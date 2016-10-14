2si1 "önce insan sonra" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde büyük bölümü ülkemizdeki gelişmeler alıyor. Elektrikte indirim haberi ile halay çekiyor, yerli kurşun geçirmez yelekle şaha kalkıyor, Murat Can ile seviniyoruz.
Google’ın engellilere yönelik bursunu ülkemizden Murat Can Çiçek kazandı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Googlein-engellilere-yonelik-bursunu-ulkemizden-Murat-Can-Cicek-kazandi.htm
Elektriğe %5 indirim geliyor
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Elektrige-5-indirim-geliyor.htm
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Emniyet-Genel-Mudurlugune-yerli-uretim-balistik-yelek.htm
Samsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Samsung-Gaziantepe-hastane-kurmaya-hazirlaniyor.htm
Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Avrupa-ve-Rusya-onumuzdeki-gunlerde-Marsa-iniyor-iste-tarihi-goreve-dair-her-sey.htm
Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Gelecegin-motosikletlerine-BMW-yorumu-BMW-Motorrad-Vision-Next-100.htm
Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi
https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Panasonic-tamamen-seffaf-bir-televizyon-prototipi-gelistirdi.htm
Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Valvein-siradaki-VR-hamlesi-bileklik-olabilir.htm
Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Microsoft-HoloLens-Avrupada-on-siparis-almaya-basladi.htm
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Googlein-engellilere-yonelik-bursunu-ulkemizden-Murat-Can-Cicek-kazandi.htm
Elektriğe %5 indirim geliyor
https://www.donanimhaber.com/alternatif-enerji/haberleri/Elektrige-5-indirim-geliyor.htm
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yerli üretim balistik yelek
https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/Emniyet-Genel-Mudurlugune-yerli-uretim-balistik-yelek.htm
Samsung, Gaziantep'e hastane kurmaya hazırlanıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Samsung-Gaziantepe-hastane-kurmaya-hazirlaniyor.htm
Avrupa ve Rusya önümüzdeki günlerde Mars'a iniyor: İşte tarihi göreve dair her şey
https://www.donanimhaber.com/uzay/haberleri/Avrupa-ve-Rusya-onumuzdeki-gunlerde-Marsa-iniyor-iste-tarihi-goreve-dair-her-sey.htm
Geleceğin motosikletlerine BMW yorumu: BMW Motorrad Vision Next 100
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Gelecegin-motosikletlerine-BMW-yorumu-BMW-Motorrad-Vision-Next-100.htm
Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi
https://www.donanimhaber.com/televizyonlar/haberleri/Panasonic-tamamen-seffaf-bir-televizyon-prototipi-gelistirdi.htm
Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir
https://www.donanimhaber.com/cevre-birimleri/haberleri/Valvein-siradaki-VR-hamlesi-bileklik-olabilir.htm
Microsoft HoloLens, Avrupa’da ön sipariş almaya başladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Microsoft-HoloLens-Avrupada-on-siparis-almaya-basladi.htm
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