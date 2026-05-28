Netflix’in 3 Body Problem dizisiyle bağlantılı dava idamla sonuçlandı

Kurduğu Yoozoo Games sayesinde dev bir servete kavuşan Lin, son yıllarda özellikle bilim kurgu projelerine yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyordu. Üç Cisim Problemi üçlemesinin büyük bir hayranı olan Lin, bu serinin küresel çapta bir medya markasına dönüşmesi için önemli adımlar atmıştı. Hatta Netflix'in bu serinin haklarını alıp diziye uyarlamasında da Lin’in büyük payı olduğu belirtiliyordu.
İdam Edilen Xu Yao, Breaking Bad'den İlham Alarak Kendi Laboratuvarını Kurdu
Çin'de görülen dava, Xu Yao'nun yönetim konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı için Lin Qi'yi zehirleyerek öldürdüğünü ortaya çıkardı. Ancak davayı asıl dikkat çekici hâle getiren şey, Xu’nun cinayeti planlama biçimi oldu. Çin basınında yer alan bilgilere göre Xu Yao, “Breaking Bad” dizisinden ilham alarak Şanghay yakınlarında gizli bir laboratuvar kurdu. Dark web üzerinden yüzden fazla toksik kimyasal satın alan Xu’nun bu maddeleri hayvanlar üzerinde test ettiği, farklı zehir karışımları hazırladığı ve aylar boyunca deneyler yaptığı ortaya çıktı. Xu’nun Japonya’da paravan bir ticaret şirketi kurarak tehlikeli kimyasallar satın aldığı, ayrıca izini kaybettirmek için yaklaşık 160 farklı telefon hattı kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar, olayın yalnızca Lin Qi’ye yönelik olmadığını da gösterdi. Xu’nun şirket içerisindeki başka yöneticilerle de sorun yaşadığı ve ofislerde bulunan kahve kapsülleri, viski şişeleri ve su şişelerinin içeriklerini zehirli maddelerle değiştirdiği tespit edildi. Bu olaylar sonucunda dört çalışan zehirlenme belirtileri gösterse de hayatta kaldı
Mahkeme dosyasına göre Xu Yao, son aşamada ölümcül toksinleri probiyotik ilaç kapsüllerinin içine yerleştirerek Lin Qi’ye hediye etti. Lin’in bu kapsülleri kullandıktan sonra zehirlendiği düşünülüyor. Şanghay’daki mahkeme, Xu Yao’yu 2022 yılında cinayetten suçlu bulmuş ve idam cezasına çarptırmıştı. İşte o ceza geçtiğimiz perşembe günü infaz edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.