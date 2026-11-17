Yapay Zeka Özeti:
- Netflix'in popüler bilim kurgu dizisi Üç Cisim Problemi ekranlara geri dönüyor. Game of Thrones'un yaratıcılarının hazırladığı dizinin ikinci sezonu 14 Ocak'ta yayınlanacak. Üç yıllık aranın ardından gelecek yeni sezonda insanlık, dünyayı tehdit eden uzaylı istilasını durdurmak için amansız bir mücadeleye girişecek. Toplam üç sezon sürecek yapım, Liu Cixin'in roman serisini anlatmaya devam ediyor. Yeni sezona ait ilk resmi afiş de paylaşıldı.
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3 Body Problem 2. Sezon, 14 Ocak'ta Başlayacak
Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi toplamda üç sezon sürecek. Böylece Liu Cixin'in üç kitaplık serisi ilk başta tasarlandığı gibi anlatılabilecek. Bu bağlamda 2. sezonun da büyük ölçüde ikinci kitaba odaklanması bekleniyor.
3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde tüm Dünya'nın kaderini nasıl etkilediğini anlatıyordu. Dünya'nın birkaç yüz yıl içinde uzaylı bir ırk tarafından istila edileceğini öğrenen insanlar, yeni sezonda bu istilaya hazırlanmak ve mümkünse durdurmak için mücadele verecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: