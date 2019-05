2si1 "önce insan sonra" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde büyük bölümü ülkemizdeki gelişmeler alıyor. Elektrikte indirim haberi ile halay çekiyor, yerli kurşun geçirmez yelekle şaha kalkıyor, Murat Can ile seviniyoruz.

Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandıElektriğe %5 indirim geliyorEmniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelekSamsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyorAvrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şeyGeleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdiValve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilirMicrosoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı