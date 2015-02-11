2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Enhanced Edition duyuruldu

Haber Editörü
Xiaomi'nin belki de en çok satan serisi olma ünvanına sahip Redmi, geçtiğimiz Ocak ayında devam versiyonuna kavuşmuştu. Önceki versiyona göre RAM ve depolama konusunda değişiklik içermeyen model şimdi elden geçirildi.
Gelen tepkilerden mi böyle bir karar alındı bilemiyoruz ancak modeldeki 1GB RAM 2GB'a, 8GB depolama kapasitesi ise 16GB'a yükseltiliyor. Bunun dışında donanımda herhangi bir değişiklik yapılmazken ismi de Redmi 2 Enhanced Edition olarak belirlenmiş. Elbette fiyatında da biraz yükseliş mevcut.
Modelin değişmeyen özellikleri ise 4.7 inçlik 720p ekran, 64-bitlik Snapdraon 410 yongaseti, microSD yuvası, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi ve 2200mAh gücünde batarya olarak sıralanıyor. Redmi 2 Enhanced Edition modeli 128$ yaklaşık fiyat etiketi ile 13 Şubat'taki Xiaomi bahar festivalinde satışa sunulacak.
http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-doubles-the-Redmi-2-to-2GB-of-RAM-and-16GB-of-storage-with-the-Enhanced-Edition_id65836 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekten vergi filan bahane gibi gelmeye başladı.Neden Meizu ya Huaweı ye Lenovo ya vergi uygulanmıyormu? Meizu ve Lenovo "Gireceğiz" dedi ve 1 hafta içinde satışa başladılar.Yani istenildiğinde bu iş 1 hafta.Ha Meizu servisi getiremedi fakat ayarlıyorlar.Sende 1ay içinde gel.Haydi 1 ayı geçtik arık 2-3-4 ay içinde gel.Haydi onuda geçtik 1 yıl sonra gel.Yani bir tarih ver fakat kesinilkle doğru olsun.İnsanlarıda boşuna umutlandırma.Ve kesinilkle istenilse Türkiyeye 1 ay içinde "Tam Donanım" lı olarak gelinilebilir.
Redmi Note 2 ye gelince.Evet ilk çıktığında en çok eleştirilen 1 GB RAM i olmuştu.2 GB RAM olması çok güzel olmuş.Fiyatta makul.Fakat artık zirveye Xiaomi Mi 5 le ayrıcada yan ürünleriyle (Sallıyorum) Mi 5s gibi veya Mi 5 Plus gibi Mi 5 Pro gibi Mi 5 Mini gibi.