2si1 "VPN'e güvenen dağlara kar yağdıran" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde özellikle VPN kullanıcıları için korkutan gelişmeler söz konusu. Tabi konumuz sadece VPN de değil. Teknoloji ve Oyun dünyasının öne çıkan başlıkları ile sizlerleyiz.

2si1'in bu bölümünde özellikle VPN kullanıcıları için korkutan gelişmeler söz konusu. Tabi konumuz sadece VPN de değil. Teknoloji ve Oyun dünyasının öne çıkan başlıkları ile sizlerleyiz.

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00:07 21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var!

02:25 Spider-Man 3'ün ardından başrol Tom Holland'ın sözleşmesi bitecek

07:17 Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor

12:44 Yerli üretim Sunny TV'lere LG'nin webOS işletim sistemi geliyor

13:34 Google'ın, Stadia'da çalışabilmesi için bütün oyunları port ettirdiği ortaya çıktı

19:39 Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek

24:51 BAFTA Oyun Ödülleri'nin adayları açıklandı

30:31 UYARSİS Acil Uyarı Sistemi tamamlandı