2si1 "VPN'e güvenen dağlara kar yağdıran" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde özellikle VPN kullanıcıları için korkutan gelişmeler söz konusu. Tabi konumuz sadece VPN de değil. Teknoloji ve Oyun dünyasının öne çıkan başlıkları ile sizlerleyiz.
2si1'in bu bölümünde özellikle VPN kullanıcıları için korkutan gelişmeler söz konusu. Tabi konumuz sadece VPN de değil. Teknoloji ve Oyun dünyasının öne çıkan başlıkları ile sizlerleyiz.
Konu Başlıkları:
00:07 21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!
02:25 Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek
07:17 Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor
12:44 Yerli üretim Sunny TV'lere LG'nin webOS işletim sistemi geliyor
13:34 Google'ın, Stadia'da çalışabilmesi için bütün oyunları port ettirdiği ortaya çıktı
19:39 Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek
24:51 BAFTA Oyun Ödülleri'nin adayları açıklandı
30:31 UYARSİS Acil Uyarı Sistemi tamamlandı
2020 VR'ların çoğu bu oyun sayesinde satıldı.