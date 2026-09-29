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    Uzay teknolojisi seri üretimde: 30 bin döngü ömürlü su bazlı batarya

    EnerVenue, 30 bin şarj döngüsü ve 30 yıl kullanım ömrü sunan su bazlı nikel-hidrojen bataryalarını seri üretime aldı. Tesisin kapasitesi 2028'e kadar gigawatt-saat seviyesine çıkacak.

    30 bin döngü ömürlü su bazlı batarya seri üretime geçti Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli EnerVenue, su bazlı nikel-hidrojen kimyasına dayanan Aqueous Metal Cell (AMC) bataryaları için dünyanın ilk yüksek hacimli üretim hattını devreye aldı. Tam otomasyonla çalışan tesis, günde yaklaşık 300 adet dördüncü nesil batarya hücresi üretebilecek şekilde tasarlandı. Şirket, 30 bin şarj döngüsüne ve 30 yıla kadar kullanım ömrüne sahip hücreleriyle enerji depolama sistemlerinde uzun süreli kullanımı hedefliyor.

    Hubble ve ISS'te kullanılan teknoloji

    EnerVenue'nin geliştirdiği Aqueous Metal Cell, temelini onlarca yıldır Hubble Uzay Teleskobu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan nikel-hidrojen batarya kimyasından alıyor. Şirket, bu teknolojiyi Dünya'daki enerji depolama uygulamalarına uyarlamak için daha düşük maliyetli malzemelerle yeniden tasarladı.

    Su bazlı metal batarya, 30 bin şarj döngüsüne ulaşacak şekilde geliştirildi. Günde üç döngüye kadar çalışabilen hücreler, 30 yıllık kullanım süresi boyunca planlı kapasite artırımı veya ek hücre takviyesi gerektirmeyecek şekilde tasarlanıyor. Böylece sistemin, uzun yıllar boyunca çalışması amaçlanıyor.

    30 bin döngü ömürlü su bazlı batarya seri üretime geçti Tam Boyutta Gör
    Şirket, Energy Prism kabininde 600 kWh kapasiteli sunuyor. Kabinde herhangi bir yangın söndürme sistemi yok çünkü AMC kimyasında herhangi bir yangın riski bulunmuyor. EnerVenue, Kuzey Çin'deki bir petrol sahası projesi için toplam 11 MWh kapasiteye sahip 26 adet Energy Prism konteyner tipi batarya sistemi tedarik etmek üzere büyük bir Çinli enerji üreticisiyle anlaşma imzaladı.

    Yaklaşık 20 bin metrekarelik alana kurulan tesiste, eylül ayının sonunda planlanan takvime uygun şekilde ilk standartlara uygun batarya hücresi üretildi. EnerVenue'nin açıkladığı takvime göre ilk aşamada tesisin yıllık üretim kapasitesi 250 MWh olarak belirlenmiş durumda.

    Şirket, kapasiteyi 2027 yılında 1 GWh seviyesine çıkarmayı, 2028'e kadar ise çoklu gigawatt-saat ölçeğine ulaşmayı hedefliyor. İlerleyen aşamada kapasite dahada artırılabilecek.

    EnerVenue, AMC bataryalarını lityum iyon sistemleriyle yalnızca kilovatsaat başına maliyet üzerinden karşılaştırmıyor. Şirket, pompaj depolamalı hidroelektrik, akış bataryaları ve sıkıştırılmış hava enerji depolama sistemleriyle birlikte değerlendirme yaparak 30 yıllık kullanım boyunca aktarılabilen toplam enerjiye ve sistemin sahip olma maliyetine odaklanıyor.

    EnerVenue'nin karşılaştırmasına göre lityum iyon bataryalar genellikle 8 bin ila 10 bin döngü sonunda, yaklaşık 7 ila 10 yılda bir değişim veya kapasite artırımı gerektiriyor. AMC sistemleri ise 30 bin döngülük tasarım ömrüyle, proje süresince batarya değişimi ve kapasite takviyesine duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor.

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