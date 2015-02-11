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2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Enhanced Edition duyuruldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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2GB RAM'li Xiaomi Redmi 2 Enhanced Edition duyuruldu

Xiaomi'nin belki de en çok satan serisi olma ünvanına sahip Redmi, geçtiğimiz Ocak ayında devam versiyonuna kavuşmuştu. Önceki versiyona göre RAM ve depolama konusunda değişiklik içermeyen model şimdi elden geçirildi.

Gelen tepkilerden mi böyle bir karar alındı bilemiyoruz ancak modeldeki 1GB RAM 2GB'a, 8GB depolama kapasitesi ise 16GB'a yükseltiliyor. Bunun dışında donanımda herhangi bir değişiklik yapılmazken ismi de Redmi 2 Enhanced Edition olarak belirlenmiş. Elbette fiyatında da biraz yükseliş mevcut. 

Modelin değişmeyen özellikleri ise 4.7 inçlik 720p ekran, 64-bitlik Snapdraon 410 yongaseti, microSD yuvası, 8MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi ve 2200mAh gücünde batarya olarak sıralanıyor. Redmi 2 Enhanced Edition modeli 128$ yaklaşık fiyat etiketi ile 13 Şubat'taki Xiaomi bahar festivalinde satışa sunulacak.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-doubles-the-Redmi-2-to-2GB-of-RAM-and-16GB-of-storage-with-the-Enhanced-Edition_id65836 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
1 gb ramlı modeli alanlar 8$ için 1gb'den mahrum kaldılar
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emre1393 4 yıl
1 GB model 115 dolardı, 2 GB modeli ise 128 dolardan 13 şubatta Çinde satışa çıkacak
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bestofMd 4 yıl
Uygun fiyat olursa alınabilir

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emre1393 4 yıl
şu iki i harfli trolü boşverin, samsungun plastiği kaliteliymiş ona göre, bilmesek bizi kandıracak
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cahitdikici 4 yıl
aslında alet gayet iyi olmuş bataryadan yakınmışlar ama donanıma göre bataryada iyi 1 günü çok çok rahat çıkartır. ayrıca fiyatına göre müthiş cihaz
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112112acil 4 yıl
2 gigabayt ramı mı va ??
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Xiaomii 4 yıl
Xiaomi tribünlere oynuyor.Sıkıldım artık bu tribünlerden.Artık Amiral Gemi modellerine devam etmeli.Sürekli Redmi Note 2 gibi "performansı iyi durumda,fiyatıda performansına göre çok düşük" politikalı telefonlardan sıkıldık.Artık bu İyi Performansa Çok düşük fiyat politikasıyla bu işler olmaz.Bu politika ancak seni buralara getirir.Ama senin hedefin Samsung un koltuğu.Samsung ne yapıyor bir bak.Amiral Gemi modellerini teknolojik yeniliklerle çeşitlendiriyor.Örneğin S6 bir amiral gemi.Fakat arkasndan S6 Edge modeli gibi yan modellerde var.Yani Adamlar Amiral Gemilerle yükseliyor.Orta Segment ve Düşük Segmentin bir üstü gibi telefonlarıda çok fazla reklam yapmadan sunuyor.Kısacası millet Amiral Gemilerle liderliğe yaklaşıyor veya devam ettiriyor.Artık Xiaomi Mi 5 in bomba şekilde (gerçekten bomba bir şekilde övmek veya abartmak için değil) lanse edilmeli.Hadi tamam Snapdragon 810 ısınıyor ve bile bile bir amiral geminizi Snapdragon 810 kullanarak ateşe atmazsınız ki İnşAllah.Bari haberler verin.Birkaç ipucu ile çok küçükte olsa gündemlerden adınızı sildirmeyin.Çünkü bende dahil birçok Xiaomi fanı başka markalara kaymak üzere veya kaydı.Artık bir gelişme bekliyoruz.Artık Xiaomiyi Türkiyeye davet ediyoruz.
Gerçekten vergi filan bahane gibi gelmeye başladı.Neden Meizu ya Huaweı ye Lenovo ya vergi uygulanmıyormu? Meizu ve Lenovo "Gireceğiz" dedi ve 1 hafta içinde satışa başladılar.Yani istenildiğinde bu iş 1 hafta.Ha Meizu servisi getiremedi fakat ayarlıyorlar.Sende 1ay içinde gel.Haydi 1 ayı geçtik arık 2-3-4 ay içinde gel.Haydi onuda geçtik 1 yıl sonra gel.Yani bir tarih ver fakat kesinilkle doğru olsun.İnsanlarıda boşuna umutlandırma.Ve kesinilkle istenilse Türkiyeye 1 ay içinde "Tam Donanım" lı olarak gelinilebilir.
Redmi Note 2 ye gelince.Evet ilk çıktığında en çok eleştirilen 1 GB RAM i olmuştu.2 GB RAM olması çok güzel olmuş.Fiyatta makul.Fakat artık zirveye Xiaomi Mi 5 le ayrıcada yan ürünleriyle (Sallıyorum) Mi 5s gibi veya Mi 5 Plus gibi Mi 5 Pro gibi Mi 5 Mini gibi.
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Fenomenon 4 yıl
Tam aradığım telefon olmuş. Türkiyede satışa başlarsa kesin alırım.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
ram tek kelime ile saçmalık flash bellekler ram kadar hızlı olsa zaten bu kadar ram é gerek olmazdı ! gerçekten kullanılan ram işlemci üzerindeki cache dir ram diye bildiğimiz şey ise temp klasöründen başka bir şey değil aslında ! ama işte teknoloji diye bize bu yalanı satıyorlar hemde çok güzel !
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umut_baris 4 yıl
Batarya çöpün çöpü.
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bratishka 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
ram tek kelime ile saçmalık flash bellekler ram kadar hızlı olsa zaten bu kadar ram é gerek olmazdı ! gerçekten kullanılan ram işlemci üzerindeki cache dir ram diye bildiğimiz şey ise temp klasöründen başka bir şey değil aslında ! ama işte teknoloji diye bize bu yalanı satıyorlar hemde çok güzel !

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Phantom Assassin 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
ram tek kelime ile saçmalık flash bellekler ram kadar hızlı olsa zaten bu kadar ram é gerek olmazdı ! gerçekten kullanılan ram işlemci üzerindeki cache dir ram diye bildiğimiz şey ise temp klasöründen başka bir şey değil aslında ! ama işte teknoloji diye bize bu yalanı satıyorlar hemde çok güzel !

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KalemKolik 4 yıl
1gblık modeli ne kadardı acaba ramin fiyata etkisini görürdük.
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