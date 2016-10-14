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2si1 "önce insan sonra" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
28,9b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde büyük bölümü ülkemizdeki gelişmeler alıyor. Elektrikte indirim haberi ile halay çekiyor, yerli kurşun geçirmez yelekle şaha kalkıyor, Murat Can ile seviniyoruz.
Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Googlein-engellilere-yonelik-bursunu-ulkemizden-Murat-Can-Cicek-kazandi.htm

Elektriğe %5 indirim geliyor
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Elektrige-5-indirim-geliyor.htm

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Emniyet-Genel-Mudurlugune-yerli-uretim-balistik-yelek.htm

Samsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Samsung-Gaziantepe-hastane-kurmaya-hazirlaniyor.htm

Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Avrupa-ve-Rusya-onumuzdeki-gunlerde-Marsa-iniyor-iste-tarihi-goreve-dair-her-sey.htm

Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Gelecegin-motosikletlerine-BMW-yorumu-BMW-Motorrad-Vision-Next-100.htm

Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi
https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Panasonic-tamamen-seffaf-bir-televizyon-prototipi-gelistirdi.htm

Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Valvein-siradaki-VR-hamlesi-bileklik-olabilir.htm

Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Microsoft-HoloLens-Avrupada-on-siparis-almaya-basladi.htm

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Hatta 2 yıl en beğenilen
Marsta veya uzayın başka bir yerinde hayat olması islamı sarsmaz bilakis destekler. isra suresinde “Biz insanları yarattığımız varlıkların birçoğundan üstün kıldık.” ayeti insandan daha üstün yaratıkların varlığının delili olmaya yeter..
daha fazla bilgi için linke bakabilirsiniz
youtube.com/...
Marsta veya uzayın başka bir yerinde hayat olması islamı sarsmaz bilakis destekler. isra suresinde “Biz insanları yarattığımız varlıkların birçoğundan üstün kıl...
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yahyaardadur 2 yıl
Talha ağabey olaydı Buralar bu saate dopdolu olurdu
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AC_Hawker 2 yıl
Oyunlar gerçekten çok pahalı.
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1 Avatar
sinan kobani 2 yıl
egitime ana okularinda baslanmali egitim parasiz ve bilimsel olmali parasiz egizim isteyen ögrenciler gözaltina alinmamali halkda alinan vergiler yöneticilerin cebine girmemeli. bunlarin hayata gecmesi türkiye gibi bir ülkede 500 yil sonra belki hayata gecer.
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cyberfalcon 2 yıl
Tek santralden %5 küçük bir rakam değil.
Mars'ta bir medeniyet kurulduğunu zannetmiyorum. Dünya da gelişmiş canlıların (çok hücreli) yaşayabileceği ortamın oluşması milyarlarca yıl sürdü. Mars'ın böyle bir şansının olduğunu hiç zannetmiyorum.
Uzaya birkaç kişiyi göndermek için bile tonlarca yakıt kullanılıyor. 100.000 kişiyi nasıl gönderecekler. Kişi 200000 dolardı galiba, toplam 20 milyar dolar yapar.
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DH Misafiri 2 yıl
2si1 in ilk bölümlerinden beri neredeyse her bölümü zevkle takip ediyorum. Almanya Köln de yasiyorum ve alman teknoloji sitelerinde bu samimiyeti bulamiyorum. Emeyinize saglik.
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Experimentation 2 yıl
bmwnin motoru baya güzelmiş
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malifural 2 yıl
nükleer şart
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davidoffvincent 2 yıl
Amanda Cerny haberi yok mu ?? (o.O)
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yhackup 2 yıl
Mobilden izlerken sıkıntı yaşıyorum sadwce bende mi var bu
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dobrasam 2 yıl
Mesut haklı maalesef son zamanlarda özellikle forumun seviyesi iyice düşmeye başladı her şeyi eleştirmek için bekleyen genç arkadaşlar var ve kötüsü ise eleştirileri mantık dışında ve içerisinde zeka olmaması umarım bu arkadaşlar evrimlerini güzel bir şekilde tamamlar
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ps4 2 yıl
İnanın ileri sarıp duruyorum.
Zevki kalmadı şu programı düzeltin.
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eulogy 2 yıl ps4
ps4

inanın ileri sarıp duruyorum
zevki kalmadı şu programı düzeltin

+1
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mhmtfrt. 2 yıl
Bende sanal ve artırılmış gerçeklik (sg ve ag) hakkında bir ekleme yapayım.
Öncelikle bu teknoloji 3b gibi kısa ömürlü olmayacak çünkü F16 larda kullanılan ve F35 lerde kullanılması beklenen kasklar 400000 (4 yüz bin) dolar ve fiyatları amerikalılar için bile yüksek. uzay yolculuğunu bile özel firmalara veren abd nin bu kaskları ms ve google ile geliştirmesi şaşırtılacak şey değil. Ayrıca insansız hava araçları içinde kullanmak istiyorlar(yatişmiş insana verilen önem).
Umarım güzel ülkem bu gelişmeleri sadece oyun için takip etmez.
Olurda daha fazla bilgi almak isteyen olursa popular science dergisi son savaş pilotu yazısını okuyabilir.
Ayrıca kaskları Rockwell Collins üretiyor.
dh.com umarım Mesut abiye iki günlük izin verir de bu teknoloji hakkında biz de güzel bi araştırmaya daha tanık oluruz. :)
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NeroWin 2 yıl
Marsa ulaşmak isteyen ülkeler sanki Dünya'da bütün sorunları halletmiş, insanlar refaha kavuşmuş, dünyayı ve evreni daha iyi anlar olmuş da orada daha iyi bir yer olacakmış gibi anlatmalarını anlayamıyorum.
Orya gidenler Dünyanın canını okudukları gibi orayı da mahvedecekler. Hatta sırf orada yaşam kura bilmek için Dünyanın yer üstü ve yer altı kaynaklarını bile oraya transfer ettiklerini görebiliriz.
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