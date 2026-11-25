Bu video içeriğimizde ülkemizde en ulaşılabilir gördüğümüz fiyat bandı olan 30 bin lira bütçeye alınabilecek bizim nazarımızca en mantıklı üç telefon modelini karşılaştırdık.

Telefon tercih ederken ilk bakılan durumlardan biri elbette fiyatı oluyor. Bu video içeriğimizde ülkemizde en ulaşılabilir gördüğümüz fiyat bandı olan 30 bin lira bütçeye alınabilecek bizim nazarımızca en mantıklı üç telefon modelini karşılaştırdık.

Satın alma linkleri #işbirliği

Kasım ayı kampanyalarından dolayı fiyatlar sık sık değişiklik gösteriyor. En uygun fiyat için linkleri tek tek kontrol etmekte fayda var.

Nothing Phone (3A)👇🏻

Honor 600 👇🏻

Poco X8 Pro 👇🏻

Bakalım bu kıyasta fiyatıyla cazip duran Nothing Phone 3A mı? Fiyatına göre sunduğu paketle dikkat çeken Honor 600 mü? Yoksa rakiplerinden daha iyi bir performans çizgisine sahip olan Poco X8 Pro mu galip geldi?

Nothing Phone (3A)

- 6.77" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci

- 8GB LPDDR4X RAM / 128GB UFS 2.2 depolama

- 50MP GN9 OIS ana + 8MP IMX355 geniş

- 50MP JN5 telefoto arka + 32MP KD1 ön kamera

- 5000mAh batarya, 50W kablolu şarj

- 5G, NFC, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo

- Android 15 tabanlı işletim sistemi

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- Üç sürüm Android güncellemesi sözü

- IP64 suya toza dayanıklılık derecesi

- Arka yüzeyde üç adet LED ışık şeridi

- Ürün ağırlığı 201g, kalınlık 8.4mm

Honor 600

- 6.57" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 işlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 200MP HP3 OIS ana + 12MP geniş

- 50MP Samsung delik içi ön kamera

- 6400mAh Si-Carbon batarya, 80W kablolu

- 5G, NFC, eSIM, Wi-Fi 6, BT 5.4, Stereo

- Android 16 tabanlı MagicOS işletim sistemi

- Altı yıl yazılım güncellemesi sözü

- IP69K suya toza dayanıklılık derecesi

- Ürün ağırlığı 190g, kalınlık 7.8mm

Poco X8 Pro

- 6.59" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci

- 8GB LPDDR5x RAM, 256GB UFS 4.1 depolama

- 50MP IMX882 OIS ana + 8MP geniş arka

- 20MP delik içi ön kamera

- 6500mAh Si-Carbon, 100W kablolu şarj

- 5G, Wi-Fi6, BT6, NFC, Çift GPS, IR, Stereo

- Ekran içi optik parmak izi okuyucu

- IP69K suya toza dayanıklılık derecesi

- Android 16 tabanlı HyperOS işletim sistemi

- Altı yıl güvenlik, Dört Android güncellemesi

- Şarj adaptörü ve kılıf kutu içeriğine dahil

- Ürün kalınlığı 8.4mm, ağırlık 201g

Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:47 - Tasarım

03:46 - Ekran

06:21 - Performans

10:32 - Kamera

16:27 - Batarya

18:58 - Ses

19:42 - Yazılım

21:27 - Güvenlik

21:56 - Bağlantı

24:05 - Değerlendirme

26:22 - Kapanış ve Kartlar

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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