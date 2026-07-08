Japonlar'ın hücum ettiği 3.450 dolarlık Nissan piyasayı altüst etti

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Tam Boyutta Gör Küresel ölçekte tırmanan enerji ve akaryakıt fiyatlarına karşı radikal bir hamle yapan Japonya, elektrikli araç pazarında dünya otomotiv tarihinde eşine az rastlanır bir finansal anomaliye imza attı. Merkezi hükümet ve Tokyo belediyesinin üst üste binen devasa sübvansiyonları sayesinde, sıfır kilometre elektrikli bir Nissan modelinin efektif fiyatı sadece yaklaşık 3.450 dolara kadar geriledi. Bu çılgın destek, sıfır arabayı aynı modelin ikinci elinden bile daha ucuz hale getirdi.

Çifte teşvik birleşti: Fiyatlar komik seviyelere düştü

Japonya hükümeti, ocak ayında elektrikli araçlar için azami sübvansiyon sınırını 400.000 yen artırarak 1,3 milyon yene yükseltmişti. Bu ayın başından itibaren ise Tokyo Belediyesi, enerji krizine tepki olarak kendi yerel desteğini 300.000 yen artırarak o da 1,3 milyon yen seviyesine çıkardı.

Belli şartların (şarj istasyonu ve güneş enerjisi kurulumu gibi) karşılanması durumunda bu iki devasa destek birleşiyor ve fiyatları inanılmaz bir noktaya çekiyor:

Nissan Sakura: Normal liste fiyatı 2,44 milyon yen olan bu mini elektrikli araç, tüm teşvikler birleştiğinde Tokyo’da en düşük 560.000 yene (3.450 dolar) satın alınabiliyor. Hiçbir ekstra şart yerine getirilmese bile fiyat 960.000 yene düşüyor ki bu da benzinli "Kei" otomobillerden bile daha ucuz.

Normal liste fiyatı 2,44 milyon yen olan bu mini elektrikli araç, tüm teşvikler birleştiğinde Tokyo’da en düşük satın alınabiliyor. Hiçbir ekstra şart yerine getirilmese bile fiyat 960.000 yene düşüyor ki bu da benzinli "Kei" otomobillerden bile daha ucuz. Honda Super-One: Mayıs ayında 3.390.000 yen liste fiyatıyla çıkan yeni kompakt model, Tokyo teşvikleriyle birlikte 790.000 yene (4.870 dolar) kadar iniyor. Yoğun talep nedeniyle bayiler bazı donanımlarda siparişleri geçici olarak durdurdu.

Mayıs ayında 3.390.000 yen liste fiyatıyla çıkan yeni kompakt model, Tokyo teşvikleriyle birlikte kadar iniyor. Yoğun talep nedeniyle bayiler bazı donanımlarda siparişleri geçici olarak durdurdu. Toyota bZ4X: Japonya'nın en çok satan elektrikli otomobil modeli normalde 4,8 milyon yen seviyesindeyken, Tokyo'da yarı fiyatından bile ucuza, 2,2 milyon yene (13.561 dolar) geriliyor.

Tam Boyutta Gör Bu cömert teşvikler sıfır araç satışlarını patlatıp Tesla’nın satışlarını üçe (7.000 adet), Toyota’nın elektrikli satışlarını ise tam 38 katına (7.240 adet) çıkarsa da pazarın dengesini ciddi şekilde bozmaya başladı.

İkinci el araçlar bu devlet desteklerinden yararlanamıyor. Popüler veri sitesi Car Sensor'a göre, ikinci el bir Nissan Sakura'nın pazar ortalaması 1,51 milyon yen seviyesinde. Yani Tokyo'daki bir tüketici için sıfır Sakura almak, ikinci elinden yaklaşık 1 milyon yen daha ucuz.

Geri dönüşüm ve hurda değeri krizi

İkinci el elektrikli araçlara yurt içinde talep kalmaması, bu araçların hızla ihraç edilmesine yol açıyor. Uzmanlar, kritik nadir metaller ve geri dönüştürülebilir piller içeren bu araçların yurt dışına kaçmasının uzun vadede Japonya için kaynak kaybı olduğunu vurguluyor.

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Ayrıca, ikinci el piyasasındaki bu çöküş araçların değerini bitirdiği için otomobil satın alırken değer kaybına dikkat eden muhafazakar Japon tüketicileri ilerleyen süreçte elektrikli araç pazarından tamamen uzaklaştırabilir. Otomotiv devleri ise ABD örneğinde olduğu gibi teşviklerin aniden kesilmesi durumunda pazarın çakılmasından ve devasa zararlar yazmaktan korkuyor.

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3.450 dolara sıfır elektrikli Nissan: Japonya’da teşvik rekoru

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