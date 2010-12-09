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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2.Nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri internette; Yeni iPad'de kamera ve SD kart girişi bulunabilir

8 yıl
13,6b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Yıllar önce aksesuar üreticilerin gelecek ürünlerle ilgili açık vermesinden dert yanan Steve Jobs, bu fotoğraflara üzülecek gibi duruyor; çünkü Shenzen merkezli (2.Nesil iPad'in üretimini gerçekleştirecek olan Foxconn'un da Shenzen merkezli olduğunu belirtelim) Shenzhen MacTop Electronic şirketi, 2.nesil iPad'e ait olduğunu iddia ettiği kılıf fotoğraflarını yayınladı. Fotoğrafta, kamera açıklığı ile alt bölümde, dock bağlantısının sol (önden sağ) tarafında yer alan büyük açıklık dikkat çekiyor;

2.Nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri internette; Yeni iPad'de kamera ve SD kart girişi bulunabilir
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İkinci nesil iPad'in FaceTime desteğinden ötürü ikincil kameraya sahip olacağına kesin gözüyle bakılırken; aynı durumun arka kamera için geçerli olduğunu söylememiz fazla mümkün değil. Ancak fotoğraftaki kılıfta kamera için ayrılması muhtemel olan açıklık, çok fazla dillendirilmeyen bu iddiayı güçlendiriyor. Kılıftan yola çıkarak, 2.nesil iPad'in dock girişiyle, sessizlik tuşu ile ses seviyesini ayar tuşunun 1.Nesil iPad'deki yerlerinde konumlandırıldığını söyleyebiliriz. Kamera açıklığı gibi kılıfta dikkat çeken ve dock girişinin hemen sağ tarafında (cihaza göre) bulunan büyük açıklığın ise ne olabileceğiyle ilgili şimdilik kesin birşey söylemek zor görünürken; 1.Nesil iPad'in bu kısmında dahili hoparlör bulunduğunu belirtelim.

Yukarıdaki görselle paralellik gösteren bir başka kılıf fotoğrafıysa Kodawarisan sitesi tarafından yayınlandı. Bu görselde de kılıfın, arka kamera için açıklığa ve dock girişinin hemen sağ tarafında (cihaza göre) büyük bir açıklığa sahip olduğunu görüyoruz ki Kodawarisan sitesi, bu boşluğu SD kart girişi olarak yorumluyor. Ayrıca fotoğrafta dikkat çeken bir diğer unsur ise sessizlik tuşu için ayrılan açıklığın 1.Nesil iPad'deki tuş için biraz küçük kalması;

2.Nesil iPad'e ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri internette; Yeni iPad'de kamera ve SD kart girişi bulunabilir
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2.Nesil iPad'le ilgili ortaya çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


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mugurgok 8 yıl
Kaç inç acaba ??
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phantom_coal 8 yıl
9" olabilir.
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The Catalyst 8 yıl
Sd kartı bosverin oncelikle usb girişi olsun
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murdocklawless 8 yıl
yakında plastik döküm öncesi granül halindeki fotolarını da verirsiniz artık.
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realbrutal 8 yıl
O kadar buyuk usb girisi olmayacagina gore usb gene yalan oldu yeni ipadde
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asterix4848 8 yıl
adamlar yapıyor ya işte bu yakında evinide yaparlar ihome :)))
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umutarslan.com 8 yıl

BraVe_06

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Batuist 8 yıl
bunun adına doğmamış bebeğe don biçmek derler :))
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LKLC 8 yıl
apple ın sd kart girişi koyması çok zor sanki...
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