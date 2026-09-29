Uzay teknolojisi seri üretimde: 30 bin döngü ömürlü su bazlı batarya

Hubble ve ISS'te kullanılan teknoloji
EnerVenue'nin geliştirdiği Aqueous Metal Cell, temelini onlarca yıldır Hubble Uzay Teleskobu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan nikel-hidrojen batarya kimyasından alıyor. Şirket, bu teknolojiyi Dünya'daki enerji depolama uygulamalarına uyarlamak için daha düşük maliyetli malzemelerle yeniden tasarladı.
Su bazlı metal batarya, 30 bin şarj döngüsüne ulaşacak şekilde geliştirildi. Günde üç döngüye kadar çalışabilen hücreler, 30 yıllık kullanım süresi boyunca planlı kapasite artırımı veya ek hücre takviyesi gerektirmeyecek şekilde tasarlanıyor. Böylece sistemin, uzun yıllar boyunca çalışması amaçlanıyor.
Yaklaşık 20 bin metrekarelik alana kurulan tesiste, eylül ayının sonunda planlanan takvime uygun şekilde ilk standartlara uygun batarya hücresi üretildi. EnerVenue'nin açıkladığı takvime göre ilk aşamada tesisin yıllık üretim kapasitesi 250 MWh olarak belirlenmiş durumda.
Şirket, kapasiteyi 2027 yılında 1 GWh seviyesine çıkarmayı, 2028'e kadar ise çoklu gigawatt-saat ölçeğine ulaşmayı hedefliyor. İlerleyen aşamada kapasite dahada artırılabilecek.
EnerVenue, AMC bataryalarını lityum iyon sistemleriyle yalnızca kilovatsaat başına maliyet üzerinden karşılaştırmıyor. Şirket, pompaj depolamalı hidroelektrik, akış bataryaları ve sıkıştırılmış hava enerji depolama sistemleriyle birlikte değerlendirme yaparak 30 yıllık kullanım boyunca aktarılabilen toplam enerjiye ve sistemin sahip olma maliyetine odaklanıyor.
EnerVenue'nin karşılaştırmasına göre lityum iyon bataryalar genellikle 8 bin ila 10 bin döngü sonunda, yaklaşık 7 ila 10 yılda bir değişim veya kapasite artırımı gerektiriyor. AMC sistemleri ise 30 bin döngülük tasarım ömrüyle, proje süresince batarya değişimi ve kapasite takviyesine duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: