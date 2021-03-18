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    2si1 "VPN'e güvenen dağlara kar yağdıran" Teknoloji ve Oyun Programı

    7
    18 Mart 2021, 22:34
    21,2b
    3
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1'in bu bölümünde özellikle VPN kullanıcıları için korkutan gelişmeler söz konusu. Tabi konumuz sadece VPN de değil. Teknoloji ve Oyun dünyasının öne çıkan başlıkları ile sizlerleyiz.

    2si1'in bu bölümünde özellikle VPN kullanıcıları için korkutan gelişmeler söz konusu. Tabi konumuz sadece VPN de değil. Teknoloji ve Oyun dünyasının öne çıkan başlıkları ile sizlerleyiz.

    Konu Başlıkları:

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    D Doanc4n (D C) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu berbat videoya 2 dakika 25 saniye dayanabildim.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ocelot- 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aynı fikirde olmadığı herkese hakaret eden, bilmediği konularda ahkam kesen, popülist söylemleriyle arkasına aldığı 19-20 yaş kitlesiyle önüne geleni linç etmeye çalışan bu reklamcı ''influencer'' arkadaşı çıkartmaya devam edecek misiniz ?
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    K Kitapcanavari16 (irem dere) 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu pandemi dönemi daha fazla video olabilirdi, tam tersi oldu maalesef
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    al bir vps kur kendi vpn servisini gitsin.
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    D Doanc4n (D C) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu berbat videoya 2 dakika 25 saniye dayanabildim.
    Yanıtla +6
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    zysistem (Zulfu YILDIZ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakaladım seni Mesut ÇEVİK
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalnız oynatıcınız baya seviye atlamış, artık buradan izlerim.
    1 Yanıt Yanıtla
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    kunGFu 1 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Yok ondan değildir, artık kimse izlemedigi için server da yoğunlukta olmuyor :)
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    E efefps 1 gün ( Mesaj Silindi )
    stream işinde ilerde intel ile apple tekel olmaya oynucaklar
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    madonos 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Half Life Alyx 20 bin kişi oynadı diyorsun ama SteamSpy 2 milyon üstü gösteriyor.

    2020 VR'ların çoğu bu oyun sayesinde satıldı.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    bersgurs 1 gün ( Mesaj Silindi ) madonos
    Çıktığı gün anlık kullanıcı sayısı 43.000 imiş.
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