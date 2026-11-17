Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Netflix'in popüler bilim kurgu dizisi Üç Cisim Problemi ekranlara geri dönüyor. Game of Thrones'un yaratıcılarının hazırladığı dizinin ikinci sezonu 14 Ocak'ta yayınlanacak. Üç yıllık aranın ardından gelecek yeni sezonda insanlık, dünyayı tehdit eden uzaylı istilasını durdurmak için amansız bir mücadeleye girişecek. Toplam üç sezon sürecek yapım, Liu Cixin'in roman serisini anlatmaya devam ediyor. Yeni sezona ait ilk resmi afiş de paylaşıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çinli bilim-kurgu yazarı Liu Cixin'in ödüllü bilim-kurgu romanı Üç Cisim Problemi'nden uyarlanan Netflix dizisi 3 Body Problem, üç yıllık uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor. Netflix, dün 2. sezondan ilk afişi paylaşırlen, bu afişle birlikte yeni sezonun yayın tarihini de duyurdu. 3 Body Problem'ın uzun süredir beklenen 2. sezonu 14 Ocak'ta başlayacak.

3 Body Problem 2. Sezon, 14 Ocak'ta Başlayacak

Game of Thrones'un yaratıcıları olan D.B. Weiss ve David Benioff'un Alexandre Woo ile birlikte hazırladığı dizi toplamda üç sezon sürecek. Böylece Liu Cixin'in üç kitaplık serisi ilk başta tasarlandığı gibi anlatılabilecek. Bu bağlamda 2. sezonun da büyük ölçüde ikinci kitaba odaklanması bekleniyor.

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3 Body Problem, uzun yıllara ve farklı coğrafyalara yayılan karmaşık bir hikâye anlatıyor. Dizinin ilk sezonu, 60'lı yıllarda Çin'de yaşayan genç bir kadının aldığı kararın, günümüzde tüm Dünya'nın kaderini nasıl etkilediğini anlatıyordu. Dünya'nın birkaç yüz yıl içinde uzaylı bir ırk tarafından istila edileceğini öğrenen insanlar, yeni sezonda bu istilaya hazırlanmak ve mümkünse durdurmak için mücadele verecek.

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3 Body Problem 2. sezonuyla geri dönüyor: İşte yayın tarihi

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