2si1 "önce insan sonra" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde büyük bölümü ülkemizdeki gelişmeler alıyor. Elektrikte indirim haberi ile halay çekiyor, yerli kurşun geçirmez yelekle şaha kalkıyor, Murat Can ile seviniyoruz.



https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Googlein-engellilere-yonelik-bursunu-ulkemizden-Murat-Can-Cicek-kazandi.htm



Elektriğe %5 indirim geliyor

https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Elektrige-5-indirim-geliyor.htm



Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek

https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Emniyet-Genel-Mudurlugune-yerli-uretim-balistik-yelek.htm



Samsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyor

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Samsung-Gaziantepe-hastane-kurmaya-hazirlaniyor.htm



Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey

https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Avrupa-ve-Rusya-onumuzdeki-gunlerde-Marsa-iniyor-iste-tarihi-goreve-dair-her-sey.htm



Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100

https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Gelecegin-motosikletlerine-BMW-yorumu-BMW-Motorrad-Vision-Next-100.htm



Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi

https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Panasonic-tamamen-seffaf-bir-televizyon-prototipi-gelistirdi.htm



Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir

https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Valvein-siradaki-VR-hamlesi-bileklik-olabilir.htm



Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı

https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Microsoft-HoloLens-Avrupada-on-siparis-almaya-basladi.htm

Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandıElektriğe %5 indirim geliyorEmniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelekSamsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyorAvrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şeyGeleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdiValve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilirMicrosoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı