10 etiket daha tango BTK erişim engeli Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler Sosyal Medya Internet Zamazingo Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cin hikayeleri diş hekimliği tek dersten kalma ford fiesta 1.4 tdci hangi motor yağı kullanılır radyatör üst hortum sıcak alt hortum soğuk evlenmiş boşanmış çocuğu olan bir kadınla evlenmek dinen

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum