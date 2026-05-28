    Netflix’in 3 Body Problem dizisiyle bağlantılı dava idamla sonuçlandı

    Ucu Netflix'in 3 Body Problem dizisine de dokunan cinayet davası çarpıcı bir sona ulaştı. Patronunu zehirleyerek öldüren hukuk danışmanı Xu Yao'nun sonu idam sehpası oldu.

    Netflix’in 3 Body Problem dizisinin yapımcılarından olan Çinli milyarder Lin Qi’nin ölümüyle ilgili dava, bu hafta dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme taşındı. Oyun şirketi Yoozoo Games’in kurucusu olarak eğlence sektörünün farklı alanlarında varlık gösteren Lin Qi, 2020 yılında gizemli bir şekilde hayatını kaybetmişti. İlk etapta zehirlenme şüphesiyle soruşturulan olayın arkasında şirketin üst düzey hukuk danışmanlarından Xu Yao’nun olduğu ortaya çıkmıştı. Bu cinayet o dönem özellikle Çin basınında geniş yankı uyandırırken, 3 Body Problem dizisinin yapımcıları da istemeden bu davanın içine çekilmişti. Bu yönüyle daha da ilginç hâle gelen o dava bu hafta da idam cezasıyla gündeme geldi. Çin devlet medyası tarafından paylaşılan bilgilere göre Xu Yao, geçtiğimiz hafta idam edildi.

    Kurduğu Yoozoo Games sayesinde dev bir servete kavuşan Lin, son yıllarda özellikle bilim kurgu projelerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyordu. Üç Cisim Problemi üçlemesinin büyük bir hayranı olan Lin, bu serinin küresel çapta bir medya markasına dönüşmesi için önemli adımlar atmıştı. Hatta Netflix'in bu serinin haklarını alıp diziye uyarlamasında da Lin’in büyük payı olduğu belirtiliyordu.

    İdam Edilen Xu Yao, Breaking Bad'den İlham Alarak Kendi Laboratuvarını Kurdu

    Çin'de görülen dava, Xu Yao'nun yönetim konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı için Lin Qi'yi zehirleyerek öldürdüğünü ortaya çıkardı. Ancak davayı asıl dikkat çekici hâle getiren şey, Xu’nun cinayeti planlama biçimi oldu. Çin basınında yer alan bilgilere göre Xu Yao, “Breaking Bad” dizisinden ilham alarak Şanghay yakınlarında gizli bir laboratuvar kurdu. Dark web üzerinden yüzden fazla toksik kimyasal satın alan Xu’nun bu maddeleri hayvanlar üzerinde test ettiği, farklı zehir karışımları hazırladığı ve aylar boyunca deneyler yaptığı ortaya çıktı. Xu’nun Japonya’da paravan bir ticaret şirketi kurarak tehlikeli kimyasallar satın aldığı, ayrıca izini kaybettirmek için yaklaşık 160 farklı telefon hattı kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.

    Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar, olayın yalnızca Lin Qi’ye yönelik olmadığını da gösterdi. Xu’nun şirket içerisindeki başka yöneticilerle de sorun yaşadığı ve ofislerde bulunan kahve kapsülleri, viski şişeleri ve su şişelerinin içeriklerini zehirli maddelerle değiştirdiği tespit edildi. Bu olaylar sonucunda dört çalışan zehirlenme belirtileri gösterse de hayatta kaldı

    Mahkeme dosyasına göre Xu Yao, son aşamada ölümcül toksinleri probiyotik ilaç kapsüllerinin içine yerleştirerek Lin Qi’ye hediye etti. Lin’in bu kapsülleri kullandıktan sonra zehirlendiği düşünülüyor. Şanghay’daki mahkeme, Xu Yao’yu 2022 yılında cinayetten suçlu bulmuş ve idam cezasına çarptırmıştı. İşte o ceza geçtiğimiz perşembe günü infaz edildi.

