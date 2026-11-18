Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Netflix, merakla beklenen bilim kurgu dizisi 3 Body Problem'in ikinci sezonundan ilk fragmanı yayınladı. Yeni sezonda insanlık, Dünya'yı istila etmek üzere yola çıkan uzaylı filosuna karşı büyük bir mücadeleye girişecek. İkinci kitap esas alınarak hazırlanan hikâyede, yüzyıllar sürecek kritik bir uzay yolculuğu ve giderek büyüyen devasa bir kriz işlenecek. Game of Thrones'un yaratıcılarının imzasını taşıyan dizinin yeni sezonu, 14 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in ödüllü bilim-kurgu romanı Üç Cisim Problemi'nden uyarlanan Netflix dizisi 3 Body Problem, üç yıllık uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor. Birkaç gün önce yeni sezonun yayın tarihini ve ilk afişini paylaşan Netflix, dün de 2. sezonun ilk fragmanını yayınladı.

​3 Body Problem 2. Sezon, 14 Ocak'ta Başlayacak

3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde tüm Dünya'nın kaderini nasıl etkilediğini anlatıyordu. Uzaylı bir ırkın Dünya'yı istila etmek için yolda olduğunu öğrenen insanlar, yeni sezonda bu istilaya hazırlanmak ve mümkünse durdurmak için mücadele verecek. Yayınlanan ilk fragman, 2. sezonda işlerin çok daha büyüyeceğini gösteriyor. Dünya yaklaşan uzaylı tehdidine karşı hazırlanırken, bir uzay filosu yüzyıllar sürecek kritik bir yolculuğa çıkıyor.

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Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi toplamda üç sezon sürecek. Böylece Liu Cixin'in üç kitaplık serisi ilk başta tasarlandığı gibi anlatılabilecek. Bu bağlamda 2. sezonun da büyük ölçüde ikinci kitaba odaklanması bekleniyor.

14 Ocak'ta yayınlanacak 2. sezonun Türkçe altyazılı ilk fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

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