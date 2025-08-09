Giriş
    Microsoft, 2D görselleri 3D modellere dönüştüren Copilot 3D’yi tanıttı

    Microsoft, yeni Copilot 3D özelliğiyle 2D görselleri ücretsiz olarak 3D modellere dönüştürüyor. Ücretsiz olarak sunulan araç oyun, animasyon, VR/AR ve 3D baskı projelerinde kullanılabiliyor.

    2D görselleri 3D modellere dönüştüren Copilot 3D tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, yapay zeka destekli yeni aracı Copilot 3D’yi kullanıma sundu. Bu ücretsiz araç, yalnızca bir 2D görsel kullanarak oyun geliştirme, animasyon, 3D baskı ve VR/AR projelerinde kullanılabilecek üç boyutlu modeller oluşturabiliyor.

    Copilot 3D, Copilot Labs kapsamında önizleme olarak sunuluyor ve dünya genelinde tüm Copilot kullanıcılarına açık. Kullanmak için Copilot Pro aboneliği gerekmiyor. Web sürümü üzerinden erişilebilen araç, JPG veya PNG formatında10 MB’tan küçük görsellerle çalışıyor.

    2D’yi 3D’ye çeviren yapay zeka

    Copilot 3D, en iyi düz arka plana sahip olan görsellerde sonuç veriyor. Microsoft, aydınlatmanın dengeli ve görüntüde derinlik hissinin bulunmasının dönüşüm kalitesini artırdığını belirtiyor. Ancak insanlarda (profil fotoğrafım gibi) veya diğer canlıların görsellerinde çıktı pek de iyi olmuyor.

    Öte yandan dönüştürülen modeller GLB formatında indirilebiliyor. Bu format, pek çok 3D görüntüleyici, tasarım yazılımı ve oyun motoruyla uyumlu. İsteyen kullanıcılar, dosyaları SLT formatına çevirerek Blender gibi araçlarda düzenleyebiliyor veya 3D yazıcıyla çıktı alabiliyor.

    Yaptığım testlerde Copilot 3D’nin 1 dakikada kısa sürede sonuç verdiğini gördüm. Ancak arka plan temiz olsa bile oluşturulan 3D modellerde bazı bozulmaların olduğu görülüyor. Ancak bu küçük hatalar, bozuk geometriler profesyonel araçlar ile düzenlenebilir. Böylece istenen cismin 3D modeli hızlıca oluşturulabilir. Copilot 3D, hızlıca 3D baskı almak isteyenler için elverişli görünüyor ancak uygulama alanları daha da genişleyebilir. Benzer bir sistem özellikle e-ticaret platformlarına entegre edilebilir.

