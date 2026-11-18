Yapay Zeka Özeti:
- Netflix, merakla beklenen bilim kurgu dizisi 3 Body Problem'in ikinci sezonundan ilk fragmanı yayınladı. Yeni sezonda insanlık, Dünya'yı istila etmek üzere yola çıkan uzaylı filosuna karşı büyük bir mücadeleye girişecek. İkinci kitap esas alınarak hazırlanan hikâyede, yüzyıllar sürecek kritik bir uzay yolculuğu ve giderek büyüyen devasa bir kriz işlenecek. Game of Thrones'un yaratıcılarının imzasını taşıyan dizinin yeni sezonu, 14 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.
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3 Body Problem 2. Sezon, 14 Ocak'ta Başlayacak
3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde tüm Dünya'nın kaderini nasıl etkilediğini anlatıyordu. Uzaylı bir ırkın Dünya'yı istila etmek için yolda olduğunu öğrenen insanlar, yeni sezonda bu istilaya hazırlanmak ve mümkünse durdurmak için mücadele verecek. Yayınlanan ilk fragman, 2. sezonda işlerin çok daha büyüyeceğini gösteriyor. Dünya yaklaşan uzaylı tehdidine karşı hazırlanırken, bir uzay filosu yüzyıllar sürecek kritik bir yolculuğa çıkıyor.
Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi toplamda üç sezon sürecek. Böylece Liu Cixin'in üç kitaplık serisi ilk başta tasarlandığı gibi anlatılabilecek. Bu bağlamda 2. sezonun da büyük ölçüde ikinci kitaba odaklanması bekleniyor.
14 Ocak'ta yayınlanacak 2. sezonun Türkçe altyazılı ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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