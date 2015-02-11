2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Enhanced Edition duyuruldu





Xiaomi'nin belki de en çok satan serisi olma ünvanına sahip Redmi, geçtiğimiz Ocak ayında devam versiyonuna kavuşmuştu. Önceki versiyona göre RAM ve depolama konusunda değişiklik içermeyen model şimdi elden geçirildi.





Gelen tepkilerden mi böyle bir karar alındı bilemiyoruz ancak modeldeki 1GB RAM 2GB'a, 8GB depolama kapasitesi ise 16GB'a yükseltiliyor. Bunun dışında donanımda herhangi bir değişiklik yapılmazken ismi de Redmi 2 Enhanced Edition olarak belirlenmiş. Elbette fiyatında da biraz yükseliş mevcut.





Modelin değişmeyen özellikleri ise 4.7 inçlik 720p ekran, 64-bitlik Snapdraon 410 yongaseti, microSD yuvası, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi ve 2200mAh gücünde batarya olarak sıralanıyor. Redmi 2 Enhanced Edition modeli 128$ yaklaşık fiyat etiketi ile 13 Şubat'taki Xiaomi bahar festivalinde satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-doubles-the-Redmi-2-to-2GB-of-RAM-and-16GB-of-storage-with-the-Enhanced-Edition_id65836